Стадион: Лавантталь Арена
3:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаMatteo Anzolin
0:1
24' ПенальтиТадич Дарио
1:1
42' ГолБарибо Тай
2:1
59' ГолКершбаумер Константин
74' Желтая карточкаФаркаш Патрик
3:1
90' ГолРёчер Торстен
90'+5
Ход матча
22'
24'
0:1
42'
1:1
59'
74'
90'
3:1
97
Яшич
Адис
70
Балло
Тьерно
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
10
Альмог
Эйлон
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барибо ТайНападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Альмог ЭйлонПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
- Нападающий
-
39 Кривак РенеНападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
Вольфсбергер
Хартберг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|4 (1)
|0.44
|Мэлоун Морис
|2
|0.22
|Яшич Адис
|2
|0.22
|Рёчер Торстен
|2
|0.22
|Кершбаумер Константин
|2
|0.22
|Augustine Boakye
|2
|0.22
|Новак Михаэль
|1
|0.11
|Вергос Николаос
|1 (1)
|0.11
|Визингер Дарио
|1
|0.11
|Raphael Schifferl
|1
|0.11
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Балло Тьерно
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|3 (2)
|0.38
|Афдияй Донис
|2
|0.25
|Айдын Окан
|1
|0.13
|Альмог Эйлон
|1
|0.13
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Matteo Anzolin
|2
|0
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Новак Михаэль
|1
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matija Horvat
|2
|1
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
11%
1
33%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
13
9
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
4
44%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
18
8
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
4
22%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
2
25%
61-75
5
28%
2
25%
76-90
Пропущено
19
14
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
5
26%
4
29%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
1
5%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3
Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3
Хартберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0
Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|ЛАСК
|9
|5
|3
|1
|19 - 11
|18
|3.
|Штурм
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Аустрия Лустенау
|8
|3
|3
|2
|12 - 14
|12
|5.
|Аустрия Вена
|8
|3
|3
|2
|15 - 14
|12
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|15 - 17
|11
|7.
|Вольфсбергер
|9
|3
|2
|4
|18 - 19
|11
|8.
|Сваровски Тироль
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|9.
|Рапид Вена
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Хартберг
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|ЛАСК
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Аустрия Лустенау
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|Хартберг
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|Аустрия Вена
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Вольфсбергер
|5
|1
|1
|3
|9 - 13
|4
|12.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|2.
|ЛАСК
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Штурм
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|1
|2
|11 - 11
|7
|6.
|Вольфсбергер
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Хартберг
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|11.
|Рид
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
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|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|6 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Прица Тим
|7 (1)
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|5
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|4