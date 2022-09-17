Стадион: Оресте Гранильо
0:0
Первый тайм: 6'
Ход матча
15'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
37
Майер
Жан
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Реджина
Читтаделла
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Менез Жереми
|2
|0.33
|Фаббиан Джованни
|2
|0.33
|Ривас Ригоберто
|1
|0.17
|Канотто Луиджи
|1
|0.17
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.17
|Майер Жан
|1
|0.17
|Льотти Даниэле
|1
|0.17
|Пьероцци Никколо
|1
|0.17
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.17
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.33
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.33
|Беретта Джакомо
|1
|0.17
|Антонуччи Мирко
|1
|0.17
|Бранка Симоне
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
|Andrea Magrassi
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|3
|0
|Фаббиан Джованни
|3
|0
|Ционек Тьяго
|1
|1
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0
|Коломби Симоне
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|1
|1
|Бранка Симоне
|2
|0
|Тункара Мамаду
|2
|0
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Ignacio Lores
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Паван Никола
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
4
36%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1
Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|2.
|Реджина
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|3.
|Кальяри
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|5.
|Бари
|0:0
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|6.
|Парма
|2:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|7.
|СПАЛ 2013
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|Читтаделла
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Козенца
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|11.
|Асколи
|0:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Палермо
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|14.
|Тернана
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Зюйдтироль
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|16.
|Венеция
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|19.
|Комо
|1:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|20.
|Пиза
|0:0
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Реджина
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|3.
|Кальяри
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Читтаделла
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Палермо
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|СПАЛ 2013
|1:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Асколи
|0:2
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Зюйдтироль
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Парма
|2:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Козенца
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Бари
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Пиза
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Реджина
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Парма
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Козенца
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|Кальяри
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Венеция
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|СПАЛ 2013
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|Асколи
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|14.
|Зюйдтироль
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Читтаделла
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Палермо
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Комо
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Пиза
|0:0
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
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|Бари
|Walid Cheddira
|4 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Антенуччи Мирко
|4 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|1 2
|Палермо
|Nicolo Valente
|1 2
|Венеция
|Тессманн Таннер
|1 2