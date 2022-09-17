Стадион: Raiffeisen Arena Зрители: 4350
1:4
Конец матча
0'
1:0
3' ГолНакамура Кейто
1:1
5' ГолПрелец Ник
19' Желтая карточкаЧелич Неманя
1:2
41' ГолПрелец Ник
1:3
45' ГолРинальди Лаутаро
58' Желтая карточкаЗульцбахер Лукас
1:4
63' ГолПрелец Ник
90'+3
Ход матча
3'
5'
1:1
19'
41'
1:2
45'
58'
63'
1:4
43
Челич
Неманя
10
Цуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
33 Прица ТимНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
ЛАСК
Сваровски Тироль
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|6
|0.67
|Любичич Марин
|6
|0.67
|Гойгингер Томас
|3
|0.33
|Цуль Роберт
|1
|0.11
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.11
|Хорват Саша
|1
|0.11
|Йовичич Бранко
|1
|0.11
|Стойкович Филип
|0
|0
|Михорль Петер
|0
|0
|Реннер Рене
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|5 (2)
|0.56
|Прелец Ник
|3
|0.33
|Огринец Санди
|2
|0.22
|Рогель Жан
|2
|0.22
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.11
|Зульцбахер Лукас
|0
|0
|Шульц Кофи
|0
|0
|Мюллер Валентино
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|5
|0
|Любичич Марин
|1
|1
|Стойкович Филип
|1
|1
|Михорль Петер
|1
|1
|Реннер Рене
|2
|0
|Цуль Роберт
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|2
|1
|Зульцбахер Лукас
|3
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Ринальди Лаутаро
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
3
60%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
3
50%
76-90
Забито
19
13
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
5
26%
4
31%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
2
11%
2
15%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
9%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
5
45%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1
Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3
Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|ЛАСК
|9
|5
|3
|1
|19 - 11
|18
|3.
|Штурм
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Аустрия Лустенау
|8
|3
|3
|2
|12 - 14
|12
|5.
|Аустрия Вена
|8
|3
|3
|2
|15 - 14
|12
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|15 - 17
|11
|7.
|Вольфсбергер
|9
|3
|2
|4
|18 - 19
|11
|8.
|Сваровски Тироль
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|9.
|Рапид Вена
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Хартберг
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|ЛАСК
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Аустрия Лустенау
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|Хартберг
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|Аустрия Вена
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Вольфсбергер
|5
|1
|1
|3
|9 - 13
|4
|12.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|2.
|ЛАСК
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Штурм
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|1
|2
|11 - 11
|7
|6.
|Вольфсбергер
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Хартберг
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|11.
|Рид
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|6 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Прица Тим
|7 (1)
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|5
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|4