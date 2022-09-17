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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023


Стадион:
Серкль Брюгге
2:2
Конец матча
Остенде
0'
9' Желтая карточка
Урогиде Осазе
0:0
38' Не забитый пенальти
Денкей Кевин
1:0
38' Гол
Денкей Кевин
41' Желтая карточка
Роша Кенни
2:0
44' Гол
Уэда Аясе
75' Желтая карточка
Макгихан Кэмерон
2:0
76' Не забитый пенальти
Амброз Тьерри
2:1
76' Гол
Амброз Тьерри
2:2
82' Пенальти
Амброз Тьерри
89' Желтая карточка
Heitor Rodrigues da Fonseca
90'+6
1
Маецки
Радослав
8
Декостере
Роббе
5
Попович
Борис
24
Марселен
Жан
18
Мьянге
Сенна
10
Хотич
Дино
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
23
Деман
Оливье
36
Уэда
Аясе
9
Денкей
Кевин
28
Юбер
Гийом
2
Урогиде
Осазе
33
Танье
Антон
3
Медли
Зех
18
Сакамото
Тацухиро
16
Девале
Сибен
10
Роша
Кенни
29
Д'Хасе
Робби
68
Амброз
Тьерри
34
Бэтцнер
Ник
9
Хорнби
Фрэйзер
Серкль Брюгге
4-4-2
Остенде
3-4-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
Остенде

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
К
3:1
ПДА
0:1
ТМС
3:1
ПДА
3:1
ТМК
1:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
КБ
1:2
КБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясе 2 0.22
Денкей Кевин 1 0.11
Деман Оливье 1 0.11
Торрес Луи 1 0.11
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Давид 3 0.33
Бэтцнер Ник 2 0.22
Амброз Тьерри 2 (1) 0.22
Хорнби Фрэйзер 1 0.11
Д'Хасе Робби 1 0.11
Матам Тео Ндика 1 0.11
Сакамото Тацухиро 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 2 1
Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
Декостере Роббе 2 0
Марселен Жан 1 0
Уэда Аясе 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Деман Оливье 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбанезе Алессандро 1 2
Роша Кенни 4 0
Медли Зех 3 0
Урогиде Осазе 3 0
Кателарис Фанос 1 1
Амброз Тьерри 2 0
Амаде Альфонс 2 0
Макгихан Кэмерон 1 0
Гейе Махтар 1 0
Сакамото Тацухиро 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Andy Musayev 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
5
36%
3
23%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1
Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1
Остенде
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1
Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Брюгге 8 6 1 1 19 - 7 19
3. Генк 8 6 1 1 21 - 9 19
4. АХ Лёвен 9 5 2 2 16 - 13 17
5. Гент 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
8. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
9. Вестерло 2:1 9 4 0 5 15 - 17 12
10. Шарлеруа 1:2 9 4 0 5 14 - 15 12
11. Мехелен 9 3 2 4 16 - 15 11
12. Андерлехт 8 3 1 4 12 - 9 10
13. Остенде 9 3 1 5 10 - 13 10
14. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
15. Серен Юнайтед 9 2 0 7 8 - 18 6
16. Эйпен 8 2 0 6 7 - 14 6
17. Серкль Брюгге 9 1 3 5 5 - 15 6
18. Зульте-Варегем 9 1 2 6 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Вестерло 2:1 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
6. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
7. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
11. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Шарлеруа 1:2 5 2 0 3 8 - 10 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Брюгге 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Генк 4 3 0 1 12 - 5 9
4. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
5. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
6. Гент 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Шарлеруа 1:2 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
9. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Серен Юнайтед 5 2 0 3 8 - 10 6
11. Унион Сент-Жиллуаз 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Вестерло 2:1 5 1 0 4 7 - 13 3
17. Зульте-Варегем 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (4)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Мехелен Хайреманс Джеффри 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 3
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Уэда Аясе бьет в цель!
    • Желтая карточка
      41'
      Роша Кенни получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Денкей Кевин бьет в цель!
    • Описание гола
      38'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Денкей Кевин пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      9'
      Osaze Urhoghide получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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