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Австрия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
Альтах
1:4
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
1:0
39' Гол
Тибиди Алексис
1:1
45' Гол
Пинк Маркус
1:2
51' Гол
Пинк Маркус
58' Желтая карточка
Турнвальд Мануэль
74' Желтая карточка
Ндиайе Пап-Альюн II
75' Желтая карточка
Nicolas Wimmer
1:3
78' Гол
Пинк Маркус
1:4
90' Гол
Бонна Соломон
90'+5
32
Оденаль
Якоб
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
5
Гугганиг
Лукас
18
Цвишенбруггер
Ян
16
Шрайнер
Эммануэль
28
Jan
Jurcec
23
Йегер
Лукас
19
Sebastian
Aigner
7
Бишоф
Ной
42
Нимага
Бакари
29
Тибиди
Алексис
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
6
Maximiliano
Moreira
19
Andy
Irving
8
Kosmas
Gezos
14
Christopher
Cvetko
9
Sinan
Karweina
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
Альтах
4-3-3
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

Альтах
Аустрия Клагенфурт

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:4
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 4 0.44
Тибиди Алексис 2 0.22
Йегер Лукас 1 0.11
Jan Jurcec 1 0.11
Турнвальд Мануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Форсон Аманква 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 7 0.78
Nicolas Wimmer 2 (1) 0.22
Арвайлер Йонас 2 0.22
Ридер Флориан 1 0.11
Andy Irving 1 (1) 0.11
Christopher Cvetko 1 0.11
Бонна Соломон 1 0.11
Sinan Karweina 0 0
Верницниг Кристофер 0 0
Бенателли Рико 0 0
Блауэнштайнер Микаэль 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтер Доминик 3 1
Нухиу Атдхи 2 1
Шрайнер Эммануэль 2 0
Цвишенбруггер Ян 2 0
Эдокполор Носа Ийобоса 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Felix Strauss 1 0
Форсон Аманква 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Jan Jurcec 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Wimmer 3 0
Пинк Маркус 2 0
Бенателли Рико 2 0
Kosmas Gezos 2 0
Thorsten Mahrer 2 0
Ридер Флориан 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Sinan Karweina 1 0
Nikola Djoric 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
5
45%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
8%
4
36%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
4
33%
1
9%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
5
50%
2
33%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
2
25%
6
40%
76-90

Пропущено

22
17
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
9%
4
24%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
9
41%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1
Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 0 1 21 - 3 21
2. ЛАСК 9 5 3 1 19 - 11 18
3. Штурм 8 4 3 1 12 - 5 15
4. Аустрия Лустенау 8 3 3 2 12 - 14 12
5. Аустрия Вена 8 3 3 2 15 - 14 12
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 15 - 17 11
7. Вольфсбергер 9 3 2 4 18 - 19 11
8. Сваровски Тироль 9 3 2 4 13 - 14 11
9. Рапид Вена 7 3 1 3 7 - 8 10
10. Хартберг 8 2 1 5 7 - 15 7
11. Рид 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Альтах 9 1 2 6 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 9 - 1 12
2. ЛАСК 5 3 1 1 11 - 8 10
3. Штурм 4 2 1 1 6 - 2 7
4. Аустрия Лустенау 4 2 1 1 7 - 9 7
5. Хартберг 4 2 0 2 4 - 6 6
6. Аустрия Вена 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Сваровски Тироль 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Рид 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Вольфсбергер 5 1 1 3 9 - 13 4
12. Альтах 5 1 1 3 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 12 - 2 9
2. ЛАСК 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Штурм 4 2 2 0 6 - 3 8
4. Аустрия Вена 5 2 1 2 10 - 10 7
5. Аустрия Клагенфурт 5 2 1 2 11 - 11 7
6. Вольфсбергер 4 2 1 1 9 - 6 7
7. Рапид Вена 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Сваровски Тироль 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Аустрия Лустенау 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Хартберг 4 0 1 3 3 - 9 1
11. Рид 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 10 1
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Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
ЛАСК Любичич Марин 6 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Сваровски Тироль Прица Тим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
ЛАСК Йовичич Бранко 5
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Штурм Газибегович Юсуф 4
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Пинк Маркус бьет в цель!
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Тибиди Алексис бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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