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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023


Стадион:
Зульте-Варегем
0:3
Конец матча
Сент-Трейден
0'
0:1
1' Гол
Бруно Джанни
8' Желтая карточка
Янсенс Вольке
18' Красная карточка
Рамирес Даниэль
29' Желтая карточка
Бруно Джанни
47' Желтая карточка
Окадзаки Синджи
0:2
50' Гол
Окадзаки Синджи
0:3
58' Пенальти
Бруно Джанни
90' Желтая карточка
Оффор Чинонсо
90'+4
1
Боссут
Сэмми
2
Цука
Рави
18
Moudou
Tambedou
3
Лопес
Борха
14
Сиранни
Алессандро
5
Драмбаев
Aлександр
6
Сиссако
Абдулайе
20
Nicolas
Rommens
11
Ндур
Алиун
7
Фадера
Алию
23
Рамирес
Даниэль
21
Шмидт
Даниэль
22
Янсенс
Вольке
37
Ляйстнер
Тони
3
Аль-Дахиль
Амин
4
Хасиока
Даики
20
Бауэр
Роберт
6
Конате
Мори
44
Брюлс
Кристиан
27
Бойя
Франк
91
Бруно
Джанни
30
Окадзаки
Синджи
Зульте-Варегем
3-4-2-1
Сент-Трейден
3-5-2

История личных встреч

Зульте-Варегем
Сент-Трейден

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

27 матчей

55.6%
14.8%
29.6%
15 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
12 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
1:3
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ТМК
2:3
ПДА
5:1
К
3:0
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ЛП
4:1
К
2:0
ЛП
0:2
ЛП
1:2
ЛП
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фадера Алию 2 0.22
Воссен Йелле 1 0.11
Nicolas Rommens 1 0.11
Лопес Борха 1 0.11
Драмбаев Aлександр 1 0.11
Stan Braem 1 0.11
Цука Рави 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 4 (1) 0.44
Хаяси Даити 2 0.22
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.11
Окадзаки Синджи 1 0.11
Ляйстнер Тони 1 0.11
Кагава Синдзи 1 (1) 0.11
Койта Абубакари 0 0
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 2 1
Сиссако Абдулайе 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Лопес Борха 2 0
Nicolas Rommens 2 0
Фадера Алию 2 0
Moudou Tambedou 2 0
Боссут Сэмми 1 0
Цука Рави 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Lukas Willen 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагава Синдзи 3 0
Бруно Джанни 2 0
Бауэр Роберт 2 0
Янсенс Вольке 2 0
Аль-Дахиль Амин 2 0
Окадзаки Синджи 1 0
Брюлс Кристиан 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Jo Coppens 1 0
Койта Абубакари 1 0
Конате Мори 1 0
Хасиока Даики 1 0
Ван Дессел Стан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

13
1
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
15%
1
100%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Пропущено

18
7
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
17%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
17%
2
29%
31-45
5
28%
1
14%
46-60
3
17%
2
29%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3
Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1
Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Брюгге 8 6 1 1 19 - 7 19
3. Генк 8 6 1 1 21 - 9 19
4. АХ Лёвен 9 5 2 2 16 - 13 17
5. Гент 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
8. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
9. Вестерло 2:1 9 4 0 5 15 - 17 12
10. Шарлеруа 1:2 9 4 0 5 14 - 15 12
11. Мехелен 9 3 2 4 16 - 15 11
12. Андерлехт 8 3 1 4 12 - 9 10
13. Остенде 9 3 1 5 10 - 13 10
14. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
15. Серен Юнайтед 9 2 0 7 8 - 18 6
16. Эйпен 8 2 0 6 7 - 14 6
17. Серкль Брюгге 9 1 3 5 5 - 15 6
18. Зульте-Варегем 9 1 2 6 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Вестерло 2:1 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
6. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
7. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
11. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Шарлеруа 1:2 5 2 0 3 8 - 10 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Брюгге 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Генк 4 3 0 1 12 - 5 9
4. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
5. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
6. Гент 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Шарлеруа 1:2 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
9. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Серен Юнайтед 5 2 0 3 8 - 10 6
11. Унион Сент-Жиллуаз 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Вестерло 2:1 5 1 0 4 7 - 13 3
17. Зульте-Варегем 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (4)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Мехелен Хайреманс Джеффри 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 3
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 29'
    Янсенс Вольке уходит с поля. Койта Абубакари выходит вместо него
  • Желтая карточка
    29'
    Бруно Джанни получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    УДАЛЕНИЕ! - Рамирес Даниэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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