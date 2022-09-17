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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023


Стадион: Зрители: 16233
Орхус
3:1
Конец матча
Ольборг
0'
20' Желтая карточка
Андреасен Лука
1:0
52' Гол
Мортенсен Патрик
2:0
64' Гол
Мортенсен Патрик
3:0
72' Гол
Якоб Кевин
74' Желтая карточка
Поульсен Николай
3:1
76' Гол
Педерсен Йеппе
90'+4

Ход матча

20'
 
Андреасен Лука
52'
Мортенсен Патрик
(Якоб Кевин)
1:0
64'
Мортенсен Патрик
(Якоб Кевин)
2:0
65'
 
Oliver Ross
Андерсен Лукас
65'
 
Альманн Якоб
Поульсен Андреас
68'
Линкс Гифт
Д'Альберто Антони
 
68'
Хенриксен Тобиас
Каль Эрик
 
72'
Якоб Кевин
3:0
74'
Поульсен Николай
 
75'
Frederik Brandhof
Якоб Кевин
 
75'
Sebastian Groenning
Хеуген Сигурд
 
75'
 
Педерсен Йеппе
Бакиз Юнес
76'
3:1
Педерсен Йеппе
85'
Дёйн Йелле
Мортенсен Патрик
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
26
Д'Альберто
Антони
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
17
Якоб
Кевин
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
10
Хеуген
Сигурд
1
Посавец
Йосип
32
Людевиг
Килиан
2
Паллесен
Кристоффер
4
Крамер
Ларс
II
25
Поульсен
Андреас
8
Фоссум
Ивер
14
Хёйхольт
Мальте
18
Андреасен
Лука
7
Соуза
Аллан
II
10
Андерсен
Лукас
23
Бакиз
Юнес
Орхус
3-5-2
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Орхус
Ольборг

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.6%
39.1%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

29 матчей

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа

Первый тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 19 побед

52 матча

30.8%
28.8%
40.4%
16 побед 15 ничьих 21 победа

Первый тайм

30.8%
42.3%
26.9%
16 побед 22 ничьи 14 побед

Второй тайм

25%
38.5%
36.5%
13 побед 20 ничьих 19 побед

История матчей

ТМК
2:2
СД
1:0
СД
2:0
ТМК
1:0
SE
2:2
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:4
К
3:2
СД
2:3
ТМК
0:2
СД
3:0
СДЛЕ
2:0
СДЛЕ
0:1
СД
3:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
4:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:0
К
2:2
К
0:2
СД
2:2
СД
2:3
ТМК
2:0
ТМК
3:3
ТМС
3:3
СД
1:0
СД
2:5
К
1:4
СД
0:0
СД
3:0
СД
0:3
СД
1:1
С
1:1
СЛ
0:2
СЛ
2:1
ТМС
2:1
СЛ
0:2
ТМС
1:4
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:2
ТМС
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:1
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 6 (1) 0.6
Хеуген Сигурд 2 0.2
Биссек Янн-Аурель 2 0.2
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.1
Якоб Кевин 1 0.1
Андерсон Микаэль 1 0.1
Sebastian Groenning 1 0.1
Поульсен Николай 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 4 0.4
Куск Каспер 1 0.1
Феррейра Педру 1 0.1
Педерсен Йеппе 1 0.1
Росс Матиас 1 0.1
Хагельскьер Андерс 1 0.1
Андерсен Лукас 0 0
Макарич Милан 0 0
Андреасен Лука 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 3 0
Уве Реслер 3 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Каль Эрик 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 4 0
Крамер Ларс II 3 0
Альманн Якоб 2 0
Росс Матиас 2 0
Anosike Ementa 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Феррейра Педру 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
5
50%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
4
40%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1
Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1
Ольборг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ольборг - Люнгбю 1:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1
Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 10 6 2 2 15 - 9 20
2. Раннерс 9 5 4 0 13 - 6 19
3. Виборг 9 6 0 3 15 - 11 18
4. Силькеборг 9 5 1 3 14 - 9 16
5. Орхус 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Хорсенс 10 4 2 4 9 - 10 14
7. Копенгаген 9 4 0 5 16 - 15 12
8. Митьюлланд 9 2 4 3 16 - 16 10
9. Брондбю 9 3 1 5 10 - 15 10
10. Оденсе 9 3 1 5 10 - 17 10
11. Ольборг 10 2 3 5 9 - 14 9
12. Люнгбю 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
4. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Орхус 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Силькеборг 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Брондбю 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
9. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ольборг 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
5. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
6. Орхус 5 2 0 3 5 - 5 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 5 1 1 3 2 - 4 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
11. Брондбю 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Люнгбю 5 0 1 4 3 - 7 1
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Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Нордшелланн Andreas Schjelderup 6 (1)
Оденсе Кадри Башким 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Ольборг Соуза Аллан II 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Виборг Ибрагим Саид 3
Брондбю Васс Даниэль 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Орхус заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Андерсон Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Контроль мяча: Орхус: 54%, Ольборг: 46%.
  • 92'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Паллесен Кристоффер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 87'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 86'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 86'
      Якоб Кевин из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
    • 86'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 85'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 85'
      Тактическая замена. Мортенсен Патрик уходит с поля и его заменяет Йеле Дейн
    • Фол, нарушение
      84'
      Биссек Янн-Аурель задерживает мяч рукой
    • 84'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 84'
      Оооо... вот это был удар! Себастьян Гронинг должен был забить с этой позиции.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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