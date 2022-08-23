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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Ростов
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 47
Ростов 89.4% (42)
X 10.6% (5)
Крылья Советов 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Крылья Советов
1.98
3.88
4.32
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ростов
Крылья Советов

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

13.6%
59.1%
27.3%
3 победы 13 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 6 (1) 0.67
Полоз Дмитрий 5 (3) 0.56
Уткин Даниил 3 0.33
Глебов Данил 1 0.11
Мельников Степан 1 0.11
Осипенко Максим 1 (1) 0.11
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 4 0.44
Ежов Роман 2 0.22
Коваленко Александр 1 0.11
Якуба Денис 1 0.11
Шитов Владислав 1 0.11
Бейл Гленн 0 0
Горшков Юрий 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 1
Полоз Дмитрий 3 0
Уткин Даниил 3 0
Миронов Алексей 3 0
Мелёхин Виктор 1 1
Комличенко Николай 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Байрамян Хорен 1 0
Чернов Евгений 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ежов Роман 3 0
Солдатенков Александр 2 0
Коваленко Александр 1 0
Зотов Георгий 1 0
Бейл Гленн 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Гапонов Илья 1 0
Глушенков Максим 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
3
18%
5
50%
61-75
4
24%
1
10%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
4
36%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0
Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0
Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 27 - 3 23
2. ЦСКА Москва Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 4 0 17 - 11 19
4. Краснодар Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
5. Динамо Москва Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
6. Спартак Москва Заявка 9 5 1 3 21 - 11 16
7. Сочи Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
8. Пари НН Заявка 9 3 3 3 16 - 16 12
9. Ахмат Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
10. Крылья Советов Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
11. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
12. Оренбург Заявка 9 3 0 6 12 - 26 9
13. Химки Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Факел Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
15. Урал Заявка 9 1 1 7 4 - 17 4
16. Торпедо Москва Заявка 9 0 1 8 4 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Сочи Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4. Ростов Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
15. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Крылья Советов Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Локомотив Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Оренбург Заявка 5 0 0 5 3 - 21 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 12 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 3
Урал Егорычев Андрей 1 3
Пари НН Сулейманов Тимур 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2022, осталось 1 день 16 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Ростов 89.4% (42)
    X 10.6% (5)
    Крылья Советов 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Крылья Советов
    1.98
    3.88
    4.32
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ростов - Крылья Советов

    Исход игры
    Ростов
    89.6% (43)
    Ничья
    10.4% (5)
    Крылья Советов
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    60.87% (28)
    Нет
    39.13% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    39.6% (19)
    1:0 Ростов
    20.8% (10)
    2:0 Ростов
    16.7% (8)
    3:2 Ростов
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
    3:1 Ростов
    4.2% (2)
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    Ростов
    Крылья Советов
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