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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Венеция
1:1
Конец матча
Пиза
0'
20' Желтая карточка
Марин Мариус
36' Желтая карточка
Барба Федерико
38' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
1:0
40' Гол
Новакович Андрия
1:1
44' Гол
Глиоцци Этторе
47' Желтая карточка
Ионице Артур
57' Желтая карточка
Чеккарони Пьетро
68' Желтая карточка
Калабрези Артуро
71' Вторая желтая карточка
Ионице Артур
73' Желтая карточка
Модоло Марко
90'+3
1
Маенпяя
Ники
2
Висневски
Пшемыслав
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
27
Кандела
Антонио
31
Ульманн
Максимилиан
16
Фьордилино
Лука
6
Бузио
Джанлука
38
Андерсен
Магнус
II
11
Новакович
Андрия
20
Похьянпало
Йоэль
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
5
Канестрелли
Симоне
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
23
Ионице
Артур
27
Трамони
Маттео
17
Сибилли
Джузеппе
9
Глиоцци
Этторе
Венеция
3-5-2
Пиза
4-3-1-2

История личных встреч

Венеция
Пиза

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
2:2
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 2 0.33
Новакович Андрия 1 0.17
Йонсен Деннис 1 0.17
Похьянпало Йоэль 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.17
Мазуччи Гаэтано 1 0.17
Ионице Артур 1 0.17
Торрегросса Эрнесто 1 0.17
Глиоцци Этторе 1 0.17
Канестрелли Симоне 1 0.17
Сибилли Джузеппе 1 0.17
Де Витис Алессандро 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тессманн Таннер 2 1
Чеккарони Пьетро 3 0
Дзампано Франческо 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Модоло Марко 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Фьордилино Лука 1 0
Кандела Антонио 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 2 1
Марин Мариус 3 0
Ионице Артур 1 1
Барба Федерико 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Надь Адам 1 0
Туре Идрисса 1 0
Мастину Джузеппе 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Беруатто Пьетро 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2
Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1
Пиза
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2
Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 6 5 0 1 14 - 2 15
2. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
3. Фрозиноне 6 4 0 2 8 - 3 12
4. Бари 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Дженоа 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Кальяри 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Парма 6 2 3 1 11 - 9 9
8. СПАЛ 2013 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Козенца 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Читтаделла 6 2 2 2 7 - 9 8
12. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Палермо 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Зюйдтироль 6 2 1 3 6 - 10 7
16. Венеция 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 6 1 0 5 6 - 9 3
19. Комо 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Пиза 6 0 2 4 7 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
6. СПАЛ 2013 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Кальяри 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
16. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Венеция 3 1 1 1 3 - 4 4
10. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
11. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
14. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
18. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 5 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Фрозиноне Болока Даниэль 4
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Пиза Калабрези Артуро 1 2
Бари Риччи Джакомо 1 2
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Где смотреть матч Венеция 1:1 Пиза онлайн

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