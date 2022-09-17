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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Дженоа
1:0
Конец матча
Модена
0'
9' Желтая карточка
Гарджуло Марио
41' Желтая карточка
Дьяв Давиде
1:0
44' Гол
Ягелло Филип
45' Желтая карточка
Маньино Лука
45' Желтая карточка
Tomasso Silvestri
76' Желтая карточка
Дрэгушин Раду
79' Желтая карточка
Shady Oukhadda
90' Желтая карточка
Читтадини Джорджо
90'+6
22
Мартинес
Хосеп
36
Хефти
Сильван
14
Фольякко
Алессандро
5
Дрэгушин
Раду
93
Паяч
Марко
32
Morten
Frendrup
47
Бадель
Милан
24
Ягелло
Филип
90
Портанова
Маноло
50
Ялчын
Гювен
9
Кода
Массимо
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
15
Tomasso
Silvestri
5
Читтадини
Джорджо
27
Paulo
Dentello
8
Мости
Никола
21
Армеллино
Марко
6
Маньино
Лука
17
Марсура
Давиде
20
Гарджуло
Марио
99
Дьяв
Давиде
Дженоа
4-2-3-1
Модена
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Портанова Маноло 1 0.17
Кода Массимо 1 (1) 0.17
Экубан Калеб 1 0.17
Ягелло Филип 1 0.17
Хефти Сильван 1 0.17
Morten Frendrup 1 0.17
Йебоа Келвин 1 0.17
Бадель Милан 0 0
Гудмундссон Альберт 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонфанти Николас 2 0.33
Тремолада Лука 1 0.17
Фальчинелли Диего 1 0.17
Дьяв Давиде 1 (1) 0.17
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 2 1
Паяч Марко 3 0
Бадель Милан 2 0
Бани Маттиа 2 0
Кода Массимо 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Портанова Маноло 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 3 0
Панада Симоне 3 0
Читтадини Джорджо 3 0
Маньино Лука 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Де Майо Себастьян 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Tomasso Silvestri 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0
Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0
Модена
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1
Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1 Каррарезе - Модена 2:3 Модена - Ольбия 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 6 5 0 1 14 - 2 15
2. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
3. Фрозиноне 6 4 0 2 8 - 3 12
4. Бари 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Дженоа 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Кальяри 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Парма 6 2 3 1 11 - 9 9
8. СПАЛ 2013 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Козенца 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Читтаделла 6 2 2 2 7 - 9 8
12. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Палермо 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Зюйдтироль 6 2 1 3 6 - 10 7
16. Венеция 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 6 1 0 5 6 - 9 3
19. Комо 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Пиза 6 0 2 4 7 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
6. СПАЛ 2013 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Кальяри 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
16. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Венеция 3 1 1 1 3 - 4 4
10. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
11. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
14. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
18. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 5 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Фрозиноне Болока Даниэль 4
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Пиза Калабрези Артуро 1 2
Бари Риччи Джакомо 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Tomasso Silvestri получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      45'
      Маньино Лука получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Ягелло Филип бьет в цель!
    • Желтая карточка
      41'
      Дьяв Давиде получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Гарджуло Марио получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дженоа 1:0 Модена онлайн

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