Стадион: Илие Оана
0:0
Второй тайм: 80'
0'
20' Желтая карточкаСкарлатаче Адриан
49' Желтая карточкаMarian Huja
71' Желтая карточкаЖаир
78' Желтая карточкаDorinel Oancea
Ход матча
49'
71'
78'
Владение мячом
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
98
Mario
Bratu
25
Балаур
Ионуц
24
Vlad
Pop
17
Антал
Ливиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Mario BratuНападающий
- Запасные игроки
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Marius Cioiu
-
Главный тренер: Nicolae Constantin
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Антал ЛивиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Триф РазванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
История личных встреч
Петролул Плоешти
Миовени
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0.4
|Тамаш Габриэль
|1
|0.2
|Жаир
|1
|0.2
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Marian Huja
|0
|0
|Valentin Ticu
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|2
|0.4
|Балаур Ионуц
|1
|0.2
|Антал Ливиу
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Valentin Ticu
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Ивановски Мирко
|1
|0
|Bart Meijers
|1
|0
|Marian Huja
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|3
|0
|Балаур Ионуц
|2
|0
|Скарлатаче Адриан
|2
|0
|Ionut Burnea
|2
|0
|Szilard Veres
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1
УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1
Миовени
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2
Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|0:0
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|11
|2.
|Университатя Крайова
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|3.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|УТА Арад
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|5.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Сепси
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Арджеш
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|13.
|Миовени
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|14.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Университатя
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|УТА Арад
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Университатя Крайова
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|4.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Волунтари
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|6.
|Петролул Плоешти
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|ФКСБ
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Миовени
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|2.
|Петролул Плоешти
|0:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Сепси
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Миовени
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|УТА Арад
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|Университатя
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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