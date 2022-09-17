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Греция: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Атромитос
0:0
Конец матча
Ламия
0'
50' Желтая карточка
Хациисаяс Димитриос
59' Желтая карточка
Бехарано Данни
67' Желтая карточка
Асковски Стефан
82' Желтая карточка
Де Бок Лоренс
90' Желтая карточка
Цилулис Сотирис
90'+10

Ход матча

50'
Хациисаяс Димитриос
 
59'
 
Якумакис Петрос
Де Винсенти Томас
59'
 
Асковски Стефан
Манусос Йоргос
59'
 
Бехарано Данни
62'
Ротариу Дорин
Кьяртанссон Видар
 
62'
Marios Tzavidas
Клонаридис Виктор
 
67'
 
Асковски Стефан
79'
Муньис Хуан
Фридйонссон Самуэль
 
79'
 
Цукалос Николаос
Сливка Выкинтас
82'
Де Бок Лоренс
 
89'
Georgios Tzovaras
Робай Гаэтан
 
90'
 
Бабис Парис
Цукалос Николаос
90'
 
Цилулис Сотирис

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Янниотис
Андреас
2
Кечрида
Вайди
5
Хациисаяс
Димитриос
15
Суарес
Дани
28
Де
Бок
Лоренс
8
Фридйонссон
Самуэль
6
Гонсалес
Эдер
30
Куэн
Андреас
20
Клонаридис
Виктор
11
Кьяртанссон
Видар
7
Робай
Гаэтан
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
4
Адежо
Даниэл
33
Корнезос
Гиоргос
17
Горанов
Иван
16
Бехарано
Данни
6
Цандарис
Фанис
23
Цилулис
Сотирис
14
Сливка
Выкинтас
10
Де
Винсенти
Томас
9
Манусос
Йоргос
Атромитос
4-3-3
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Ламия

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

15 матчей

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

13.3%
80%
6.7%
2 победы 12 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:0
К
2:0
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marios Tzavidas 2 0.4
Муньис Хуан 1 0.2
Ротариу Дорин 1 0.2
Кьяртанссон Видар 1 0.2
Фридйонссон Самуэль 1 0.2
Робай Гаэтан 1 0.2
Кечрида Вайди 1 0.2
Georgios Tzovaras 1 0.2
Клонаридис Виктор 0 0
Куэн Андреас 0 0
Суарес Дани 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Кристофер 1 0.2
Давид Симон 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кивракидис Кириакос 1 1
Де Бок Лоренс 2 0
Куэн Андреас 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Муньис Хуан 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Кечрида Вайди 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Манусос Йоргос 1 0
Асковски Стефан 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Давид Симон 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Нуньес Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1
Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1
Ламия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3
Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2:0 5 5 0 0 8 - 1 15
2. ПАОК 4 3 1 0 4 - 1 10
3. АЕК 5 3 0 2 8 - 3 9
4. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Атромитос 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Панетоликос 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Арис Салоники 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Волос 4 1 2 1 5 - 5 5
9. ПАС Янина 0:2 5 1 1 3 3 - 8 4
10. ОФИ 4 1 0 3 3 - 7 3
11. Астерас 4 0 3 1 3 - 5 3
12. Ламия 5 0 3 2 1 - 5 3
13. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Ионикос 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2:0 4 4 0 0 6 - 1 12
2. ПАОК 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Арис Салоники 2 1 1 0 3 - 0 4
6. ПАС Янина 0:2 2 1 1 0 3 - 2 4
7. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Астерас 2 0 1 1 0 - 2 1
10. Волос 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Волос 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Панатинаикос 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Атромитос 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 3 3
7. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Ламия 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
11. ПАОК 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
13. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
14. ПАС Янина 0:2 3 0 0 3 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 5 (1)
Панетоликос Карелис Никос 3
АЕК Пинеда Орбелин 3
Арис Салоники Грэй Андре 2 (1)
АЕК Араужо Серхио 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Арис Салоники Дукуре Шейк III 3
Панетоликос Konstantinos Apostolakis 3
Астерас Костаньо Хосе 3
ОФИ Ларссон Эрик 1 1
Арис Салоники Дабо Брайан 1 1
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
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