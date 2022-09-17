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Австрия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
Вольфсбергер
3:1
Конец матча
Хартберг
0'
22' Желтая карточка
Matteo Anzolin
0:1
24' Пенальти
Тадич Дарио
1:1
42' Гол
Барибо Тай
2:1
59' Гол
Кершбаумер Константин
74' Желтая карточка
Фаркаш Патрик
3:1
90' Гол
Рёчер Торстен
90'+5
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
24
Raphael
Schifferl
97
Яшич
Адис
12
Matteo
Anzolin
7
Кершбаумер
Константин
70
Балло
Тьерно
16
Ляйтгеб
Марио
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
1
Свете
Рене
29
Фаркаш
Патрик
16
Зоннляйтнер
Марио
11
Matija
Horvat
27
Thomas
Kofler
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
33
Фризер
Доминик
9
Айдын
Окан
10
Альмог
Эйлон
24
Тадич
Дарио
Вольфсбергер
5-3-2
Хартберг
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Хартберг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
2:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
0:2
Б
3:3
Б
2:4
Б
3:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:4
ТМК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 4 (1) 0.44
Мэлоун Морис 2 0.22
Яшич Адис 2 0.22
Рёчер Торстен 2 0.22
Кершбаумер Константин 2 0.22
Augustine Boakye 2 0.22
Новак Михаэль 1 0.11
Вергос Николаос 1 (1) 0.11
Визингер Дарио 1 0.11
Raphael Schifferl 1 0.11
Баумгартнер Доминик 0 0
Балло Тьерно 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 3 (2) 0.38
Афдияй Донис 2 0.25
Айдын Окан 1 0.13
Альмог Эйлон 1 0.13
Фаркаш Патрик 0 0
Штурм Филипп 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёчер Торстен 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Кершбаумер Константин 1 0
Писингер Симон 1 0
Новак Михаэль 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Барибо Тай 1 0
Raphael Schifferl 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matija Horvat 2 1
Фаркаш Патрик 3 0
Свете Рене 2 0
Хайль Юрген 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Штурм Филипп 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
11%
1
33%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

13
9
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
4
44%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

18
8
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
4
22%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
2
25%
61-75
5
28%
2
25%
76-90

Пропущено

19
14
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
5
26%
4
29%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
1
5%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3
Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3
Хартберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0
Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 0 1 21 - 3 21
2. ЛАСК 9 5 3 1 19 - 11 18
3. Штурм 8 4 3 1 12 - 5 15
4. Аустрия Лустенау 8 3 3 2 12 - 14 12
5. Аустрия Вена 8 3 3 2 15 - 14 12
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 15 - 17 11
7. Вольфсбергер 9 3 2 4 18 - 19 11
8. Сваровски Тироль 9 3 2 4 13 - 14 11
9. Рапид Вена 7 3 1 3 7 - 8 10
10. Хартберг 8 2 1 5 7 - 15 7
11. Рид 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Альтах 9 1 2 6 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 9 - 1 12
2. ЛАСК 5 3 1 1 11 - 8 10
3. Штурм 4 2 1 1 6 - 2 7
4. Аустрия Лустенау 4 2 1 1 7 - 9 7
5. Хартберг 4 2 0 2 4 - 6 6
6. Аустрия Вена 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Сваровски Тироль 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Рид 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Вольфсбергер 5 1 1 3 9 - 13 4
12. Альтах 5 1 1 3 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 12 - 2 9
2. ЛАСК 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Штурм 4 2 2 0 6 - 3 8
4. Аустрия Вена 5 2 1 2 10 - 10 7
5. Аустрия Клагенфурт 5 2 1 2 11 - 11 7
6. Вольфсбергер 4 2 1 1 9 - 6 7
7. Рапид Вена 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Сваровски Тироль 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Аустрия Лустенау 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Хартберг 4 0 1 3 3 - 9 1
11. Рид 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 10 1
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Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
ЛАСК Любичич Марин 6 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Сваровски Тироль Прица Тим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
ЛАСК Йовичич Бранко 5
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Штурм Газибегович Юсуф 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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