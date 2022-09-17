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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Фрозиноне
1:0
Конец матча
Палермо
0'
9' Желтая карточка
Болока Даниэль
38' Желтая карточка
Ivan Marconi
1:0
44' Гол в свои ворота
Alessio Buttaro
47' Желтая карточка
Матею Алеш
53' Желтая карточка
Бетелла Давиде
80' Желтая карточка
Коттали Маттео
89' Желтая карточка
Сегре Джакопо
90' Желтая карточка
Мулаттьери Самуэле
90' Желтая карточка
Касо Джузеппе
90'+6
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
5
Лучиони
Фабио
20
Раванелли
Лука
99
Фработта
Джанлука
4
Коне
Бенджамин
11
Болока
Даниэль
36
Маццители
Лука
16
Гарритано
Лука
24
Моро
Лука
10
Касо
Джузеппе
22
Пильячелли
Мирко
25
Alessio
Buttaro
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
37
Матею
Алеш
8
Сегре
Джакопо
16
Штулац
Лео
28
Шарич
Дарио
77
Элия
Сальваторе
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
Фрозиноне
4-3-3
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Фрозиноне
Палермо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

СB
2:0
СB
2:1
СB
1:0
СB
0:0
СA
0:2
СA
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 2 0.33
Роден Маркус 1 0.17
Гарритано Лука 1 0.17
Коне Бенджамин 1 0.17
Касо Джузеппе 1 0.17
Моро Лука 1 0.17
Лучиони Фабио 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 3 (1) 0.5
Сегре Джакопо 1 0.17
Nicolo Valente 1 0.17
Элия Сальваторе 1 0.17
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 4 0
Коттали Маттео 3 0
Лучиони Фабио 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Гарритано Лука 1 0
Коне Бенджамин 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Турати Стефано 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolo Valente 2 1
Бетелла Давиде 2 1
Ivan Marconi 1 1
Матею Алеш 2 0
Штулац Лео 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Сегре Джакопо 1 0
Брунори Маттео 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0
Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0
Палермо
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1
Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2 Палермо - Пичерно 4:0 Палермо - Таранто 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 6 5 0 1 14 - 2 15
2. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
3. Фрозиноне 6 4 0 2 8 - 3 12
4. Бари 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Дженоа 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Кальяри 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Парма 6 2 3 1 11 - 9 9
8. СПАЛ 2013 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Козенца 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Читтаделла 6 2 2 2 7 - 9 8
12. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Палермо 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Зюйдтироль 6 2 1 3 6 - 10 7
16. Венеция 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 6 1 0 5 6 - 9 3
19. Комо 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Пиза 6 0 2 4 7 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
6. СПАЛ 2013 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Кальяри 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
16. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Венеция 3 1 1 1 3 - 4 4
10. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
11. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
14. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
18. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 5 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Фрозиноне Болока Даниэль 4
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Пиза Калабрези Артуро 1 2
Бари Риччи Джакомо 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Alessio Buttaro уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      38'
      Ivan Marconi получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Болока Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фрозиноне 1:0 Палермо онлайн

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