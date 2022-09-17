Стадион: Кэшпойнт Арена
1:4
Конец матча
0'
1:0
39' ГолТибиди Алексис
1:1
45' ГолПинк Маркус
1:2
51' ГолПинк Маркус
58' Желтая карточкаТурнвальд Мануэль
74' Желтая карточкаНдиайе Пап-Альюн II
75' Желтая карточкаNicolas Wimmer
1:3
78' ГолПинк Маркус
1:4
90' ГолБонна Соломон
90'+5
Ход матча
39'
1:0
45'
1:1
51'
1:2
61'
75'
78'
1:3
90'
32
Оденаль
Якоб
28
Jan
Jurcec
23
Йегер
Лукас
19
Andy
Irving
32
Пинк
Маркус
- Основной состав
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Jan JurcecПолузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Букта ЧабаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miroslav Klose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Альтах
Аустрия Клагенфурт
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|4
|0.44
|Тибиди Алексис
|2
|0.22
|Йегер Лукас
|1
|0.11
|Jan Jurcec
|1
|0.11
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
|Форсон Аманква
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|7
|0.78
|Nicolas Wimmer
|2 (1)
|0.22
|Арвайлер Йонас
|2
|0.22
|Ридер Флориан
|1
|0.11
|Andy Irving
|1 (1)
|0.11
|Christopher Cvetko
|1
|0.11
|Бонна Соломон
|1
|0.11
|Sinan Karweina
|0
|0
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтер Доминик
|3
|1
|Нухиу Атдхи
|2
|1
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|Felix Strauss
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Wimmer
|3
|0
|Пинк Маркус
|2
|0
|Бенателли Рико
|2
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Менцель Филлип
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
|Nikola Djoric
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
5
45%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
8%
4
36%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
4
33%
1
9%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
5
50%
2
33%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
2
25%
6
40%
76-90
Пропущено
22
17
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
9%
4
24%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
9
41%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1
Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|ЛАСК
|9
|5
|3
|1
|19 - 11
|18
|3.
|Штурм
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Аустрия Лустенау
|8
|3
|3
|2
|12 - 14
|12
|5.
|Аустрия Вена
|8
|3
|3
|2
|15 - 14
|12
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|15 - 17
|11
|7.
|Вольфсбергер
|9
|3
|2
|4
|18 - 19
|11
|8.
|Сваровски Тироль
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|9.
|Рапид Вена
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Хартберг
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|ЛАСК
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Аустрия Лустенау
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|Хартберг
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|Аустрия Вена
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Вольфсбергер
|5
|1
|1
|3
|9 - 13
|4
|12.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|2.
|ЛАСК
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Штурм
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|1
|2
|11 - 11
|7
|6.
|Вольфсбергер
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Хартберг
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|11.
|Рид
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
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|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|6 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Прица Тим
|7 (1)
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|5
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|4