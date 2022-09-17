Стадион: Ceres Park Зрители: 16233
0'
20' Желтая карточкаАндреасен Лука
1:0
52' ГолМортенсен Патрик
2:0
64' ГолМортенсен Патрик
3:0
72' ГолЯкоб Кевин
74' Желтая карточкаПоульсен Николай
3:1
76' ГолПедерсен Йеппе
90'+4
Ход матча
20'
52'
1:0
64'
2:0
72'
3:0
74'
76'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
19
Каль
Эрик
17
Якоб
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Theo Sander
-
-
38 Oliver Ross
-
31 Anders Noshe
-
-
30 Fisnik Isaki
-
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Орхус
Ольборг
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.6%
39.1%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
29 матчей
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа
Первый тайм
44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 19 побед
52 матча
30.8%
28.8%
40.4%
16 побед 15 ничьих 21 победа
Первый тайм
30.8%
42.3%
26.9%
16 побед 22 ничьи 14 побед
Второй тайм
25%
38.5%
36.5%
13 побед 20 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|6 (1)
|0.6
|Хеуген Сигурд
|2
|0.2
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0.2
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.1
|Якоб Кевин
|1
|0.1
|Андерсон Микаэль
|1
|0.1
|Sebastian Groenning
|1
|0.1
|Поульсен Николай
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|4
|0.4
|Куск Каспер
|1
|0.1
|Феррейра Педру
|1
|0.1
|Педерсен Йеппе
|1
|0.1
|Росс Матиас
|1
|0.1
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.1
|Андерсен Лукас
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
|Андреасен Лука
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|3
|0
|Уве Реслер
|3
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Тингагер Фредерик
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|4
|0
|Крамер Ларс II
|3
|0
|Альманн Якоб
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Феррейра Педру
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
5
50%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
4
40%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1
Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1
Ольборг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ольборг - Люнгбю 1:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1
Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|2.
|Раннерс
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|3.
|Виборг
|9
|6
|0
|3
|15 - 11
|18
|4.
|Силькеборг
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|5.
|Орхус
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Хорсенс
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|7.
|Копенгаген
|9
|4
|0
|5
|16 - 15
|12
|8.
|Митьюлланд
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|9.
|Брондбю
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|10.
|Оденсе
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|11.
|Ольборг
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Люнгбю
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Орхус
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Силькеборг
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Брондбю
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|9.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ольборг
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|12.
|Митьюлланд
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Силькеборг
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|5.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|6.
|Орхус
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Хорсенс
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|9.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Ольборг
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|11.
|Брондбю
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|6 (1)
|Оденсе
|Кадри Башким
|4 (2)
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Виборг
|Ибрагим Саид
|3
|Брондбю
|Васс Даниэль
|3