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Греция: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Панатинаикос
2:0
Второй тайм: 59'
ПАС Янина
0'
27' Желтая карточка
Vasilios Soulis
43' Желтая карточка
Цимас Панайотис
1:0
45' Гол
Канталапьерда Аитор
2:0
54' Гол
Канталапьерда Аитор

Ход матча

27'
 
Vasilios Soulis
27'
 
Атанасиу Василис
Vasilios Soulis
37'
Иоаннидис Фотис
Шпорар Андраж
 
43'
 
Цимас Панайотис
45'
Канталапьерда Аитор
1:0
46'
Бернард Дуарте
Курбелис Димитрис
 
54'
Канталапьерда Аитор
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
ПАС Янина
1.33
5.00
9.40
Все Коэффициенты
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
31
Шарлия
Звонимир
44
Пуггурас
Ахиллеас
11
Ганя
Кристиан
21
Курбелис
Димитрис
4
Перес
Рубен
34
Паласиос
Себастьян
16
Гнезда-Черин
Адам
22
Канталапьерда
Аитор
9
Шпорар
Андраж
64
Vasilios
Soulis
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
40
Багалианис
Петрос
2
Сория
Карлес
5
Карахалиос
Зисис
6
Бильбао
Икер
12
Louis
Poznanski
11
Kevin
Rosero
14
Памлидис
Георгиос
21
Цимас
Панайотис
Панатинаикос
4-2-3-1
ПАС Янина
3-4-3

История личных встреч

Панатинаикос
ПАС Янина

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
14 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

26 матчей

50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
4:0
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:0
К
1:2
К
2:1
С
2:0
К
3:1
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:1
С
4:0
С
0:3
К
0:1
К
1:2
С
3:1
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 3 (2) 0.6
Шпорар Андраж 2 (1) 0.4
Вербич Беньямин 1 0.2
Паласиос Себастьян 1 0.2
Перес Рубен 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 2 0.4
Kevin Rosero 1 0.2
Сория Карлес 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0
Бильбао Икер 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Памлидис Георгиос 1 0
Карахалиос Зисис 1 0
Сория Карлес 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Цимас Панайотис 1 0
Vasilios Soulis 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
17%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0
Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2:0 5 5 0 0 8 - 1 15
2. ПАОК 4 3 1 0 4 - 1 10
3. АЕК 5 3 0 2 8 - 3 9
4. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Атромитос 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Панетоликос 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Арис Салоники 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Волос 4 1 2 1 5 - 5 5
9. ПАС Янина 0:2 5 1 1 3 3 - 8 4
10. ОФИ 4 1 0 3 3 - 7 3
11. Астерас 4 0 3 1 3 - 5 3
12. Ламия 5 0 3 2 1 - 5 3
13. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Ионикос 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2:0 4 4 0 0 6 - 1 12
2. ПАОК 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Арис Салоники 2 1 1 0 3 - 0 4
6. ПАС Янина 0:2 2 1 1 0 3 - 2 4
7. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Астерас 2 0 1 1 0 - 2 1
10. Волос 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Волос 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Панатинаикос 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Атромитос 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 3 3
7. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Ламия 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
11. ПАОК 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
13. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
14. ПАС Янина 0:2 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 5 (1)
Панетоликос Карелис Никос 3
АЕК Пинеда Орбелин 3
Арис Салоники Грэй Андре 2 (1)
АЕК Араужо Серхио 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Арис Салоники Дукуре Шейк III 3
Панетоликос Konstantinos Apostolakis 3
Астерас Костаньо Хосе 3
ОФИ Ларссон Эрик 1 1
Арис Салоники Дабо Брайан 1 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
ПАС Янина
1.33
5.00
9.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панатинаикос 2:0 ПАС Янина онлайн

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