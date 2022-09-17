Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Ход матча
20'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
13
Модоло
Марко
16
Надь
Адам
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Де Врис ДжекНападающий
-
23 Patrick Leal
-
-
-
Главный тренер: Ivan Javorcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Венеция
Пиза
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.33
|Йонсен Деннис
|1
|0.17
|Похьянпало Йоэль
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моруцан Олимпиу
|1 (1)
|0.17
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.17
|Ионице Артур
|1
|0.17
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.17
|Канестрелли Симоне
|1
|0.17
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.17
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тессманн Таннер
|2
|1
|Дзампано Франческо
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|Фьордилино Лука
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрези Артуро
|1
|1
|Марин Мариус
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Барба Федерико
|1
|0
|Надь Адам
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Мастину Джузеппе
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
2
67%
3
43%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2
Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1
Пиза
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2
Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|2.
|Реджина
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|3.
|Кальяри
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|5.
|Бари
|0:0
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|6.
|Парма
|2:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|7.
|СПАЛ 2013
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|Читтаделла
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Козенца
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|11.
|Асколи
|0:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Палермо
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|14.
|Тернана
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Зюйдтироль
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|16.
|Венеция
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|19.
|Комо
|1:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|20.
|Пиза
|0:0
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Реджина
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|3.
|Кальяри
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Читтаделла
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Палермо
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|СПАЛ 2013
|1:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Асколи
|0:2
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Зюйдтироль
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Парма
|2:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Козенца
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Бари
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Пиза
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Реджина
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Парма
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Козенца
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|Кальяри
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Венеция
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|СПАЛ 2013
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|Асколи
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|14.
|Зюйдтироль
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Читтаделла
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Палермо
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Комо
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Пиза
|0:0
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|4 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Антенуччи Мирко
|4 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|1 2
|Палермо
|Nicolo Valente
|1 2
|Венеция
|Тессманн Таннер
|1 2