Стадион: Оресте Гранильо
3:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаФаббиан Джованни
21' Желтая карточкаДоннарумма Даниэле
1:0
22' ГолГальоло Риккардо
49' Желтая карточкаКаррьеро Джузеппе
54' Желтая карточкаКризетиг Лоренцо
2:0
58' ГолФаббиан Джованни
78' Желтая карточкаФраре Доменико
85' Желтая карточкаГальоло Риккардо
85' Желтая карточкаТункара Мамаду
3:0
88' ГолГори Габриэле
90'+7
Ход матча
15'
22'
1:0
54'
58'
2:0
78'
85'
85'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
37
Майер
Жан
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Реджина
Читтаделла
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|3
|0.5
|Менез Жереми
|2
|0.33
|Ривас Ригоберто
|1
|0.17
|Майер Жан
|1
|0.17
|Канотто Луиджи
|1
|0.17
|Пьероцци Никколо
|1
|0.17
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.17
|Гальоло Риккардо
|1
|0.17
|Льотти Даниэле
|1
|0.17
|Гори Габриэле
|1
|0.17
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.17
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.33
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.33
|Беретта Джакомо
|1
|0.17
|Антонуччи Мирко
|1
|0.17
|Бранка Симоне
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
|Andrea Magrassi
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|3
|0
|Фаббиан Джованни
|3
|0
|Ционек Тьяго
|1
|1
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Коломби Симоне
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Тункара Мамаду
|3
|0
|Каррьеро Джузеппе
|3
|0
|Асенсио Рауль
|1
|1
|Бранка Симоне
|2
|0
|Доннарумма Даниэле
|2
|0
|Ignacio Lores
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Паван Никола
|1
|0
|Фраре Доменико
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
4
29%
2
33%
61-75
1
7%
1
17%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1
Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|14 - 2
|15
|2.
|Брешия
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|4.
|Бари
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Дженоа
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Парма
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|8.
|СПАЛ 2013
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|9.
|Козенца
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Читтаделла
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|Тернана
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|14.
|Палермо
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Зюйдтироль
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|16.
|Венеция
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|0
|5
|6 - 9
|3
|19.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|7 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Кальяри
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Дженоа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|16.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|11.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|14.
|Зюйдтироль
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Читтаделла
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|18.
|Палермо
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Модена
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|5 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Антенуччи Мирко
|4 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|4
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 2
|Бари
|Риччи Джакомо
|1 2