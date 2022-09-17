  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Зюйдтироль
0:0
Первый тайм: 14'
Козенца
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Козенца
2.24
5.16
9.81
Все Коэффициенты
1
Полуцци
Джакомо
2
Берра
Филиппо
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
26
Де
Коль
Филиппо
21
Fabian
Tait
14
Николусси
Кавилья
Ханс
18
Ровер
Маттео
90
Raphael
Odogwu
9
Маццокки
Симоне
31
Матосевич
Кристьян
3
Рисполи
Андреа
5
Риджионе
Микеле
13
Мерони
Андреа
27
Pietro
Martino
42
Вока
Идриз
4
Брешанини
Марко
11
Бриньола
Энрико
18
Мерола
Давиде
10
Д'Урсо
Кристиан
32
Бутич
Карло
Зюйдтироль
4-4-2
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Зюйдтироль
Козенца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СCППО
2:0
СCППО
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 2 (2) 0.33
Daniele Casiraghi 1 (1) 0.17
Raphael Odogwu 1 0.17
Маццокки Симоне 1 0.17
Карретта Мирко 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларривей Хоакин 1 0.17
Бриньола Энрико 1 0.17
Брешанини Марко 1 0.17
Флоренци Альдо 1 0.17
Д'Урсо Кристиан 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 1 1
Помпетти Марко 2 0
Мазиелло Андреа 1 0
Карретта Мирко 1 0
Raphael Odogwu 1 0
Giovanni Zaro 1 0
Daniele Casiraghi 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Simone Davi 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 3 1
Вока Идриз 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Вяйсянен Саули 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Брешанини Марко 1 0
Вентури Майкл 1 0
Панико Чиро 1 0
Pietro Martino 1 0
Massimo Zilli 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
3
38%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2
Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0 Тренто - Зюйдтироль 0:1
Козенца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1
Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
2. Реджина 0:0 6 4 1 1 11 - 2 13
3. Кальяри 0:0 6 3 2 1 6 - 3 11
4. Фрозиноне 0:0 6 3 1 2 7 - 3 10
5. Бари 0:0 6 2 4 0 9 - 6 10
6. Парма 2:0 6 2 3 1 10 - 8 9
7. СПАЛ 2013 1:1 6 2 3 1 8 - 7 9
8. Читтаделла 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
9. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Козенца 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
11. Асколи 0:2 6 2 2 2 6 - 7 8
12. Палермо 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
15. Зюйдтироль 0:0 6 2 1 3 5 - 9 7
16. Венеция 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 5 1 0 4 6 - 8 3
19. Комо 1:1 6 0 3 3 4 - 9 3
20. Пиза 0:0 6 0 2 4 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Реджина 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
3. Кальяри 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Читтаделла 0:0 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Фрозиноне 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Палермо 0:0 3 2 0 1 5 - 3 6
7. СПАЛ 2013 1:1 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Асколи 0:2 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Зюйдтироль 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Парма 2:0 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Козенца 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Бари 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 1:1 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Пиза 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
2. Реджина 0:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Парма 2:0 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Козенца 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
7. Кальяри 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Венеция 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
10. СПАЛ 2013 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
11. Асколи 0:2 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Фрозиноне 0:0 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
14. Зюйдтироль 0:0 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Читтаделла 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Палермо 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Комо 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Пиза 0:0 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 4 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 1 2
Палермо Nicolo Valente 1 2
Венеция Тессманн Таннер 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Козенца
2.24
5.16
9.81
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зюйдтироль 0:0 Козенца онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Зюйдтироль
Козенца
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 