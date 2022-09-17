Стадион: Перистери
0'
50' Желтая карточкаХациисаяс Димитриос
59' Желтая карточкаБехарано Данни
67' Желтая карточкаАсковски Стефан
82' Желтая карточкаДе Бок Лоренс
90' Желтая карточкаЦилулис Сотирис
90'+10
Ход матча
59'
67'
82'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
15
Суарес
Дани
30
Куэн
Андреас
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
17
Горанов
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бабис ПарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
История личных встреч
Атромитос
Ламия
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
15 матчей
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа
Первый тайм
20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
13.3%
80%
6.7%
2 победы 12 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marios Tzavidas
|2
|0.4
|Муньис Хуан
|1
|0.2
|Ротариу Дорин
|1
|0.2
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.2
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.2
|Робай Гаэтан
|1
|0.2
|Кечрида Вайди
|1
|0.2
|Georgios Tzovaras
|1
|0.2
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Кристофер
|1
|0.2
|Давид Симон
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кивракидис Кириакос
|1
|1
|Де Бок Лоренс
|2
|0
|Куэн Андреас
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Муньис Хуан
|1
|0
|Ротариу Дорин
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Кечрида Вайди
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Манусос Йоргос
|1
|0
|Асковски Стефан
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Давид Симон
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Нуньес Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1
Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1
Ламия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3
Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2:0
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|АЕК
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|4.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Панетоликос
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Арис Салоники
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|ПАС Янина
|0:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|10.
|ОФИ
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ламия
|5
|0
|3
|2
|1 - 5
|3
|13.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Ионикос
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2:0
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|ПАС Янина
|0:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Астерас
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|Волос
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ОФИ
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Панатинаикос
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|10.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|ПАОК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|13.
|Ионикос
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|ПАС Янина
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|5 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|3
|АЕК
|Пинеда Орбелин
|3
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|2 (1)
|АЕК
|Араужо Серхио
|2 (1)
|Арис Салоники
|Дукуре Шейк III
|3
|Панетоликос
|Konstantinos Apostolakis
|3
|Астерас
|Костаньо Хосе
|3
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 1
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 1