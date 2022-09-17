Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
0'
0:1
8' ГолТутино Дженнаро
0:2
18' ГолИнглезе Роберто
20' Желтая карточкаВаскес Франко
28' Желтая карточкаСальви Алессандро
40' Желтая карточкаОстерволде Джейден
0:3
66' ГолМан Деннис
75' Желтая карточкаAntoine Hainaut
78' Желтая карточкаДионизи Федерико
1:3
79' ГолЛунгой Кристофер
90' Желтая карточкаЛунгой Кристофер
90' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
90' Желтая карточкаЮрич Станко
90'+6
Ход матча
8'
0:1
18'
0:2
20'
66'
0:3
75'
78'
79'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
46
Бауман
Ноам
15
Гондо
Седрик
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Асколи
Парма
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|4 (1)
|0.67
|Боттегин Эрик
|1
|0.17
|Коллоколо Микеле
|1
|0.17
|Лунгой Кристофер
|1
|0.17
|Калигара Фабрицио
|0
|0
|Дионизи Федерико
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инглезе Роберто
|4
|0.67
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.33
|Ман Деннис
|2
|0.33
|Эстевес Науэль
|1
|0.17
|Тутино Дженнаро
|1
|0.17
|Дель Прато Энрико
|1
|0.17
|Васкес Франко
|0
|0
|Камара Дрисса
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|3
|0
|Гондо Седрик
|3
|0
|Калигара Фабрицио
|1
|1
|Леали Никола
|2
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Боттегин Эрик
|1
|0
|Дионизи Федерико
|1
|0
|Эрамо Мирко
|1
|0
|Фаласко Никола
|1
|0
|Чичиретти Амато
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Юрич Станко
|3
|0
|Васкес Франко
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Кулибали Войо
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Валенти Лаутаро
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
|Antoine Hainaut
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 2013 1:1
Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1
Парма
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0
Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|14 - 2
|15
|2.
|Брешия
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|4.
|Бари
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Дженоа
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Парма
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|8.
|СПАЛ 2013
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|9.
|Козенца
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Читтаделла
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|Тернана
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|14.
|Палермо
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Зюйдтироль
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|16.
|Венеция
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|0
|5
|6 - 9
|3
|19.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|7 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Кальяри
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Дженоа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|16.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|11.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|14.
|Зюйдтироль
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Читтаделла
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|18.
|Палермо
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Модена
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
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|Бари
|Walid Cheddira
|5 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Антенуччи Мирко
|4 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|4
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 2
|Бари
|Риччи Джакомо
|1 2