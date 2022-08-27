Стадион: Stadionul Sepsi
1:2
Конец матча
0'
1:0
21' ПенальтиРондон Марио
1:1
27' ГолAntonio Sefer
1:2
45' ГолИоницэ Александру II
73' Желтая карточкаПапо Джейсон
76' Желтая карточкаAntonio Sefer
90'+4
Ход матча
21'
1:0
27'
1:1
45'
73'
76'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
99
Рондон
Марио
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Запасные игроки
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сепси
Рапид Бухарест
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|2 (1)
|0.4
|Тудорие Александру
|1
|0.2
|Аганович Аднан
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Antonio Sefer
|3
|0.6
|Ионицэ Александру II
|2
|0.4
|Мораис Жуниор II
|1
|0.2
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|3
|1
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|Митря Богдан
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|2
|1
|Кяйт Маттиас
|2
|0
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Ионицэ Александру II
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Antonio Sefer
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0
Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1
Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|5
|4
|0
|1
|6 - 3
|12
|2.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|11
|3.
|Университатя Крайова
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|4.
|УТА Арад
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|5.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Арджеш
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|9.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|13.
|Миовени
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|14.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Университатя
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|УТА Арад
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Университатя Крайова
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|4.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Волунтари
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|6.
|Петролул Плоешти
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|ФКСБ
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сепси
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|2.
|Петролул Плоешти
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Сепси
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Миовени
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|УТА Арад
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|Университатя
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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