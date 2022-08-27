Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Рондон Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Сепси

37' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Сепси

34' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Marius Stefanescu пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

32' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Сепси

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Георге Ион пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

28' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Сепси

24' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Г О О О О О Л - Рондон Марио из команды Сепси забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Horatiu Moldovan прыгнул не в ту сторону.

20' После проверки VAR судья изменил решение - Сепси пробьет пенальти!

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

14' Оооо... вот это был удар! Рондон Марио должен был забить с этой позиции.

13' Рондон Марио нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

13' Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Хорошую попытку сделал Бэрбуц Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Сепси

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Аганович Аднан не смог попасть в створ ударом издали

6' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля