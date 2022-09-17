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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023


Стадион:
Мехелен
0:0
Конец матча
АХ Лёвен
0'
44' Красная карточка
Да Крус Алессио
70' Желтая карточка
Мертенс Матье
87' Желтая карточка
Дом Джорен
90' Желтая карточка
Frederic Soelle Soelle
90' Желтая карточка
Болинголи-Мбомбо Боли
90'+8
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
23
Пейре
Тибо
18
Ван
Хоренбек
Алек
66
Верстрате
Биргер
22
Да
Крус
Алессио
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
9
Нгой
Жульен
11
Сторм
Никола
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
11
Аль-Тамари
Мусса
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
7
Торстейнссон
Йон
33
Мертенс
Матье
9
Гонсалес
Марио
Мехелен
4-3-3
АХ Лёвен
4-4-1-1

История личных встреч

Мехелен
АХ Лёвен

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ТМК
3:0
ТМК
4:4
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
1:3
ПДБПЭ
3:0
ПДБПЭ
1:1
ТМК
4:2
ТМК
1:1
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:5
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайреманс Джеффри 4 0.44
Схоофс Роб 4 0.44
Уолш Сэнди 2 0.22
Пейре Тибо 2 0.22
Milan Robberechts 2 0.22
Нгой Жульен 1 0.11
Ванлерберге Йорди 0 0
Да Крус Алессио 0 0
Воутерс Дрис 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Матье 3 0.33
Аль-Тамари Мусса 3 0.33
Гонсалес Марио 3 0.33
Торстейнссон Йон 3 0.33
Nachon Nsingi 2 0.22
Патрис Луи 1 0.11
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.11
Малинов Кристиян 0 0
Уэдраого Дилан 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Крус Алессио 1 1
Хайреманс Джеффри 2 0
Болинголи-Мбомбо Боли 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Нгой Жульен 2 0
Ван Хоренбек Алек 2 0
Схоофс Роб 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Швед Марьян 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Лавале Димитри 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Jorge Hernandez1 1 0
Frederic Soelle Soelle 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 3 0
Мендиль Хамза 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Патрис Луи 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Nachon Nsingi 0 1
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Мертенс Матье 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
29%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
4
25%
4
25%
76-90

Пропущено

15
13
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
3
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4
Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3
АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Брюгге 8 6 1 1 19 - 7 19
3. Генк 8 6 1 1 21 - 9 19
4. АХ Лёвен 9 5 2 2 16 - 13 17
5. Гент 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
8. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
9. Вестерло 2:1 9 4 0 5 15 - 17 12
10. Шарлеруа 1:2 9 4 0 5 14 - 15 12
11. Мехелен 9 3 2 4 16 - 15 11
12. Андерлехт 8 3 1 4 12 - 9 10
13. Остенде 9 3 1 5 10 - 13 10
14. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
15. Серен Юнайтед 9 2 0 7 8 - 18 6
16. Эйпен 8 2 0 6 7 - 14 6
17. Серкль Брюгге 9 1 3 5 5 - 15 6
18. Зульте-Варегем 9 1 2 6 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Вестерло 2:1 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
6. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
7. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
11. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Шарлеруа 1:2 5 2 0 3 8 - 10 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Брюгге 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Генк 4 3 0 1 12 - 5 9
4. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
5. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
6. Гент 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Шарлеруа 1:2 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
9. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Серен Юнайтед 5 2 0 3 8 - 10 6
11. Унион Сент-Жиллуаз 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Вестерло 2:1 5 1 0 4 7 - 13 3
17. Зульте-Варегем 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (4)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Мехелен Хайреманс Джеффри 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 3
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    УДАЛЕНИЕ! - Да Крус Алессио увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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