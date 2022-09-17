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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Венеция
0:0
Первый тайм: 17'
Пиза
0'
20' Желтая карточка
Марин Мариус

Ход матча

20'
 
Марин Мариус

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Пиза
3.25
3.20
3.15
Все Коэффициенты
1
Маенпяя
Ники
2
Висневски
Пшемыслав
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
27
Кандела
Антонио
31
Ульманн
Максимилиан
16
Фьордилино
Лука
6
Бузио
Джанлука
38
Андерсен
Магнус
II
11
Новакович
Андрия
20
Похьянпало
Йоэль
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
5
Канестрелли
Симоне
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
23
Ионице
Артур
27
Трамони
Маттео
17
Сибилли
Джузеппе
9
Глиоцци
Этторе
Венеция
3-5-2
Пиза
4-3-1-2

История личных встреч

Венеция
Пиза

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
2:2
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 2 0.33
Йонсен Деннис 1 0.17
Похьянпало Йоэль 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.17
Мазуччи Гаэтано 1 0.17
Ионице Артур 1 0.17
Торрегросса Эрнесто 1 0.17
Канестрелли Симоне 1 0.17
Сибилли Джузеппе 1 0.17
Де Витис Алессандро 0 0
Надь Адам 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тессманн Таннер 2 1
Дзампано Франческо 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Фьордилино Лука 1 0
Кандела Антонио 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 1 1
Марин Мариус 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Барба Федерико 1 0
Надь Адам 1 0
Туре Идрисса 1 0
Мастину Джузеппе 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Беруатто Пьетро 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
2
67%
3
43%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2
Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1
Пиза
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2
Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
2. Реджина 0:0 6 4 1 1 11 - 2 13
3. Кальяри 0:0 6 3 2 1 6 - 3 11
4. Фрозиноне 0:0 6 3 1 2 7 - 3 10
5. Бари 0:0 6 2 4 0 9 - 6 10
6. Парма 2:0 6 2 3 1 10 - 8 9
7. СПАЛ 2013 1:1 6 2 3 1 8 - 7 9
8. Читтаделла 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
9. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Козенца 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
11. Асколи 0:2 6 2 2 2 6 - 7 8
12. Палермо 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
15. Зюйдтироль 0:0 6 2 1 3 5 - 9 7
16. Венеция 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 5 1 0 4 6 - 8 3
19. Комо 1:1 6 0 3 3 4 - 9 3
20. Пиза 0:0 6 0 2 4 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Реджина 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
3. Кальяри 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Читтаделла 0:0 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Фрозиноне 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Палермо 0:0 3 2 0 1 5 - 3 6
7. СПАЛ 2013 1:1 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Асколи 0:2 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Зюйдтироль 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Парма 2:0 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Козенца 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Бари 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 1:1 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Пиза 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
2. Реджина 0:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Парма 2:0 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Козенца 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
7. Кальяри 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Венеция 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
10. СПАЛ 2013 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
11. Асколи 0:2 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Фрозиноне 0:0 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
14. Зюйдтироль 0:0 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Читтаделла 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Палермо 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Комо 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Пиза 0:0 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 4 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 1 2
Палермо Nicolo Valente 1 2
Венеция Тессманн Таннер 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Марин Мариус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Пиза
3.25
3.20
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Венеция 0:0 Пиза онлайн

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