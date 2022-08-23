Стадион: ВТБ Арена
Позже
История личных встреч
Динамо Москва
Зенит
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
30 матчей
23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
6.7%
56.7%
36.6%
2 победы 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.44
|Тюкавин Константин
|3
|0.33
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.22
|Фомин Даниил
|2 (2)
|0.22
|Макаров Денис
|2
|0.22
|Захарян Арсен
|1
|0.11
|Фернандес Роберто
|1
|0.11
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|6
|0.67
|Вендел Маркус
|5
|0.56
|Мостовой Андрей
|4
|0.44
|Сергеев Иван
|4
|0.44
|Кузяев Далер
|2 (1)
|0.22
|Клаудиньо
|1
|0.11
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.11
|Родригао
|1
|0.11
|Ловрен Деян
|1
|0.11
|Мантуан Густаво
|1
|0.11
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|2
|1
|Захарян Арсен
|2
|1
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0
|Макаров Денис
|2
|0
|Сазонов Саба
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Родригао
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Барриос Вилмар
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
5
71%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
19
6 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
14%
3
16%
1-15
3
43%
3
16%
16-30
2
29%
3
16%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
7
37%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
50%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
15
26
12 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
7%
3
12%
1-15
5
33%
4
15%
16-30
6
40%
3
12%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
0
0%
7
27%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0
Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0
Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|27 - 3
|23
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 11
|19
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|21 - 11
|16
|7.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Пари НН
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 26
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 21
|0
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- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|8 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|12 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|6 (4)
|Ростов
|Комличенко Николай
|7 (1)
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 3
|Урал
|Егорычев Андрей
|1 3
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Зенит
Исход игры
Динамо Москва
12.3% (7)
Ничья
17.5% (10)
Зенит
70.2% (40)
Тотал 2.5
Больше
75.51% (37)
Меньше
24.49% (12)
Обе команды забьют
Да
89.8% (44)
Нет
10.2% (5)
Популярный счёт
1:2 Зенит
38.6% (22)
1:1 Ничья
14% (8)
1:3 Зенит
12.3% (7)
2:1 Динамо Москва
7% (4)
0:2 Зенит
3.5% (2)
2:2 Ничья
3.5% (2)
0:1 Зенит
3.5% (2)
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