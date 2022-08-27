Stefan Blanaru нанес удар, но тот был заблокирован.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Stefan Blanaru создает голевую возможность для своего партнера по команде.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Жаир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

48' Бузьюк Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Миовени

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Mario Bratu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Iustin Popescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Жаир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Сербаника Даниел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Антал Ливиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

41' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

38' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Миовени

37' Оооо... вот это был удар! Mihai Lixandru должен был забить с этой позиции.

37' Mihai Lixandru из команды Миовени нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

37' Скарлатаче Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Миовени

31' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

31' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Stefan Blanaru оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Octavian Valceanu ошибается в защите.

24' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

24' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

22' Матч возобновлен

20' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

20' Судья подбегает и показывает Скарлатаче Адриан из команды Миовени отложенную желтую карточку за фол.

20' Dorinel Oancea из команды Миовени наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

19' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

18' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Миовени

6' Stefan Blanaru оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Dorinel Oancea создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Mario Bratu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Ивановски Мирко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

2' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

2' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.