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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023


Стадион:
Шарлеруа
2:3
Конец матча
Вестерло
0'
0:1
3' Гол
Рейнолдс Брайан
0:2
10' Гол
Кюйпер Максим
1:2
36' Гол
Мбенза Исаак
2:2
88' Гол
Баджи Юссуф
2:3
89' Гол
Kyan Vaesen
90'+6
16
Коффи
Херве
21
Андреу
Стелиос
3
Кнежевич
Стефан
5
Бессиль
Лоик
28
Нкуба
Кен
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
8
Голизадех
Али
7
Мбенза
Исаак
18
Хейманс
Дан
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
23
Зигерс
Рубин
24
Ravil
Tagir
11
Кюйпер
Максим
6
Минейро
Лукас
8
Мадсен
Николас
35
Акбунар
Халиль
25
Ветокеле
Игор
5
Шадли
Насер
9
Фостер
Лайл
Шарлеруа
3-4-2-1
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлеруа
Вестерло

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:2
К
1:0
ТМС
0:4
ПДАТЗПВЛЕПО
0:2
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ТМК
2:1
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ТМК
0:3
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛЖ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мориока Риота 2 0.22
Хейманс Дан 2 0.22
Anass Zaroury 2 0.22
Зоргане Адем 1 0.11
Нкуба Кен 1 0.11
Мбенза Исаак 1 0.11
Кайембе Йорис 1 0.11
Голизадех Али 1 0.11
Jackson Tchatchoua 1 0.11
Бессиль Лоик 1 0.11
Баджи Юссуф 1 0.11
Илаймахаритра Марко 1 (1) 0.11
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветокеле Игор 4 0.44
Фостер Лайл 2 0.22
Nene Dorgeles 2 0.22
Диркс Тюр 2 (1) 0.22
Кюйпер Максим 1 0.11
Акбунар Халиль 1 0.11
Рейнолдс Брайан 1 0.11
Даци Эрдон 1 0.11
Kyan Vaesen 1 0.11
Бернат Ян 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 2 0
Багер Йонас 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Нкуба Кен 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Хейманс Дан 1 0
Nadir Benbouali 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Бернат Ян 3 0
Акбунар Халиль 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Фостер Лайл 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Кюйпер Максим 1 0
Kyan Vaesen 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
11%
3
38%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
5
36%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
6
43%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
3
43%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
2
13%
4
27%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
6
40%
4
27%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
19%
1
5%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
25%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1
Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2
Вестерло
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4
Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Брюгге 8 6 1 1 19 - 7 19
3. Генк 8 6 1 1 21 - 9 19
4. АХ Лёвен 9 5 2 2 16 - 13 17
5. Гент 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
8. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
9. Вестерло 9 4 0 5 16 - 18 12
10. Шарлеруа 9 4 0 5 15 - 16 12
11. Мехелен 9 3 2 4 16 - 15 11
12. Андерлехт 8 3 1 4 12 - 9 10
13. Остенде 9 3 1 5 10 - 13 10
14. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
15. Серен Юнайтед 9 2 0 7 8 - 18 6
16. Эйпен 8 2 0 6 7 - 14 6
17. Серкль Брюгге 9 1 3 5 5 - 15 6
18. Зульте-Варегем 9 1 2 6 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Вестерло 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
6. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
7. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
11. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Брюгге 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Генк 4 3 0 1 12 - 5 9
4. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
5. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
6. Гент 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
9. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Серен Юнайтед 5 2 0 3 8 - 10 6
11. Унион Сент-Жиллуаз 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
17. Зульте-Варегем 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (4)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Мехелен Хайреманс Джеффри 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 3
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - Kyan Vaesen бьет в цель!
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Баджи Юссуф бьет в цель!
  • 86'
    Фостер Лайл уходит с поля. Nene Dorgeles выходит вместо него
  • 85'
    Стелиос Андреу уходит с поля. Баджи Юссуф выходит вместо него
  • 73'
    Jackson Tchatchoua уходит с поля. Anthony Descotte выходит вместо него
  • 73'
    Шадли Насер уходит с поля. Kyan Vaesen выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Мбенза Исаак бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Максим де Кёйпер бьет в цель!
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Брайан Рейнольдс бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шарлеруа 2:3 Вестерло онлайн

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