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Румыния: Суперлига


Стадион:
Арджеш
2:1
Второй тайм: 90+'
Киндия Тырговиште
0'
0:1
31' Гол
Попадюк Дору
53' Желтая карточка
Нжик Тони
1:1
58' Гол
Гарита Пол
68' Желтая карточка
Михаю Андреас
2:1
76' Гол
Alexandru Isfan
81' Желтая карточка
Сербан Ионут
1
Стратон
Кэтэлин
70
Яколиш
Антонио
23
Мариус
Марсел
Константин
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
4
Меца
Давид
6
Нжик
Тони
11
Alexandru
Isfan
21
Альсё
Бриан
24
Бертран
Дориан
14
Гарита
Пол
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Daniel
Celea
25
Болдор
Деян
88
Ионицэ
Адриан
4
Пассалья
Хуан
Пабло
5
Воробьев
Модест
77
Шербан
Андрей
59
Попадюк
Дору
80
Думитрашку
Денис
19
Попа
Даньел
Арджеш
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Арджеш
Киндия Тырговиште

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
Л1ГБ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ЛI
0:1
ЛI
1:1
ЛI
2:4
ЛI
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Isfan 3 0.6
Гарита Пол 3 0.6
Мариус Марсел Константин 0 0
Нжик Тони 0 0
Тофан Костинел 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попадюк Дору 2 0.5
Попа Даньел 1 0.25

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нжик Тони 2 0
Тофан Костинел 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Яколиш Антонио 1 0
Меца Давид 1 0
Гарита Пол 1 0
Калкан Андреас 1 0
Сербан Ионут II 1 0
Альсё Бриан 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Негуц Кристиан 1 1
Воробьев Модест 2 0
Михаю Андреас 2 0
Пассалья Хуан Пабло 1 0
Попадюк Дору 1 0
Дулка Марко 1 0
Купер Годберг 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1
Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1
Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 5 4 0 1 6 - 3 12
2. Петролул Плоешти 5 3 2 0 4 - 1 11
3. Университатя Крайова 7 3 1 3 6 - 7 10
4. Арджеш 2:1 5 3 0 2 7 - 6 9
5. УТА Арад 5 2 1 2 4 - 6 7
6. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Вииторул Констанца 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Сепси 5 1 3 1 3 - 3 6
9. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 5
12. Волунтари 5 1 2 2 5 - 4 5
13. Миовени 5 0 2 3 3 - 7 2
14. Киндия Тырговиште 1:2 4 0 1 3 3 - 7 1
15. Университатя 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
2. УТА Арад 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Университатя Крайова 4 2 0 2 2 - 4 6
4. Арджеш 2:1 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Вииторул Констанца 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Волунтари 3 1 2 0 3 - 0 5
7. Петролул Плоешти 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
9. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 3 4
10. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сепси 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Миовени 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Киндия Тырговиште 1:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Университатя 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 2 1 1 5 - 5 7
2. Петролул Плоешти 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Рапид Бухарест 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Сепси 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
6. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Арджеш 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Германнштадт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Киндия Тырговиште 1:2 3 0 1 2 3 - 5 1
12. Миовени 3 0 1 2 2 - 5 1
13. УТА Арад 3 0 1 2 0 - 4 1
14. Университатя 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Волунтари 2 0 0 2 2 - 4 0
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    Арджеш
    Ничья
    Киндия Тырговиште
    2.55
    2.90
    3.45
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