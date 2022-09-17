  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Реджина
3:0
Конец матча
Читтаделла
0'
15' Желтая карточка
Фаббиан Джованни
21' Желтая карточка
Доннарумма Даниэле
1:0
22' Гол
Гальоло Риккардо
49' Желтая карточка
Каррьеро Джузеппе
54' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
2:0
58' Гол
Фаббиан Джованни
78' Желтая карточка
Фраре Доменико
85' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
85' Желтая карточка
Тункара Мамаду
3:0
88' Гол
Гори Габриэле
90'+7
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
3
Ционек
Тьяго
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
8
Кризетиг
Лоренцо
37
Майер
Жан
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
5
Дель
Фабро
Дарио
15
Фраре
Доменико
17
Доннарумма
Даниэле
20
Каррьеро
Джузеппе
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
90
Асенсио
Рауль
92
Бальдини
Энрико
Реджина
4-3-3
Читтаделла
4-3-3

История личных встреч

Реджина
Читтаделла

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

СB
0:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:3
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:2
СB
0:1
СB
3:3
СB
3:2
СB
0:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 3 0.5
Менез Жереми 2 0.33
Ривас Ригоберто 1 0.17
Майер Жан 1 0.17
Канотто Луиджи 1 0.17
Пьероцци Никколо 1 0.17
Кризетиг Лоренцо 1 0.17
Гальоло Риккардо 1 0.17
Льотти Даниэле 1 0.17
Гори Габриэле 1 0.17
Ломбарди Алессандро 1 0.17
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 2 (1) 0.33
Асенсио Рауль 2 (1) 0.33
Беретта Джакомо 1 0.17
Антонуччи Мирко 1 0.17
Бранка Симоне 0 0
Вита Алессио 0 0
Andrea Magrassi 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 3 0
Фаббиан Джованни 3 0
Ционек Тьяго 1 1
Кризетиг Лоренцо 2 0
Коломби Симоне 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дель Фабро Дарио 2 1
Тункара Мамаду 3 0
Каррьеро Джузеппе 3 0
Асенсио Рауль 1 1
Бранка Симоне 2 0
Доннарумма Даниэле 2 0
Ignacio Lores 1 0
Вита Алессио 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Паван Никола 1 0
Фраре Доменико 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Кассандро Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
4
29%
2
33%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1
Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 6 5 0 1 14 - 2 15
2. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
3. Фрозиноне 6 4 0 2 8 - 3 12
4. Бари 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Дженоа 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Кальяри 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Парма 6 2 3 1 11 - 9 9
8. СПАЛ 2013 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Козенца 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Читтаделла 6 2 2 2 7 - 9 8
12. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Палермо 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Зюйдтироль 6 2 1 3 6 - 10 7
16. Венеция 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 6 1 0 5 6 - 9 3
19. Комо 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Пиза 6 0 2 4 7 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
6. СПАЛ 2013 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Кальяри 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
16. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Венеция 3 1 1 1 3 - 4 4
10. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
11. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
14. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
18. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 5 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Фрозиноне Болока Даниэль 4
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Пиза Калабрези Артуро 1 2
Бари Риччи Джакомо 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Гальоло Риккардо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      21'
      Доннарумма Даниэле получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Giovanni Fabbian получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Реджина 3:0 Читтаделла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     