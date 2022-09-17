Стадион: Фолькспаркштадион
0'
1:0
21' ГолГлацель Роберт
36' Желтая карточкаРейс Людовит
45' Желтая карточкаХендрикс Йоррит
48' Желтая карточкаКарбовник Михал
74' Желтая карточкаКовнацки Давид
79' Желтая карточкаХайер Моритц
2:0
90' ГолДжатта Бейкери
90'+2
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Ход матча
21'
1:0
36'
45'
48'
74'
79'
90'
2:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 0
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
21
Ляйбольд
Тим
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
- Нападающий
-
46 Elione Neto
-
45 Tom Geerkens
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Гамбург
Фортуна
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|6
|0.67
|Рейс Людовит
|2
|0.22
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0.22
|Бенеш Ласло
|1
|0.11
|Хайер Моритц
|1
|0.11
|Джатта Бейкери
|1
|0.11
|Вушкович Марио
|1
|0.11
|Киттель Сонни
|0
|0
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|5 (1)
|0.56
|Хеннингс Роувен
|2 (1)
|0.22
|Клаус Феликс
|2
|0.22
|Зоботка Марсель
|2
|0.22
|Аппелькамп Синта
|1
|0.11
|Гинчек Даниэль
|1
|0.11
|Николя Гавори
|1
|0.11
|Хоффманн Андре
|1
|0.11
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.11
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Танака Ао
|0
|0
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Аарон
|1
|1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|1
|Глацель Роберт
|2
|0
|Хайер Моритц
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Рейс Людовит
|2
|0
|Мефферт Йонас
|1
|0
|Шонлау Себастьян
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николя Гавори
|3
|0
|Ковнацки Давид
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кларер Кристоф
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
6
40%
3
19%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2
Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0
Фортуна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2
Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|9
|7
|0
|2
|14 - 5
|21
|2.
|Падерборн
|8
|6
|1
|1
|24 - 8
|19
|3.
|Дармштадт
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|Ганновер 96
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|5.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|6.
|Фортуна
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|7.
|Кайзерслаутерн
|8
|3
|4
|1
|16 - 13
|13
|8.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|9.
|Ганза
|9
|4
|0
|5
|9 - 13
|12
|10.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|11.
|Санкт-Паули
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|12.
|Нюрнберг
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|13.
|Зандхаузен
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|14.
|Арминия
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|15.
|Ян
|8
|2
|2
|4
|5 - 14
|8
|16.
|Айнтрахт Бр
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|17.
|Магдебург
|9
|2
|1
|6
|12 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|8
|0
|4
|4
|10 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Фортуна
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Ганза
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|6.
|Санкт-Паули
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|Кайзерслаутерн
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|8.
|Ганновер 96
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|9.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|10.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|11.
|Айнтрахт Бр
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|13.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|14.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Арминия
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|16.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|3.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|4.
|Дармштадт
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|2
|2
|8 - 14
|5
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Магдебург
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|9.
|Карлсруэ
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|10.
|Фортуна
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|Нюрнберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|12.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ганза
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|16.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
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- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (3)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|5 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (1)
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|4
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|4