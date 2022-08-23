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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Динамо Москва
 
Позже
Зенит
Прогнозы 56
Динамо Москва 12.5% (7)
X 17.9% (10)
Зенит 69.6% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Зенит
6.40
4.80
1.57
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Москва
Зенит

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

30 матчей

23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

6.7%
56.7%
36.6%
2 победы 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.44
Тюкавин Константин 3 0.33
Грулёв Вячеслав 2 0.22
Фомин Даниил 2 (2) 0.22
Макаров Денис 2 0.22
Захарян Арсен 1 0.11
Фернандес Роберто 1 0.11
Паршивлюк Сергей 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 6 0.67
Вендел Маркус 5 0.56
Мостовой Андрей 4 0.44
Сергеев Иван 4 0.44
Кузяев Далер 2 (1) 0.22
Клаудиньо 1 0.11
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.11
Родригао 1 0.11
Ловрен Деян 1 0.11
Мантуан Густаво 1 0.11
Кассьерра Матео 0 0
Ерохин Александр 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 2 1
Захарян Арсен 2 1
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Фомин Даниил 2 0
Скопинцев Дмитрий 2 0
Макаров Денис 2 0
Сазонов Саба 2 0
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Родригао 1 0
Ловрен Деян 1 0
Барриос Вилмар 1 0
Кузяев Далер 1 0
Малком Филипе 1 0
Вендел Маркус 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
5
71%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
19
6 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
14%
3
16%
1-15
3
43%
3
16%
16-30
2
29%
3
16%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
7
37%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
50%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

15
26
12 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
7%
3
12%
1-15
5
33%
4
15%
16-30
6
40%
3
12%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
0
0%
7
27%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0
Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0
Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 27 - 3 23
2. ЦСКА Москва Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 4 0 17 - 11 19
4. Краснодар Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
5. Динамо Москва Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
6. Спартак Москва Заявка 9 5 1 3 21 - 11 16
7. Сочи Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
8. Пари НН Заявка 9 3 3 3 16 - 16 12
9. Ахмат Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
10. Крылья Советов Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
11. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
12. Оренбург Заявка 9 3 0 6 12 - 26 9
13. Химки Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Факел Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
15. Урал Заявка 9 1 1 7 4 - 17 4
16. Торпедо Москва Заявка 9 0 1 8 4 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Сочи Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4. Ростов Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
15. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Крылья Советов Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Локомотив Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Оренбург Заявка 5 0 0 5 3 - 21 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 12 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 3
Урал Егорычев Андрей 1 3
Пари НН Сулейманов Тимур 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2022, осталось 1 день 19 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 56
    Динамо Москва 12.5% (7)
    X 17.9% (10)
    Зенит 69.6% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Зенит
    6.40
    4.80
    1.57
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Зенит

    Исход игры
    Динамо Москва
    12.3% (7)
    Ничья
    17.5% (10)
    Зенит
    70.2% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.51% (37)
    Меньше
    24.49% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    89.8% (44)
    Нет
    10.2% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    38.6% (22)
    1:1 Ничья
    14% (8)
    1:3 Зенит
    12.3% (7)
    2:1 Динамо Москва
    7% (4)
    0:2 Зенит
    3.5% (2)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
    0:1 Зенит
    3.5% (2)
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    Динамо Москва
    Зенит
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