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Австрия: Бундеслига
2022-2023


Стадион: Зрители: 4350
ЛАСК
1:4
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
1:0
3' Гол
Накамура Кейто
1:1
5' Гол
Прелец Ник
19' Желтая карточка
Челич Неманя
1:2
41' Гол
Прелец Ник
1:3
45' Гол
Ринальди Лаутаро
58' Желтая карточка
Зульцбахер Лукас
1:4
63' Гол
Прелец Ник
90'+3
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
43
Челич
Неманя
8
Михорль
Петер
27
Гойгингер
Томас
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
20
Кулурис
Эфтимос
25
Освальд
Фердинанд
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
16
Osarenren
Okungbowa
6
Зульцбахер
Лукас
44
Шульц
Кофи
7
Забитцер
Томас
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
9
Прелец
Ник
11
Ринальди
Лаутаро
ЛАСК
4-2-3-1
Сваровски Тироль
5-3-2

История личных встреч

ЛАСК
Сваровски Тироль

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

БE
2:1
ББЗВ
4:0
ББЗВ
6:0
Б
3:0
К
2:1
Б
1:1
БЧГ
3:3
БЧГ
2:0
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:1
ТМК
8:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
3:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 6 0.67
Любичич Марин 6 0.67
Гойгингер Томас 3 0.33
Цуль Роберт 1 0.11
Кулурис Эфтимос 1 0.11
Хорват Саша 1 0.11
Йовичич Бранко 1 0.11
Стойкович Филип 0 0
Михорль Петер 0 0
Реннер Рене 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 5 (2) 0.56
Прелец Ник 3 0.33
Огринец Санди 2 0.22
Рогель Жан 2 0.22
Ринальди Лаутаро 1 0.11
Зульцбахер Лукас 0 0
Шульц Кофи 0 0
Мюллер Валентино 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 5 0
Любичич Марин 1 1
Стойкович Филип 1 1
Михорль Петер 1 1
Реннер Рене 2 0
Цуль Роберт 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Шлагер Александер 1 0
Гойгингер Томас 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Челич Неманя 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 2 1
Зульцбахер Лукас 3 0
Бехоунек Рафаэл 2 0
Мюллер Валентино 2 0
Блуме Брор 1 0
Освальд Фердинанд 1 0
Ринальди Лаутаро 1 0
Шульц Кофи 1 0
Огринец Санди 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Прица Тим 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Прелец Ник 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
3
60%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
3
50%
76-90

Забито

19
13
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
5
26%
4
31%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
9%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
5
45%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1
Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3
Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 0 1 21 - 3 21
2. ЛАСК 9 5 3 1 19 - 11 18
3. Штурм 8 4 3 1 12 - 5 15
4. Аустрия Лустенау 8 3 3 2 12 - 14 12
5. Аустрия Вена 8 3 3 2 15 - 14 12
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 15 - 17 11
7. Вольфсбергер 9 3 2 4 18 - 19 11
8. Сваровски Тироль 9 3 2 4 13 - 14 11
9. Рапид Вена 7 3 1 3 7 - 8 10
10. Хартберг 8 2 1 5 7 - 15 7
11. Рид 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Альтах 9 1 2 6 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 9 - 1 12
2. ЛАСК 5 3 1 1 11 - 8 10
3. Штурм 4 2 1 1 6 - 2 7
4. Аустрия Лустенау 4 2 1 1 7 - 9 7
5. Хартберг 4 2 0 2 4 - 6 6
6. Аустрия Вена 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Сваровски Тироль 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Рид 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Вольфсбергер 5 1 1 3 9 - 13 4
12. Альтах 5 1 1 3 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 12 - 2 9
2. ЛАСК 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Штурм 4 2 2 0 6 - 3 8
4. Аустрия Вена 5 2 1 2 10 - 10 7
5. Аустрия Клагенфурт 5 2 1 2 11 - 11 7
6. Вольфсбергер 4 2 1 1 9 - 6 7
7. Рапид Вена 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Сваровски Тироль 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Аустрия Лустенау 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Хартберг 4 0 1 3 3 - 9 1
11. Рид 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
ЛАСК Любичич Марин 6 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Сваровски Тироль Прица Тим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
ЛАСК Йовичич Бранко 5
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Штурм Газибегович Юсуф 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Ринальди Лаутаро бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Ник Прелец бьет в цель!
  • 22'
    Osarenren Okungbowa уходит с поля. Dominik Stumberger выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      19'
      Челич Неманя получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Ник Прелец бьет в цель!
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Накамура Кейто бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЛАСК 1:4 Сваровски Тироль онлайн

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