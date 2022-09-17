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Германия: Бундеслига 2
2022-2023


Стадион:
Гамбург
2:0
Конец матча
Фортуна
0'
1:0
21' Гол
Глацель Роберт
36' Желтая карточка
Рейс Людовит
45' Желтая карточка
Хендрикс Йоррит
48' Желтая карточка
Карбовник Михал
74' Желтая карточка
Ковнацки Давид
79' Желтая карточка
Хайер Моритц
2:0
90' Гол
Джатта Бейкери
90'+2
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
21
Ляйбольд
Тим
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
5
Кларер
Кристоф
8
Карбовник
Михал
31
Зоботка
Марсель
29
Хендрикс
Йоррит
11
Клаус
Феликс
4
Танака
Ао
7
Петерсон
Кристофер
9
Ковнацки
Давид
Гамбург
4-1-2-3
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Гамбург
Фортуна

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б
2:1
Б
2:0
К
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 6 0.67
Рейс Людовит 2 0.22
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.22
Бенеш Ласло 1 0.11
Хайер Моритц 1 0.11
Джатта Бейкери 1 0.11
Вушкович Марио 1 0.11
Киттель Сонни 0 0
Жан-Люк Домпе 0 0
Мухайм Миро 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 5 (1) 0.56
Хеннингс Роувен 2 (1) 0.22
Клаус Феликс 2 0.22
Зоботка Марсель 2 0.22
Аппелькамп Синта 1 0.11
Гинчек Даниэль 1 0.11
Николя Гавори 1 0.11
Хоффманн Андре 1 0.11
Ийоха Эммануэль 1 0.11
Петерсон Кристофер 0 0
Танака Ао 0 0
Кларер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Аарон 1 1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 1
Глацель Роберт 2 0
Хайер Моритц 2 0
Мухайм Миро 2 0
Рейс Людовит 2 0
Мефферт Йонас 1 0
Шонлау Себастьян 1 0
Ogechika Heil 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вушкович Марио 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николя Гавори 3 0
Ковнацки Давид 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Хеннингс Роувен 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кларер Кристоф 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Циммерман Маттиас 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Обердорф Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
6
40%
3
19%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2
Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0
Фортуна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2
Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 9 7 0 2 14 - 5 21
2. Падерборн 8 6 1 1 24 - 8 19
3. Дармштадт 9 5 3 1 17 - 10 18
4. Ганновер 96 9 5 2 2 17 - 12 17
5. Хайденхайм 8 4 3 1 12 - 5 15
6. Фортуна 9 4 2 3 16 - 12 14
7. Кайзерслаутерн 8 3 4 1 16 - 13 13
8. Хольштайн Киль 9 3 3 3 16 - 19 12
9. Ганза 9 4 0 5 9 - 13 12
10. Карлсруэ 9 3 2 4 15 - 14 11
11. Санкт-Паули 8 2 4 2 14 - 13 10
12. Нюрнберг 9 3 1 5 9 - 15 10
13. Зандхаузен 9 2 2 5 10 - 13 8
14. Арминия 9 2 2 5 12 - 15 8
15. Ян 8 2 2 4 5 - 14 8
16. Айнтрахт Бр 9 2 2 5 10 - 19 8
17. Магдебург 9 2 1 6 12 - 22 7
18. Гройтер Фюрт 8 0 4 4 10 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Дармштадт 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Фортуна 4 3 1 0 11 - 4 10
4. Ганза 5 3 0 2 7 - 4 9
5. Гамбург 5 3 0 2 5 - 3 9
6. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
7. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
8. Ганновер 96 4 2 2 0 6 - 4 8
9. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
10. Хольштайн Киль 4 2 1 1 8 - 5 7
11. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
12. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
13. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
14. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Арминия 4 2 0 2 8 - 8 6
16. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
3. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Дармштадт 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Кайзерслаутерн 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 5 1 2 2 8 - 14 5
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Магдебург 5 1 1 3 8 - 13 4
9. Карлсруэ 5 1 1 3 8 - 9 4
10. Фортуна 5 1 1 3 5 - 8 4
11. Нюрнберг 5 1 1 3 6 - 10 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 5 0 2 3 4 - 7 2
16. Зандхаузен 4 0 1 3 4 - 7 1
17. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (3)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 5 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 4
Ганновер 96 Крайнц Лука 4
Весь список
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