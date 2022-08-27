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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Петролул Плоешти
0:0
Конец матча
Миовени
0'
20' Желтая карточка
Скарлатаче Адриан
49' Желтая карточка
Marian Huja
71' Желтая карточка
Жаир
78' Желтая карточка
Dorinel Oancea
90'+7
31
Вылчану
Октавиан
3
Bart
Meijers
30
Тамаш
Габриэль
2
Marian
Huja
26
Пашов
Георгий
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
5
Valentin
Ticu
7
Грозав
Георге-Теодор
22
Ивановски
Мирко
98
Mario
Bratu
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
5
Mihai
Lixandru
24
Vlad
Pop
30
Сербаника
Даниел
17
Антал
Ливиу
89
Stefan
Blanaru
20
Бузьюк
Александру
Петролул Плоешти
Миовени

История личных встреч

Петролул Плоешти
Миовени

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛI
0:1
ЛIГЛ
1:2
ЛI
0:0
ЛI
1:2
ЛI
0:0
ПЛ
3:1
ДА
1:1
ДА
0:0
ДА
0:1
ВД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 2 0.4
Тамаш Габриэль 1 0.2
Жаир 1 0.2
Ивановски Мирко 0 0
Marian Huja 0 0
Valentin Ticu 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 2 0.4
Балаур Ионуц 1 0.2
Антал Ливиу 0 0
Vlad Pop 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolae Constantin 1 1
Valentin Ticu 2 0
Жаир 1 0
Ивановски Мирко 1 0
Bart Meijers 1 0
Marian Huja 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Marius Cioiu 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 3 0
Балаур Ионуц 2 0
Скарлатаче Адриан 2 0
Ionut Burnea 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Szilard Veres 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1
УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1
Миовени
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2
Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2:1 5 4 0 1 6 - 3 12
2. Петролул Плоешти 5 3 2 0 4 - 1 11
3. Университатя Крайова 7 3 1 3 6 - 7 10
4. УТА Арад 5 2 1 2 4 - 6 7
5. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Вииторул Констанца 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Арджеш 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Сепси 1:2 5 1 3 1 3 - 3 6
9. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 5
12. Волунтари 5 1 2 2 5 - 4 5
13. Миовени 5 0 2 3 3 - 7 2
14. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Университатя 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2:1 2 2 0 0 3 - 1 6
2. УТА Арад 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Университатя Крайова 4 2 0 2 2 - 4 6
4. Вииторул Констанца 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Волунтари 3 1 2 0 3 - 0 5
6. Петролул Плоешти 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
8. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 3 4
9. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сепси 1:2 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Миовени 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Университатя 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 2 1 1 5 - 5 7
2. Петролул Плоешти 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Рапид Бухарест 2:1 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Сепси 1:2 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
6. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Арджеш 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Германнштадт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Миовени 3 0 1 2 2 - 5 1
13. УТА Арад 3 0 1 2 0 - 4 1
14. Университатя 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Волунтари 2 0 0 2 2 - 4 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 93'
      Iustin Popescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Петролул Плоешти пытается что-то создать.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Петролул Плоешти
    • 91'
      Миовени пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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