Стадион: Скагерак Арена
0'
45' Желтая карточкаHasan Kurucay
1:0
49' ПенальтиЕвтович Милан
85' Желтая карточкаКонгсро Вегар
2:0
89' ПенальтиЕвтович Милан
90'+4
Ход матча
45'
49'
1:0
85'
89'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
16
Хофф
Вебьёрн
96
Ахен
Николас
17
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хофф ВебьёрнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
-
12 Бейя КлеманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Одд
Хам-Кам
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евтович Милан
|9 (3)
|0.39
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.26
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.13
|Йоргенсен Филип
|2
|0.09
|Dennis Gjengaar
|2
|0.09
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.04
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0.04
|Валлем Конрад
|1
|0.04
|Диоманде Адама
|1
|0.04
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Abel William Stensrud
|1
|0.04
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Eriksen
|4
|0.17
|Jonas Enkerud
|4
|0.17
|Киркеволд Пол
|3
|0.13
|Hasan Kurucay
|3
|0.13
|Aleksander Melgalvis
|2
|0.09
|Конгсро Вегар
|2
|0.09
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.09
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0.04
|Яковенко Юрий
|1
|0.04
|Шельстад Фредрик
|1
|0.04
|Morten Bjoerlo
|1
|0.04
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.04
|Амин Нури
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|2
|Рууд Эспен
|5
|0
|Валлем Конрад
|4
|0
|Хаген Стеффен
|2
|1
|Евтович Милан
|3
|0
|Китолано Джошуа
|3
|0
|Аас Сайвер
|3
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Dennis Gjengaar
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aleksander Melgalvis
|5
|0
|Шельстад Фредрик
|3
|1
|Конгсро Вегар
|4
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|4
|0
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Hasan Kurucay
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Яковенко Юрий
|2
|0
|Kristian Eriksen
|2
|0
|Morten Bjoerlo
|2
|0
|Fernan Faerron
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Дашкевич Эдуард
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|0
|1
|Хассан Рилван
|1
|0
|Ахен Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
4
21%
3
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
4
33%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
4
21%
2
17%
76-90
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
17%
3
17%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
28%
3
17%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
4
22%
4
22%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
0
0%
3
21%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
5
50%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
17
12
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
18%
1
8%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
5
29%
29%
3
25%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
1
6%
3
25%
76-90
Забито
29
26
11 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
4
14%
6
23%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
3
10%
6
23%
31-45
10
34%
3
12%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
4
14%
5
19%
76-90
Пропущено
35
30
18 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
6
17%
4
13%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
6
17%
5
17%
31-45
7
20%
3
10%
46-60
5
14%
7
23%
61-75
5
14%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0
Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Викинг 1:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|22
|17
|3
|2
|51 - 21
|54
|2.
|Лиллестрём
|22
|13
|5
|4
|39 - 21
|44
|3.
|Будё-Глимт
|22
|12
|5
|5
|55 - 29
|41
|4.
|Русенборг
|22
|11
|7
|4
|46 - 30
|40
|5.
|Волеренга
|22
|11
|3
|8
|38 - 32
|36
|6.
|Одд
|23
|10
|3
|10
|28 - 36
|33
|7.
|Викинг
|22
|9
|5
|8
|37 - 34
|32
|8.
|Тромсё
|22
|7
|9
|6
|32 - 37
|30
|9.
|Стрёмсгодсет
|22
|8
|5
|9
|34 - 33
|29
|10.
|Хёугесунн
|22
|8
|4
|10
|33 - 34
|28
|11.
|Сарпсборг-08
|22
|8
|1
|13
|38 - 42
|25
|12.
|Олесунн
|22
|6
|7
|9
|24 - 34
|25
|13.
|Хам-Кам
|23
|4
|11
|8
|26 - 30
|23
|14.
|Саннефьёрд
|22
|6
|4
|12
|35 - 50
|22
|15.
|Кристиансунд
|22
|4
|4
|14
|24 - 42
|16
|16.
|Дьерв
|22
|4
|2
|16
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|2.
|Русенборг
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|3.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|4.
|Тромсё
|11
|7
|3
|1
|22 - 16
|24
|5.
|Волеренга
|10
|7
|1
|2
|19 - 10
|22
|6.
|Будё-Глимт
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Хёугесунн
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|10.
|Одд
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|11.
|Хам-Кам
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|13.
|Олесунн
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|11
|9
|2
|0
|24 - 10
|29
|2.
|Будё-Глимт
|11
|7
|0
|4
|23 - 15
|21
|3.
|Лиллестрём
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|4.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|5.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|6.
|Русенборг
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|12
|4
|2
|6
|20 - 26
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|0
|7
|22 - 24
|12
|10.
|Олесунн
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|Хам-Кам
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|13 (5)
|Хёугесунн
|Ндур Алиун
|10 (4)
|Мольде
|Фофана Датро
|10 (2)
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 5
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|6