Стадион: Stadio M. Druso
1:1
Конец матча
0'
1:0
22' ГолРовер Маттео
34' Желтая карточкаВока Идриз
61' Желтая карточкаGiovanni Zaro
75' Желтая карточкаFabian Tait
1:1
77' ГолКорнвиг Эмиль
87' Желтая карточкаКрочата Джованни
90'+5
Ход матча
22'
1:0
34'
61'
75'
77'
1:1
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 6
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
21
Fabian
Tait
18
Ровер
Маттео
42
Вока
Идриз
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Simone Davi
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гоцци ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Насти МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Davide Dionigi
История личных встреч
Зюйдтироль
Козенца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|3 (2)
|0.5
|Raphael Odogwu
|1
|0.17
|Daniele Casiraghi
|1 (1)
|0.17
|Маццокки Симоне
|1
|0.17
|Карретта Мирко
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларривей Хоакин
|1
|0.17
|Бриньола Энрико
|1
|0.17
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.17
|Брешанини Марко
|1
|0.17
|Флоренци Альдо
|1
|0.17
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|1
|1
|Giovanni Zaro
|2
|0
|Помпетти Марко
|2
|0
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|Карретта Мирко
|1
|0
|Raphael Odogwu
|1
|0
|Daniele Casiraghi
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Fabian Tait
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|3
|1
|Вока Идриз
|3
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Вентури Майкл
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Massimo Zilli
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
2
40%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
60%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2
Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0 Тренто - Зюйдтироль 0:1
Козенца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1
Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|14 - 2
|15
|2.
|Брешия
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|4.
|Бари
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Дженоа
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Парма
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|8.
|СПАЛ 2013
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|9.
|Козенца
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Читтаделла
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|Тернана
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|14.
|Палермо
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Зюйдтироль
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|16.
|Венеция
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|0
|5
|6 - 9
|3
|19.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|7 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Кальяри
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Дженоа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|16.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|11.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|14.
|Зюйдтироль
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Читтаделла
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|18.
|Палермо
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Модена
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|5 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Антенуччи Мирко
|4 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|4
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 2
|Бари
|Риччи Джакомо
|1 2