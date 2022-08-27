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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Сепси
1:2
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
1:0
21' Пенальти
Рондон Марио
1:1
27' Гол
Antonio Sefer
1:2
45' Гол
Ионицэ Александру II
73' Желтая карточка
Папо Джейсон
76' Желтая карточка
Antonio Sefer
90'+4
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
45
Чоботарю
Денис
27
Rares
Ispas
5
Родригес
Хонатан
II
77
Аганович
Аднан
21
Бэрбуц
Кристиан
11
Штефэнеску
Мариус
8
Георге
Ион
99
Рондон
Марио
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
7
Antonio
Sefer
23
Албу
Кристиан
14
Кяйт
Маттиас
9
Костаче
Ионуц
10
Ионицэ
Александру
II
45
Дуганджич
Марко
Сепси
Рапид Бухарест

История личных встреч

Сепси
Рапид Бухарест

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 2 (1) 0.4
Тудорие Александру 1 0.2
Аганович Аднан 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antonio Sefer 3 0.6
Ионицэ Александру II 2 0.4
Мораис Жуниор II 1 0.2
Костаче Ионуц 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 3 1
Бэрбуц Кристиан 2 0
Рондон Марио 1 0
Матей Космин 1 0
Ниняй Бранислав 1 0
Митря Богдан 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Cristiano Bergodi 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 2 1
Кяйт Маттиас 2 0
Сэпунару Кристиан 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Ионицэ Александру II 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0
Оня Рэзван 1 0
Папо Джейсон 1 0
Antonio Sefer 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0
Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1
Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 5 4 0 1 6 - 3 12
2. Петролул Плоешти 5 3 2 0 4 - 1 11
3. Университатя Крайова 7 3 1 3 6 - 7 10
4. УТА Арад 5 2 1 2 4 - 6 7
5. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Вииторул Констанца 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Арджеш 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Сепси 5 1 3 1 3 - 3 6
9. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 5
12. Волунтари 5 1 2 2 5 - 4 5
13. Миовени 5 0 2 3 3 - 7 2
14. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Университатя 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
2. УТА Арад 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Университатя Крайова 4 2 0 2 2 - 4 6
4. Вииторул Констанца 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Волунтари 3 1 2 0 3 - 0 5
6. Петролул Плоешти 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
8. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 3 4
9. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сепси 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Миовени 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Университатя 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 2 1 1 5 - 5 7
2. Петролул Плоешти 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Рапид Бухарест 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Сепси 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
6. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Арджеш 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Германнштадт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Миовени 3 0 1 2 2 - 5 1
13. УТА Арад 3 0 1 2 0 - 4 1
14. Университатя 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Волунтари 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • 92'
    Рапид Бухарест начинает контратаку
  • 92'
    Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Григоре Драгош успешно блокирует удар.
  • 91'
    Ахабар Анасс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
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