Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Ход матча
8'
0:1
18'
0:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
46
Бауман
Ноам
15
Гондо
Седрик
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Асколи
Парма
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|4 (1)
|0.67
|Боттегин Эрик
|1
|0.17
|Коллоколо Микеле
|1
|0.17
|Калигара Фабрицио
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инглезе Роберто
|3
|0.5
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.33
|Тутино Дженнаро
|1
|0.17
|Эстевес Науэль
|1
|0.17
|Ман Деннис
|1
|0.17
|Дель Прато Энрико
|1
|0.17
|Васкес Франко
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондо Седрик
|3
|0
|Калигара Фабрицио
|1
|1
|Беллучи Джузеппе
|2
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Боттегин Эрик
|1
|0
|Сальви Алессандро
|1
|0
|Эрамо Мирко
|1
|0
|Фаласко Никола
|1
|0
|Чичиретти Амато
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Юрич Станко
|2
|0
|Кулибали Войо
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Васкес Франко
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Валенти Лаутаро
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 2013 1:1
Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1
Парма
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0
Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|2.
|Реджина
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|3.
|Кальяри
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|5.
|Бари
|0:0
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|6.
|Парма
|2:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|7.
|СПАЛ 2013
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|Читтаделла
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Козенца
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|11.
|Асколи
|0:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Палермо
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|14.
|Тернана
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Зюйдтироль
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|16.
|Венеция
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|19.
|Комо
|1:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|20.
|Пиза
|0:0
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Реджина
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|3.
|Кальяри
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Читтаделла
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Палермо
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|СПАЛ 2013
|1:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Асколи
|0:2
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Зюйдтироль
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Парма
|2:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Козенца
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Бари
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Пиза
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Реджина
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Парма
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Козенца
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|Кальяри
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Венеция
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|СПАЛ 2013
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|Асколи
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|14.
|Зюйдтироль
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Читтаделла
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Палермо
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Комо
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Пиза
|0:0
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|4 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Антенуччи Мирко
|4 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|1 2
|Палермо
|Nicolo Valente
|1 2
|Венеция
|Тессманн Таннер
|1 2