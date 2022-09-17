Стадион: Панетоликос
0:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаKonstantinos Apostolakis
21' Желтая карточкаЭлиассон Никлас
44' Желтая карточкаХацитеодоридис Илиас
44' Желтая карточкаРота Лазарос
0:1
48' ГолГарсия Леви
62' Желтая карточкаХаджсафи Эсхан
0:2
75' ГолМукуди Ароль
90'+5
Ход матча
21'
44'
48'
0:1
62'
75'
0:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 12
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
16
Ларссон
Якоб
11
Диас
Хорхе
10
Даго
Надре
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Даго НадреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
Панетоликос
АЕК
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
21 матч
19%
9.5%
71.5%
4 победы 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
4.8%
33.3%
61.9%
1 победа 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|3
|0.6
|Коловос Димитрис
|1
|0.2
|Шенгелия Леван
|1
|0.2
|Даго Надре
|1
|0.2
|Диас Хорхе
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинеда Орбелин
|3
|0.6
|Араужо Серхио
|2
|0.4
|Амрабат Нордин
|1
|0.2
|Мукуди Ароль
|1
|0.2
|Гарсия Леви
|1
|0.2
|Вида Домагой
|0
|0
|Гачинович Мийат
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konstantinos Apostolakis
|3
|0
|Диас Хорхе
|1
|1
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Шимански Дамиан
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0
Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0
АЕК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3
Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2:0
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|АЕК
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|4.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Панетоликос
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Арис Салоники
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|ПАС Янина
|0:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|10.
|ОФИ
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ламия
|5
|0
|3
|2
|1 - 5
|3
|13.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Ионикос
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2:0
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|ПАС Янина
|0:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Астерас
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|Волос
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ОФИ
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Панатинаикос
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|10.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|ПАОК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|13.
|Ионикос
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|ПАС Янина
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|5 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|3
|АЕК
|Пинеда Орбелин
|3
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|2 (1)
|АЕК
|Араужо Серхио
|2 (1)
|Арис Салоники
|Дукуре Шейк III
|3
|Панетоликос
|Konstantinos Apostolakis
|3
|Астерас
|Костаньо Хосе
|3
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 1
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 1