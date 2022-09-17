Стадион: Elindus Arena
0:3
Конец матча
0'
0:1
1' ГолБруно Джанни
8' Желтая карточкаЯнсенс Вольке
18' Красная карточкаРамирес Даниэль
29' Желтая карточкаБруно Джанни
47' Желтая карточкаОкадзаки Синджи
0:2
50' ГолОкадзаки Синджи
0:3
58' ПенальтиБруно Джанни
90' Желтая карточкаОффор Чинонсо
90'+4
Ход матча
1'
0:1
18'
29'
47'
50'
58'
0:3
90'
11
Ндур
Алиун
20
Бауэр
Роберт
27
Бойя
Франк
91
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Stan Braem
-
-
Главный тренер: Mbaye Leye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Зульте-Варегем
Сент-Трейден
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
27 матчей
55.6%
14.8%
29.6%
15 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
12 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фадера Алию
|2
|0.22
|Воссен Йелле
|1
|0.11
|Nicolas Rommens
|1
|0.11
|Лопес Борха
|1
|0.11
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.11
|Stan Braem
|1
|0.11
|Цука Рави
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|4 (1)
|0.44
|Хаяси Даити
|2
|0.22
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.11
|Окадзаки Синджи
|1
|0.11
|Ляйстнер Тони
|1
|0.11
|Кагава Синдзи
|1 (1)
|0.11
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|2
|1
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Лопес Борха
|2
|0
|Nicolas Rommens
|2
|0
|Фадера Алию
|2
|0
|Moudou Tambedou
|2
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Цука Рави
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Lukas Willen
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Бруно Джанни
|2
|0
|Бауэр Роберт
|2
|0
|Янсенс Вольке
|2
|0
|Аль-Дахиль Амин
|2
|0
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Брюлс Кристиан
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
13
1
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
15%
1
100%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Пропущено
18
7
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
17%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
17%
2
29%
31-45
5
28%
1
14%
46-60
3
17%
2
29%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3
Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1
Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|9
|9
|0
|0
|21 - 6
|27
|2.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|Генк
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|4.
|АХ Лёвен
|9
|5
|2
|2
|16 - 13
|17
|5.
|Гент
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|8.
|Сент-Трейден
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Вестерло
|2:1
|9
|4
|0
|5
|15 - 17
|12
|10.
|Шарлеруа
|1:2
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|11.
|Мехелен
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|12.
|Андерлехт
|8
|3
|1
|4
|12 - 9
|10
|13.
|Остенде
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|15.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|8 - 18
|6
|16.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Вестерло
|2:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|АХ Лёвен
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|11.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Шарлеруа
|1:2
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Генк
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|4.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Шарлеруа
|1:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Серен Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Вестерло
|2:1
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (4)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Мехелен
|Хайреманс Джеффри
|4 (2)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 3
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|2 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4