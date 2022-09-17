Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

36' Г О О О О Л - Мбенза Исаак бьет в цель!

10' Г О О О О Л - Максим де Кёйпер бьет в цель!

3' Г О О О О Л - Брайан Рейнольдс бьет в цель!