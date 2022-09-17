Стадион: Апостолос Николаидис
2:0
Второй тайм: 59'
0'
27' Желтая карточкаVasilios Soulis
43' Желтая карточкаЦимас Панайотис
1:0
45' ГолКанталапьерда Аитор
2:0
54' ГолКанталапьерда Аитор
Ход матча
27'
43'
45'
54'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Панатинаикос
ПАС Янина
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
14 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
26 матчей
50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|3 (2)
|0.6
|Шпорар Андраж
|2 (1)
|0.4
|Вербич Беньямин
|1
|0.2
|Паласиос Себастьян
|1
|0.2
|Перес Рубен
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|2
|0.4
|Kevin Rosero
|1
|0.2
|Сория Карлес
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Карахалиос Зисис
|1
|0
|Сория Карлес
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
|Цимас Панайотис
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
17%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0
Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2:0
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|АЕК
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|4.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Панетоликос
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Арис Салоники
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|ПАС Янина
|0:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|10.
|ОФИ
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ламия
|5
|0
|3
|2
|1 - 5
|3
|13.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Ионикос
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2:0
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|ПАС Янина
|0:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Астерас
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|Волос
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ОФИ
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Панатинаикос
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|10.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|ПАОК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|13.
|Ионикос
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|ПАС Янина
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|5 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|3
|АЕК
|Пинеда Орбелин
|3
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|2 (1)
|АЕК
|Араужо Серхио
|2 (1)
|Арис Салоники
|Дукуре Шейк III
|3
|Панетоликос
|Konstantinos Apostolakis
|3
|Астерас
|Костаньо Хосе
|3
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 1
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 1