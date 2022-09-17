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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Зюйдтироль
1:1
Конец матча
Козенца
0'
1:0
22' Гол
Ровер Маттео
34' Желтая карточка
Вока Идриз
61' Желтая карточка
Giovanni Zaro
75' Желтая карточка
Fabian Tait
1:1
77' Гол
Корнвиг Эмиль
87' Желтая карточка
Крочата Джованни
90'+5

Ход матча

22'
Ровер Маттео
(Raphael Odogwu)
1:0
34'
 
Вока Идриз
61'
Giovanni Zaro
 
63'
 
Кало Джакомо
Вока Идриз
63'
 
Massimo Zilli
Д'Урсо Кристиан
63'
 
Гоцци Паоло
Pietro Martino
64'
Daniele Casiraghi
Де Коль Филиппо
 
64'
Скьявоне Андреа
Маццокки Симоне
 
75'
Fabian Tait
 
75'
Крочата Джованни
Fabian Tait
 
76'
 
Корнвиг Эмиль
Брешанини Марко
76'
 
Ларривей Хоакин
Бутич Карло
77'
1:1
Корнвиг Эмиль
87'
Крочата Джованни
 
89'
Капоне Кристиан
Николусси Кавилья Ханс
 
90'
Marco Curto
Ровер Маттео
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
1
Полуцци
Джакомо
2
Берра
Филиппо
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
26
Де
Коль
Филиппо
21
Fabian
Tait
14
Николусси
Кавилья
Ханс
18
Ровер
Маттео
90
Raphael
Odogwu
9
Маццокки
Симоне
31
Матосевич
Кристьян
3
Рисполи
Андреа
5
Риджионе
Микеле
13
Мерони
Андреа
27
Pietro
Martino
42
Вока
Идриз
4
Брешанини
Марко
11
Бриньола
Энрико
18
Мерола
Давиде
10
Д'Урсо
Кристиан
32
Бутич
Карло
Зюйдтироль
4-4-2
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Зюйдтироль
Козенца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СCППО
2:0
СCППО
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 (2) 0.5
Raphael Odogwu 1 0.17
Daniele Casiraghi 1 (1) 0.17
Маццокки Симоне 1 0.17
Карретта Мирко 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларривей Хоакин 1 0.17
Бриньола Энрико 1 0.17
Корнвиг Эмиль 1 0.17
Брешанини Марко 1 0.17
Флоренци Альдо 1 0.17
Д'Урсо Кристиан 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 1 1
Giovanni Zaro 2 0
Помпетти Марко 2 0
Мазиелло Андреа 1 0
Карретта Мирко 1 0
Raphael Odogwu 1 0
Daniele Casiraghi 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Fabian Tait 1 0
Крочата Джованни 1 0
Simone Davi 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 3 1
Вока Идриз 3 0
Рисполи Андреа 1 0
Вяйсянен Саули 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Брешанини Марко 1 0
Вентури Майкл 1 0
Панико Чиро 1 0
Pietro Martino 1 0
Massimo Zilli 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
60%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2
Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0 Тренто - Зюйдтироль 0:1
Козенца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1
Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 6 5 0 1 14 - 2 15
2. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
3. Фрозиноне 6 4 0 2 8 - 3 12
4. Бари 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Дженоа 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Кальяри 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Парма 6 2 3 1 11 - 9 9
8. СПАЛ 2013 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Козенца 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Читтаделла 6 2 2 2 7 - 9 8
12. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Палермо 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Зюйдтироль 6 2 1 3 6 - 10 7
16. Венеция 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 6 1 0 5 6 - 9 3
19. Комо 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Пиза 6 0 2 4 7 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
6. СПАЛ 2013 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Кальяри 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
16. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Венеция 3 1 1 1 3 - 4 4
10. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
11. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
14. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
18. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 5 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Фрозиноне Болока Даниэль 4
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Пиза Калабрези Артуро 1 2
Бари Риччи Джакомо 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      34'
      Вока Идриз получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Ровер Маттео бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Зюйдтироль 1:1 Козенца онлайн

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