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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023


Стадион:
Шарлеруа
1:2
Второй тайм: 50'
Вестерло

Ход матча

3'
0:1
Рейнолдс Брайан
(Кюйпер Максим)
10'
0:2
Кюйпер Максим
(Фостер Лайл)
36'
Мбенза Исаак
(Нкуба Кен)
1:2
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Вестерло
5.83
3.64
3.33
Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
21
Андреу
Стелиос
3
Кнежевич
Стефан
5
Бессиль
Лоик
28
Нкуба
Кен
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
8
Голизадех
Али
7
Мбенза
Исаак
18
Хейманс
Дан
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
23
Зигерс
Рубин
24
Ravil
Tagir
11
Кюйпер
Максим
6
Минейро
Лукас
8
Мадсен
Николас
35
Акбунар
Халиль
25
Ветокеле
Игор
5
Шадли
Насер
9
Фостер
Лайл
Шарлеруа
3-4-2-1
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлеруа
Вестерло

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:2
К
1:0
ТМС
0:4
ПДАТЗПВЛЕПО
0:2
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ТМК
2:1
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ТМК
0:3
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛЖ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мориока Риота 2 0.22
Хейманс Дан 2 0.22
Anass Zaroury 2 0.22
Нкуба Кен 1 0.11
Зоргане Адем 1 0.11
Мбенза Исаак 1 0.11
Кайембе Йорис 1 0.11
Голизадех Али 1 0.11
Jackson Tchatchoua 1 0.11
Бессиль Лоик 1 0.11
Илаймахаритра Марко 1 (1) 0.11
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветокеле Игор 4 0.44
Фостер Лайл 2 0.22
Диркс Тюр 2 (1) 0.22
Nene Dorgeles 2 0.22
Кюйпер Максим 1 0.11
Акбунар Халиль 1 0.11
Рейнолдс Брайан 1 0.11
Даци Эрдон 1 0.11
Бернат Ян 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 2 0
Багер Йонас 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Нкуба Кен 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Хейманс Дан 1 0
Nadir Benbouali 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Бернат Ян 3 0
Акбунар Халиль 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Фостер Лайл 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Кюйпер Максим 1 0
Kyan Vaesen 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
4
33%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
5
42%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
3
43%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
3
25%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
3
23%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0
Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2
Вестерло
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4
Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Брюгге 8 6 1 1 19 - 7 19
3. Генк 8 6 1 1 21 - 9 19
4. АХ Лёвен 9 5 2 2 16 - 13 17
5. Гент 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
8. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
9. Вестерло 2:1 9 4 0 5 15 - 17 12
10. Шарлеруа 1:2 9 4 0 5 14 - 15 12
11. Мехелен 9 3 2 4 16 - 15 11
12. Андерлехт 8 3 1 4 12 - 9 10
13. Остенде 9 3 1 5 10 - 13 10
14. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
15. Серен Юнайтед 9 2 0 7 8 - 18 6
16. Эйпен 8 2 0 6 7 - 14 6
17. Серкль Брюгге 9 1 3 5 5 - 15 6
18. Зульте-Варегем 9 1 2 6 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Вестерло 2:1 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
6. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
7. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
11. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Шарлеруа 1:2 5 2 0 3 8 - 10 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Брюгге 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Генк 4 3 0 1 12 - 5 9
4. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
5. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
6. Гент 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Шарлеруа 1:2 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
9. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Серен Юнайтед 5 2 0 3 8 - 10 6
11. Унион Сент-Жиллуаз 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Вестерло 2:1 5 1 0 4 7 - 13 3
17. Зульте-Варегем 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (4)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Мехелен Хайреманс Джеффри 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 3
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Мбенза Исаак бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Максим де Кёйпер бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Брайан Рейнольдс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Вестерло
5.83
3.64
3.33
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шарлеруа 1:2 Вестерло онлайн

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