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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Асколи
1:3
Конец матча
Парма
0'
0:1
8' Гол
Тутино Дженнаро
0:2
18' Гол
Инглезе Роберто
20' Желтая карточка
Васкес Франко
28' Желтая карточка
Сальви Алессандро
40' Желтая карточка
Остерволде Джейден
0:3
66' Гол
Ман Деннис
75' Желтая карточка
Antoine Hainaut
78' Желтая карточка
Дионизи Федерико
1:3
79' Гол
Лунгой Кристофер
90' Желтая карточка
Лунгой Кристофер
90' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
90' Желтая карточка
Юрич Станко
90'+6
46
Бауман
Ноам
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
21
Simone
Giordano
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
8
Калигара
Фабрицио
23
Фальцерано
Марчелло
15
Гондо
Седрик
26
Бидуи
Софьян
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
30
Валенти
Лаутаро
5
Романьоли
Симоне
17
Остерволде
Джейден
24
Юрич
Станко
8
Эстевес
Науэль
23
Камара
Дрисса
10
Васкес
Франко
11
Тутино
Дженнаро
45
Инглезе
Роберто
Асколи
4-3-3
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Асколи
Парма

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
0:1
СB
0:0
СB
0:1
СB
4:0
СB
2:0
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 4 (1) 0.67
Боттегин Эрик 1 0.17
Коллоколо Микеле 1 0.17
Лунгой Кристофер 1 0.17
Калигара Фабрицио 0 0
Дионизи Федерико 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.67
Михэйлэ Валентин 2 0.33
Ман Деннис 2 0.33
Эстевес Науэль 1 0.17
Тутино Дженнаро 1 0.17
Дель Прато Энрико 1 0.17
Васкес Франко 0 0
Камара Дрисса 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 3 0
Гондо Седрик 3 0
Калигара Фабрицио 1 1
Леали Никола 2 0
Сальви Алессандро 2 0
Донати Франческо 2 0
Боттегин Эрик 1 0
Дионизи Федерико 1 0
Эрамо Мирко 1 0
Фаласко Никола 1 0
Чичиретти Амато 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 3 0
Юрич Станко 3 0
Васкес Франко 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Кулибали Войо 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Валенти Лаутаро 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Alessandro Circati 1 0
Antoine Hainaut 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 2013 1:1
Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1
Парма
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0
Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 6 5 0 1 14 - 2 15
2. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
3. Фрозиноне 6 4 0 2 8 - 3 12
4. Бари 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Дженоа 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Кальяри 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Парма 6 2 3 1 11 - 9 9
8. СПАЛ 2013 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Козенца 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Читтаделла 6 2 2 2 7 - 9 8
12. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Палермо 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Зюйдтироль 6 2 1 3 6 - 10 7
16. Венеция 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 6 1 0 5 6 - 9 3
19. Комо 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Пиза 6 0 2 4 7 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
6. СПАЛ 2013 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Кальяри 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
16. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Венеция 3 1 1 1 3 - 4 4
10. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
11. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
14. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
18. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 5 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Фрозиноне Болока Даниэль 4
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Пиза Калабрези Артуро 1 2
Бари Риччи Джакомо 1 2
Весь список
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