Стадион: Бенито Стирпе
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
24
Моро
Лука
15
Ivan
Marconi
37
Матею
Алеш
16
Штулац
Лео
28
Шарич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Полузащитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Фрозиноне
Палермо
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0.33
|Роден Маркус
|1
|0.17
|Гарритано Лука
|1
|0.17
|Коне Бенджамин
|1
|0.17
|Касо Джузеппе
|1
|0.17
|Моро Лука
|1
|0.17
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|3 (1)
|0.5
|Сегре Джакопо
|1
|0.17
|Nicolo Valente
|1
|0.17
|Элия Сальваторе
|1
|0.17
|Штулац Лео
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|3
|0
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Коне Бенджамин
|1
|0
|Касо Джузеппе
|1
|0
|Турати Стефано
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolo Valente
|2
|1
|Бетелла Давиде
|1
|1
|Ivan Marconi
|0
|1
|Штулац Лео
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Брунори Маттео
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0
Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0
Палермо
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1
Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2 Палермо - Пичерно 4:0 Палермо - Таранто 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|2.
|Реджина
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|3.
|Кальяри
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|5.
|Бари
|0:0
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|6.
|Парма
|2:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|7.
|СПАЛ 2013
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|Читтаделла
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Козенца
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|11.
|Асколи
|0:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Палермо
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|14.
|Тернана
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Зюйдтироль
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|16.
|Венеция
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|19.
|Комо
|1:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|20.
|Пиза
|0:0
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Реджина
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|3.
|Кальяри
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Читтаделла
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Палермо
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|СПАЛ 2013
|1:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Асколи
|0:2
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Зюйдтироль
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Парма
|2:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Козенца
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Бари
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Пиза
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Реджина
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Парма
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Козенца
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|Кальяри
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Венеция
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|СПАЛ 2013
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|Асколи
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|14.
|Зюйдтироль
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Читтаделла
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Палермо
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Комо
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Пиза
|0:0
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|4 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Антенуччи Мирко
|4 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|1 2
|Палермо
|Nicolo Valente
|1 2
|Венеция
|Тессманн Таннер
|1 2