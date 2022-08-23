Стадион: Ростов Арена
Позже
История личных встреч
Ростов
Крылья Советов
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
22 матча
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
13.6%
59.1%
27.3%
3 победы 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|6 (1)
|0.67
|Полоз Дмитрий
|5 (3)
|0.56
|Уткин Даниил
|3
|0.33
|Глебов Данил
|1
|0.11
|Мельников Степан
|1
|0.11
|Осипенко Максим
|1 (1)
|0.11
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|4
|0.44
|Ежов Роман
|2
|0.22
|Коваленко Александр
|1
|0.11
|Якуба Денис
|1
|0.11
|Шитов Владислав
|1
|0.11
|Бейл Гленн
|0
|0
|Горшков Юрий
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|2
|1
|Полоз Дмитрий
|3
|0
|Уткин Даниил
|3
|0
|Миронов Алексей
|3
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|1
|Комличенко Николай
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Чернов Евгений
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ежов Роман
|3
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Зотов Георгий
|1
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
3
18%
5
50%
61-75
4
24%
1
10%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
4
36%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0
Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0
Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|27 - 3
|23
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 11
|19
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|21 - 11
|16
|7.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Пари НН
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 26
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 21
|0
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|8 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|12 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|6 (4)
|Ростов
|Комличенко Николай
|7 (1)
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 3
|Урал
|Егорычев Андрей
|1 3
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Крылья Советов
Исход игры
Ростов
89.6% (43)
Ничья
10.4% (5)
Крылья Советов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (25)
Меньше
45.65% (21)
Обе команды забьют
Да
60.87% (28)
Нет
39.13% (18)
Популярный счёт
2:1 Ростов
39.6% (19)
1:0 Ростов
20.8% (10)
2:0 Ростов
16.7% (8)
3:2 Ростов
6.3% (3)
1:1 Ничья
6.3% (3)
3:1 Ростов
4.2% (2)
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