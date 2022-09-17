Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Идеальный солнечный день для футбола

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе

44' Мортенсен Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Удар от ворот произведет Ольборг

42' Мортенсен Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Ольборг

38' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Josip Posavec держит все под контролем

33' Оооо... вот это был удар! Соуза Аллан II должен был забить с этой позиции.

33' Хорошую попытку сделал Соуза Аллан II . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Каль Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Д'Альберто Антони нанес удар головой, но Josip Posavec спокойно отбил мяч.

28' Якоб Кевин из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Оооо... вот это был удар! Якоб Кевин должен был забить с этой позиции.

25' Якоб Кевин пробует нанести удар издали, но Josip Posavec держит все под контролем

25' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Ольборг

22' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

22' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Андреасен Лука получил желтую карточку от судьи

19' Крамер Ларс II нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.

18' Томас Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

18' Бакиз Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

12' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Хеуген Сигурд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе

11' Мортенсен Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

10' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Ольборг

8' Томас Кристенсен из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Удар от ворот произведет Ольборг

7' Хорошую попытку сделал Каль Эрик . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Хорошую попытку сделал Андерсон Микаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Хеуген Сигурд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Биссек Янн-Аурель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Мортенсен Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Матч приостановлен из-за петард на поле

1' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Орхус начинает с центра поля