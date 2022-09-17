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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 12'
Палермо
0'
9' Желтая карточка
Болока Даниэль

Ход матча

9'
Болока Даниэль
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Палермо
4.30
3.60
4.99
Все Коэффициенты
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
5
Лучиони
Фабио
20
Раванелли
Лука
99
Фработта
Джанлука
4
Коне
Бенджамин
11
Болока
Даниэль
36
Маццители
Лука
16
Гарритано
Лука
24
Моро
Лука
10
Касо
Джузеппе
22
Пильячелли
Мирко
25
Alessio
Buttaro
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
37
Матею
Алеш
8
Сегре
Джакопо
16
Штулац
Лео
28
Шарич
Дарио
77
Элия
Сальваторе
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
Фрозиноне
4-2-3-1
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Фрозиноне
Палермо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

СB
2:0
СB
2:1
СB
1:0
СB
0:0
СA
0:2
СA
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 2 0.33
Роден Маркус 1 0.17
Гарритано Лука 1 0.17
Коне Бенджамин 1 0.17
Касо Джузеппе 1 0.17
Моро Лука 1 0.17
Лучиони Фабио 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 3 (1) 0.5
Сегре Джакопо 1 0.17
Nicolo Valente 1 0.17
Элия Сальваторе 1 0.17
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 3 0
Лучиони Фабио 2 0
Коттали Маттео 2 0
Гарритано Лука 1 0
Коне Бенджамин 1 0
Касо Джузеппе 1 0
Турати Стефано 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolo Valente 2 1
Бетелла Давиде 1 1
Ivan Marconi 0 1
Штулац Лео 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Матею Алеш 1 0
Брунори Маттео 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0
Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0
Палермо
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1
Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2 Палермо - Пичерно 4:0 Палермо - Таранто 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
2. Реджина 0:0 6 4 1 1 11 - 2 13
3. Кальяри 0:0 6 3 2 1 6 - 3 11
4. Фрозиноне 0:0 6 3 1 2 7 - 3 10
5. Бари 0:0 6 2 4 0 9 - 6 10
6. Парма 2:0 6 2 3 1 10 - 8 9
7. СПАЛ 2013 1:1 6 2 3 1 8 - 7 9
8. Читтаделла 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
9. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Козенца 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
11. Асколи 0:2 6 2 2 2 6 - 7 8
12. Палермо 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
15. Зюйдтироль 0:0 6 2 1 3 5 - 9 7
16. Венеция 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 5 1 0 4 6 - 8 3
19. Комо 1:1 6 0 3 3 4 - 9 3
20. Пиза 0:0 6 0 2 4 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Реджина 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
3. Кальяри 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Читтаделла 0:0 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Фрозиноне 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Палермо 0:0 3 2 0 1 5 - 3 6
7. СПАЛ 2013 1:1 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Асколи 0:2 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Зюйдтироль 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Парма 2:0 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Козенца 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Бари 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 1:1 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Пиза 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
2. Реджина 0:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Парма 2:0 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Козенца 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
7. Кальяри 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Венеция 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
10. СПАЛ 2013 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
11. Асколи 0:2 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Фрозиноне 0:0 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
14. Зюйдтироль 0:0 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Читтаделла 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Палермо 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Комо 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Пиза 0:0 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 4 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 1 2
Палермо Nicolo Valente 1 2
Венеция Тессманн Таннер 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Болока Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Палермо
4.30
3.60
4.99
Все Коэффициенты
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