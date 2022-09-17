Стадион: Луиджи Феррарис
0'
9' Желтая карточкаГарджуло Марио
41' Желтая карточкаДьяв Давиде
1:0
44' ГолЯгелло Филип
45' Желтая карточкаМаньино Лука
45' Желтая карточкаTomasso Silvestri
76' Желтая карточкаДрэгушин Раду
79' Желтая карточкаShady Oukhadda
90' Желтая карточкаЧиттадини Джорджо
90'+6
Ход матча
41'
44'
1:0
45'
76'
79'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 24
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
93
Паяч
Марко
47
Бадель
Милан
24
Ягелло
Филип
50
Ялчын
Гювен
99
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Портанова Маноло
|1
|0.17
|Кода Массимо
|1 (1)
|0.17
|Экубан Калеб
|1
|0.17
|Ягелло Филип
|1
|0.17
|Хефти Сильван
|1
|0.17
|Morten Frendrup
|1
|0.17
|Йебоа Келвин
|1
|0.17
|Бадель Милан
|0
|0
|Гудмундссон Альберт
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонфанти Николас
|2
|0.33
|Тремолада Лука
|1
|0.17
|Фальчинелли Диего
|1
|0.17
|Дьяв Давиде
|1 (1)
|0.17
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|Паяч Марко
|3
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Бани Маттиа
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Портанова Маноло
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Читтадини Джорджо
|3
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Tomasso Silvestri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0
Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0
Модена
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1
Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1 Каррарезе - Модена 2:3 Модена - Ольбия 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|14 - 2
|15
|2.
|Брешия
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|4.
|Бари
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Дженоа
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Парма
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|8.
|СПАЛ 2013
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|9.
|Козенца
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Читтаделла
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|Тернана
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|14.
|Палермо
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Зюйдтироль
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|16.
|Венеция
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|0
|5
|6 - 9
|3
|19.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|7 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Кальяри
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Дженоа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|16.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|11.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|14.
|Зюйдтироль
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Читтаделла
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|18.
|Палермо
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Модена
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|5 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Антенуччи Мирко
|4 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|4
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 2
|Бари
|Риччи Джакомо
|1 2