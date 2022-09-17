Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
0'
44' Красная карточкаДа Крус Алессио
70' Желтая карточкаМертенс Матье
87' Желтая карточкаДом Джорен
90' Желтая карточкаFrederic Soelle Soelle
90' Желтая карточкаБолинголи-Мбомбо Боли
90'+8
Ход матча
44'
70'
85'
87'
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
25
Патрис
Луи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Мехелен
АХ Лёвен
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайреманс Джеффри
|4
|0.44
|Схоофс Роб
|4
|0.44
|Уолш Сэнди
|2
|0.22
|Пейре Тибо
|2
|0.22
|Milan Robberechts
|2
|0.22
|Нгой Жульен
|1
|0.11
|Ванлерберге Йорди
|0
|0
|Да Крус Алессио
|0
|0
|Воутерс Дрис
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Матье
|3
|0.33
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.33
|Гонсалес Марио
|3
|0.33
|Торстейнссон Йон
|3
|0.33
|Nachon Nsingi
|2
|0.22
|Патрис Луи
|1
|0.11
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.11
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Крус Алессио
|1
|1
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Ван Хоренбек Алек
|2
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
|Frederic Soelle Soelle
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|3
|0
|Мендиль Хамза
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Nachon Nsingi
|0
|1
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
29%
61-75
1
11%
3
43%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
4
25%
4
25%
76-90
Пропущено
15
13
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4
Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3
АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|9
|9
|0
|0
|21 - 6
|27
|2.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|Генк
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|4.
|АХ Лёвен
|9
|5
|2
|2
|16 - 13
|17
|5.
|Гент
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|8.
|Сент-Трейден
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Вестерло
|2:1
|9
|4
|0
|5
|15 - 17
|12
|10.
|Шарлеруа
|1:2
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|11.
|Мехелен
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|12.
|Андерлехт
|8
|3
|1
|4
|12 - 9
|10
|13.
|Остенде
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|15.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|8 - 18
|6
|16.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Вестерло
|2:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|АХ Лёвен
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|11.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Шарлеруа
|1:2
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Генк
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|4.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Шарлеруа
|1:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Серен Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Вестерло
|2:1
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (4)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Мехелен
|Хайреманс Джеффри
|4 (2)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 3
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|2 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4