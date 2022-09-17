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Норвегия: Типпелиген
2022


Стадион:
Одд
2:0
Конец матча
Хам-Кам
0'
45' Желтая карточка
Hasan Kurucay
1:0
49' Пенальти
Евтович Милан
85' Желтая карточка
Конгсро Вегар
2:0
89' Пенальти
Евтович Милан
90'+4

Ход матча

45'
 
Hasan Kurucay
49'
Евтович Милан
1:0
55'
 
Киркеволд Пол
Линн Виктор
55'
 
Emil Sildnes
Хассан Рилван
73'
 
Педерсен Маркус
Jonas Enkerud
82'
Dennis Gjengaar
Йоргенсен Филип
 
85'
 
Конгсро Вегар
89'
Евтович Милан
2:0
90'
Баккай Йосеф Бриан
Евтович Милан
 
90'
Thomas Rekdal
Хофф Вебьёрн
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
11
Ролантссон
Гилли
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
16
Хофф
Вебьёрн
14
Валлем
Конрад
15
Ингебритсен
Микаэль
8
Евтович
Милан
96
Ахен
Николас
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
58
Hasan
Kurucay
3
Fernan
Faerron
4
Амин
Нури
2
Конгсро
Вегар
23
Шельстад
Фредрик
91
Хассан
Рилван
11
Morten
Bjoerlo
17
Линн
Виктор
9
Jonas
Enkerud
Одд
4-3-3
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Одд
Хам-Кам

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Т
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 9 (3) 0.39
Леуритсен Тобиас 6 0.26
Рууд Эспен 3 (1) 0.13
Йоргенсен Филип 2 0.09
Dennis Gjengaar 2 0.09
Ингебритсен Микаэль 1 0.04
Бьортуфт Один Лурас 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Диоманде Адама 1 0.04
Овусу Соломон 1 0.04
Abel William Stensrud 1 0.04
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Eriksen 4 0.17
Jonas Enkerud 4 0.17
Киркеволд Пол 3 0.13
Hasan Kurucay 3 0.13
Aleksander Melgalvis 2 0.09
Конгсро Вегар 2 0.09
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.09
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0.04
Яковенко Юрий 1 0.04
Шельстад Фредрик 1 0.04
Morten Bjoerlo 1 0.04
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.04
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 3 2
Рууд Эспен 5 0
Валлем Конрад 4 0
Хаген Стеффен 2 1
Евтович Милан 3 0
Китолано Джошуа 3 0
Аас Сайвер 3 0
Месик Иван 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Хофф Вебьёрн 1 0
Кителано Йон 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Dennis Gjengaar 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aleksander Melgalvis 5 0
Шельстад Фредрик 3 1
Конгсро Вегар 4 0
Кобе Эрнандес-Фостер 4 0
Киркеволд Пол 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Hasan Kurucay 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Jonas Enkerud 2 0
Яковенко Юрий 2 0
Kristian Eriksen 2 0
Morten Bjoerlo 2 0
Fernan Faerron 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 0 1
Хассан Рилван 1 0
Ахен Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
4
21%
3
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
4
33%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
4
21%
2
17%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
17%
3
17%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
28%
3
17%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
4
22%
4
22%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
0
0%
3
21%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
5
50%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

17
12
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
18%
1
8%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
5
29%
29%
3
25%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
1
6%
3
25%
76-90

Забито

29
26
11 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
4
14%
6
23%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
3
10%
6
23%
31-45
10
34%
3
12%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
4
14%
5
19%
76-90

Пропущено

35
30
18 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
6
17%
4
13%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
6
17%
5
17%
31-45
7
20%
3
10%
46-60
5
14%
7
23%
61-75
5
14%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0
Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Викинг 1:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 22 17 3 2 51 - 21 54
2. Лиллестрём 22 13 5 4 39 - 21 44
3. Будё-Глимт 22 12 5 5 55 - 29 41
4. Русенборг 22 11 7 4 46 - 30 40
5. Волеренга 22 11 3 8 38 - 32 36
6. Одд 23 10 3 10 28 - 36 33
7. Викинг 22 9 5 8 37 - 34 32
8. Тромсё 22 7 9 6 32 - 37 30
9. Стрёмсгодсет 22 8 5 9 34 - 33 29
10. Хёугесунн 22 8 4 10 33 - 34 28
11. Сарпсборг-08 22 8 1 13 38 - 42 25
12. Олесунн 22 6 7 9 24 - 34 25
13. Хам-Кам 23 4 11 8 26 - 30 23
14. Саннефьёрд 22 6 4 12 35 - 50 22
15. Кристиансунд 22 4 4 14 24 - 42 16
16. Дьерв 22 4 2 16 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 11 8 2 1 20 - 5 26
2. Русенборг 10 8 2 0 24 - 9 26
3. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
4. Тромсё 11 7 3 1 22 - 16 24
5. Волеренга 10 7 1 2 19 - 10 22
6. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
7. Стрёмсгодсет 11 6 2 3 24 - 16 20
8. Хёугесунн 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
10. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Хам-Кам 12 3 5 4 13 - 13 14
12. Сарпсборг-08 11 4 1 6 16 - 18 13
13. Олесунн 11 3 4 4 12 - 15 13
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 11 9 2 0 24 - 10 29
2. Будё-Глимт 11 7 0 4 23 - 15 21
3. Лиллестрём 11 5 3 3 19 - 16 18
4. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
5. Саннефьёрд 11 5 0 6 17 - 22 15
6. Русенборг 12 3 5 4 22 - 21 14
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 12 4 2 6 20 - 26 14
9. Сарпсборг-08 11 4 0 7 22 - 24 12
10. Олесунн 11 3 3 5 12 - 19 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 10 - 17 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 11 0 6 5 10 - 21 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 10 0 1 9 6 - 30 1
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 13 (5)
Хёугесунн Ндур Алиун 10 (4)
Мольде Фофана Датро 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Дьерв Фернандес Леандро II 1 5
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Олесунн Чанаджия Дарио 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Hasan Kurucay получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Одд 2:0 Хам-Кам онлайн

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