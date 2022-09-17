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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Реджина
0:0
Первый тайм: 6'
Читтаделла
0'
15' Желтая карточка
Фаббиан Джованни

Ход матча

15'
Фаббиан Джованни
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Читтаделла
3.50
3.15
3.58
Все Коэффициенты
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
3
Ционек
Тьяго
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
8
Кризетиг
Лоренцо
37
Майер
Жан
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
5
Дель
Фабро
Дарио
15
Фраре
Доменико
17
Доннарумма
Даниэле
20
Каррьеро
Джузеппе
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
90
Асенсио
Рауль
92
Бальдини
Энрико
Реджина
4-3-3
Читтаделла
4-3-3

История личных встреч

Реджина
Читтаделла

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

СB
0:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:3
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:2
СB
0:1
СB
3:3
СB
3:2
СB
0:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менез Жереми 2 0.33
Фаббиан Джованни 2 0.33
Ривас Ригоберто 1 0.17
Канотто Луиджи 1 0.17
Кризетиг Лоренцо 1 0.17
Майер Жан 1 0.17
Льотти Даниэле 1 0.17
Пьероцци Никколо 1 0.17
Ломбарди Алессандро 1 0.17
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 2 (1) 0.33
Асенсио Рауль 2 (1) 0.33
Беретта Джакомо 1 0.17
Антонуччи Мирко 1 0.17
Бранка Симоне 0 0
Вита Алессио 0 0
Andrea Magrassi 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 3 0
Фаббиан Джованни 3 0
Ционек Тьяго 1 1
Кризетиг Лоренцо 1 0
Коломби Симоне 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 1 1
Бранка Симоне 2 0
Тункара Мамаду 2 0
Каррьеро Джузеппе 2 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Ignacio Lores 1 0
Вита Алессио 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Паван Никола 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Кассандро Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
4
36%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1
Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
2. Реджина 0:0 6 4 1 1 11 - 2 13
3. Кальяри 0:0 6 3 2 1 6 - 3 11
4. Фрозиноне 0:0 6 3 1 2 7 - 3 10
5. Бари 0:0 6 2 4 0 9 - 6 10
6. Парма 2:0 6 2 3 1 10 - 8 9
7. СПАЛ 2013 1:1 6 2 3 1 8 - 7 9
8. Читтаделла 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
9. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Козенца 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
11. Асколи 0:2 6 2 2 2 6 - 7 8
12. Палермо 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
15. Зюйдтироль 0:0 6 2 1 3 5 - 9 7
16. Венеция 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 5 1 0 4 6 - 8 3
19. Комо 1:1 6 0 3 3 4 - 9 3
20. Пиза 0:0 6 0 2 4 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Реджина 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
3. Кальяри 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Читтаделла 0:0 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Фрозиноне 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Палермо 0:0 3 2 0 1 5 - 3 6
7. СПАЛ 2013 1:1 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Асколи 0:2 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Зюйдтироль 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Парма 2:0 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Козенца 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Бари 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 1:1 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Пиза 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
2. Реджина 0:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Парма 2:0 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Козенца 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
7. Кальяри 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Венеция 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
10. СПАЛ 2013 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
11. Асколи 0:2 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Фрозиноне 0:0 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
14. Зюйдтироль 0:0 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Читтаделла 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Палермо 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Комо 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Пиза 0:0 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 4 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 1 2
Палермо Nicolo Valente 1 2
Венеция Тессманн Таннер 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Доннарумма Даниэле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Giovanni Fabbian получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Читтаделла
3.50
3.15
3.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реджина 0:0 Читтаделла онлайн

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