Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
Ход матча
3'
0:1
10'
0:2
36'
1:2
16
Коффи
Херве
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
23
Зигерс
Рубин
24
Ravil
Tagir
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
-
24 Ravil TagirЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
-
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Шарлеруа
Вестерло
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мориока Риота
|2
|0.22
|Хейманс Дан
|2
|0.22
|Anass Zaroury
|2
|0.22
|Нкуба Кен
|1
|0.11
|Зоргане Адем
|1
|0.11
|Мбенза Исаак
|1
|0.11
|Кайембе Йорис
|1
|0.11
|Голизадех Али
|1
|0.11
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.11
|Бессиль Лоик
|1
|0.11
|Илаймахаритра Марко
|1 (1)
|0.11
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветокеле Игор
|4
|0.44
|Фостер Лайл
|2
|0.22
|Диркс Тюр
|2 (1)
|0.22
|Nene Dorgeles
|2
|0.22
|Кюйпер Максим
|1
|0.11
|Акбунар Халиль
|1
|0.11
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.11
|Даци Эрдон
|1
|0.11
|Бернат Ян
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|2
|0
|Багер Йонас
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Нкуба Кен
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Хейманс Дан
|1
|0
|Nadir Benbouali
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|Бернат Ян
|3
|0
|Акбунар Халиль
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Фостер Лайл
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
4
33%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
5
42%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
3
43%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
3
25%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
3
23%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0
Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2
Вестерло
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4
Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|9
|9
|0
|0
|21 - 6
|27
|2.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|Генк
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|4.
|АХ Лёвен
|9
|5
|2
|2
|16 - 13
|17
|5.
|Гент
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|8.
|Сент-Трейден
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Вестерло
|2:1
|9
|4
|0
|5
|15 - 17
|12
|10.
|Шарлеруа
|1:2
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|11.
|Мехелен
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|12.
|Андерлехт
|8
|3
|1
|4
|12 - 9
|10
|13.
|Остенде
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|15.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|8 - 18
|6
|16.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Вестерло
|2:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|АХ Лёвен
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|11.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Шарлеруа
|1:2
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Генк
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|4.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Шарлеруа
|1:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Серен Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Вестерло
|2:1
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (4)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Мехелен
|Хайреманс Джеффри
|4 (2)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 3
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|2 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4