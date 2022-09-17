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Греция: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Панетоликос
0:2
Конец матча
АЕК
0'
6' Желтая карточка
Konstantinos Apostolakis
21' Желтая карточка
Элиассон Никлас
44' Желтая карточка
Хацитеодоридис Илиас
44' Желтая карточка
Рота Лазарос
0:1
48' Гол
Гарсия Леви
62' Желтая карточка
Хаджсафи Эсхан
0:2
75' Гол
Мукуди Ароль
90'+5

Ход матча

6'
Konstantinos Apostolakis
 
21'
 
Элиассон Никлас
44'
Хацитеодоридис Илиас
 
44'
 
Рота Лазарос
46'
 
Мукуди Ароль
Цавелас Георгиос
48'
0:1
Гарсия Леви
60'
Морсай Йонатан
Даго Надре
 
61'
Коловос Димитрис
Дуарте Фредерику
 
62'
 
Хаджсафи Эсхан
65'
 
Мохаммади Милад
Хаджсафи Эсхан
65'
 
Амрабат Нордин
Элиассон Никлас
73'
 
Манталос Петрос
Рота Лазарос
74'
Флорес Дейби
Шенгелия Леван
 
75'
0:2
Мукуди Ароль
(Амрабат Нордин)
81'
Соуза Жоау Педру
Карелис Никос
 
81'
Мартенссон Йохан
Младен Себастьян
 
83'
 
Галанопулос Костас
Гачинович Мийат

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 12
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
12
Хацитеодоридис
Илиас
14
Дуарте
Фредерику
5
Младен
Себастьян
11
Диас
Хорхе
27
Шенгелия
Леван
7
Карелис
Никос
10
Даго
Надре
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
31
Цавелас
Георгиос
28
Хаджсафи
Эсхан
19
Элиассон
Никлас
4
Шимански
Дамиан
11
Араужо
Серхио
13
Пинеда
Орбелин
8
Гачинович
Мийат
7
Гарсия
Леви
Панетоликос
4-3-3
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
АЕК

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

21 матч

19%
9.5%
71.5%
4 победы 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

4.8%
33.3%
61.9%
1 победа 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
К
4:0
К
1:1
С
3:1
С
0:1
С
4:0
С
2:1
К
1:0
С
1:4
К
0:4
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
0:3
С
1:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 3 0.6
Коловос Димитрис 1 0.2
Шенгелия Леван 1 0.2
Даго Надре 1 0.2
Диас Хорхе 0 0
Флорес Дейби 0 0
Дуарте Фредерику 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинеда Орбелин 3 0.6
Араужо Серхио 2 0.4
Амрабат Нордин 1 0.2
Мукуди Ароль 1 0.2
Гарсия Леви 1 0.2
Вида Домагой 0 0
Гачинович Мийат 0 0
Мохаммади Милад 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Apostolakis 3 0
Диас Хорхе 1 1
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Младен Себастьян 1 0
Флорес Дейби 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Шимански Дамиан 2 0
Вида Домагой 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Рота Лазарос 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0
Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0
АЕК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3
Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2:0 5 5 0 0 8 - 1 15
2. ПАОК 4 3 1 0 4 - 1 10
3. АЕК 5 3 0 2 8 - 3 9
4. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Атромитос 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Панетоликос 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Арис Салоники 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Волос 4 1 2 1 5 - 5 5
9. ПАС Янина 0:2 5 1 1 3 3 - 8 4
10. ОФИ 4 1 0 3 3 - 7 3
11. Астерас 4 0 3 1 3 - 5 3
12. Ламия 5 0 3 2 1 - 5 3
13. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Ионикос 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2:0 4 4 0 0 6 - 1 12
2. ПАОК 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Арис Салоники 2 1 1 0 3 - 0 4
6. ПАС Янина 0:2 2 1 1 0 3 - 2 4
7. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Астерас 2 0 1 1 0 - 2 1
10. Волос 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Волос 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Панатинаикос 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Атромитос 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 3 3
7. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Ламия 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
11. ПАОК 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
13. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
14. ПАС Янина 0:2 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 5 (1)
Панетоликос Карелис Никос 3
АЕК Пинеда Орбелин 3
Арис Салоники Грэй Андре 2 (1)
АЕК Араужо Серхио 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Арис Салоники Дукуре Шейк III 3
Панетоликос Konstantinos Apostolakis 3
Астерас Костаньо Хосе 3
ОФИ Ларссон Эрик 1 1
Арис Салоники Дабо Брайан 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Рота Лазарос получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Хацитеодоридис Илиас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Элиассон Никлас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Konstantinos Apostolakis получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Панетоликос 0:2 АЕК онлайн

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