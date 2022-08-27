Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

84' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Ох, нехорошо это выглядит. Guilherme Gomes Garutti получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Матч возобновлен

82' Guilherme Gomes Garutti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Удар от ворот произведет Миовени

81' Сербаника Даниел из команды Миовени наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

81' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Миовени

79' Тамаш Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Dorinel Oancea - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

77' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Миовени

76' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

73' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Жаир получает желтую карточку за неспортивное поведение

70' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Миовени

69' Valentin Ticu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Миовени

68' Оооо... вот это был удар! Грозав Георге-Теодор должен был забить с этой позиции.

68' Грозав Георге-Теодор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Ивановски Мирко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Матч возобновлен

67' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

65' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

64' Stefan Blanaru создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Хорошую попытку сделал Dorinel Oancea . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Marius Cioiu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Iustin Popescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Грозав Георге-Теодор пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu держит все под контролем

53' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

50' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Marian Huja - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

49' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' Антал Ливиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Stefan Blanaru нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Антал Ливиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.