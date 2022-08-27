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Румыния: Суперлига


Стадион:
Сепси
1:2
Перерыв
Рапид Бухарест
0'
1:0
21' Пенальти
Рондон Марио
1:1
27' Гол
Antonio Sefer
1:2
45' Гол
Ионицэ Александру II

Ход матча

21'
Рондон Марио
1:0
27'
1:1
Antonio Sefer
45'
1:2
Ионицэ Александру II
(Костаче Ионуц)

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Рапид Бухарест
2.25
3.20
4.10
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
45
Чоботарю
Денис
27
Rares
Ispas
5
Родригес
Хонатан
II
77
Аганович
Аднан
21
Бэрбуц
Кристиан
11
Штефэнеску
Мариус
8
Георге
Ион
99
Рондон
Марио
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
7
Antonio
Sefer
23
Албу
Кристиан
14
Кяйт
Маттиас
9
Костаче
Ионуц
10
Ионицэ
Александру
II
45
Дуганджич
Марко
Сепси
Рапид Бухарест

История личных встреч

Сепси
Рапид Бухарест

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 2 (1) 0.4
Тудорие Александру 1 0.2
Аганович Аднан 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antonio Sefer 3 0.6
Мораис Жуниор II 1 0.2
Ионицэ Александру II 1 0.2
Костаче Ионуц 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 3 1
Бэрбуц Кристиан 2 0
Рондон Марио 1 0
Матей Космин 1 0
Ниняй Бранислав 1 0
Митря Богдан 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Cristiano Bergodi 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 2 1
Кяйт Маттиас 2 0
Сэпунару Кристиан 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Ионицэ Александру II 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0
Оня Рэзван 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0
Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1
Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2:1 5 4 0 1 6 - 3 12
2. Петролул Плоешти 5 3 2 0 4 - 1 11
3. Университатя Крайова 7 3 1 3 6 - 7 10
4. УТА Арад 5 2 1 2 4 - 6 7
5. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Вииторул Констанца 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Арджеш 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Сепси 1:2 5 1 3 1 3 - 3 6
9. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 5
12. Волунтари 5 1 2 2 5 - 4 5
13. Миовени 5 0 2 3 3 - 7 2
14. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Университатя 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2:1 2 2 0 0 3 - 1 6
2. УТА Арад 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Университатя Крайова 4 2 0 2 2 - 4 6
4. Вииторул Констанца 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Волунтари 3 1 2 0 3 - 0 5
6. Петролул Плоешти 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
8. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 3 4
9. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сепси 1:2 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Миовени 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Университатя 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 2 1 1 5 - 5 7
2. Петролул Плоешти 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Рапид Бухарест 2:1 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Сепси 1:2 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
6. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Арджеш 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Германнштадт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Миовени 3 0 1 2 2 - 5 1
13. УТА Арад 3 0 1 2 0 - 4 1
14. Университатя 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Волунтари 2 0 0 2 2 - 4 0
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    • 46'
      Удар от ворот произведет Рапид Бухарест
    • 46'
      Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Георге Ион создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Рапид Бухарест
    • 45'
      Бэрбуц Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
    • 45'
      Сэпунару Кристиан из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Оня Рэзван из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Сепси пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    Рапид Бухарест
    2.25
    3.20
    4.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сепси 1:2 Рапид Бухарест онлайн

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