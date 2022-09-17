Стадион: Ян Брейдель
2:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаУрогиде Осазе
0:0
38' Не забитый пенальтиДенкей Кевин
1:0
38' ГолДенкей Кевин
41' Желтая карточкаРоша Кенни
2:0
44' ГолУэда Аясе
75' Желтая карточкаМакгихан Кэмерон
2:0
76' Не забитый пенальтиАмброз Тьерри
2:1
76' ГолАмброз Тьерри
2:2
82' ПенальтиАмброз Тьерри
89' Желтая карточкаHeitor Rodrigues da Fonseca
90'+6
Ход матча
38'
0:0
38'
1:0
41'
44'
65'
75'
76'
2:0
76'
82'
2:2
89'
89'
24
Марселен
Жан
18
Мьянге
Сенна
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
36
Уэда
Аясе
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
16
Девале
Сибен
10
Роша
Кенни
29
Д'Хасе
Робби
34
Бэтцнер
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
36 Уэда АясеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
38 Teun Wilke
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
- Нападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
История личных встреч
Серкль Брюгге
Остенде
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясе
|2
|0.22
|Денкей Кевин
|1
|0.11
|Деман Оливье
|1
|0.11
|Торрес Луи
|1
|0.11
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Давид
|3
|0.33
|Бэтцнер Ник
|2
|0.22
|Амброз Тьерри
|2 (1)
|0.22
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0.11
|Д'Хасе Робби
|1
|0.11
|Матам Тео Ндика
|1
|0.11
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|2
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Марселен Жан
|1
|0
|Уэда Аясе
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбанезе Алессандро
|1
|2
|Роша Кенни
|4
|0
|Медли Зех
|3
|0
|Урогиде Осазе
|3
|0
|Кателарис Фанос
|1
|1
|Амброз Тьерри
|2
|0
|Амаде Альфонс
|2
|0
|Макгихан Кэмерон
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Сакамото Тацухиро
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
5
36%
3
23%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1
Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1
Остенде
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1
Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|9
|9
|0
|0
|21 - 6
|27
|2.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|Генк
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|4.
|АХ Лёвен
|9
|5
|2
|2
|16 - 13
|17
|5.
|Гент
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|8.
|Сент-Трейден
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Вестерло
|2:1
|9
|4
|0
|5
|15 - 17
|12
|10.
|Шарлеруа
|1:2
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|11.
|Мехелен
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|12.
|Андерлехт
|8
|3
|1
|4
|12 - 9
|10
|13.
|Остенде
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|15.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|8 - 18
|6
|16.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Вестерло
|2:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|АХ Лёвен
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|11.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Шарлеруа
|1:2
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Генк
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|4.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Шарлеруа
|1:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Серен Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Вестерло
|2:1
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (4)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Мехелен
|Хайреманс Джеффри
|4 (2)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 3
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|2 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4