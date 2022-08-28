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Румыния: Суперлига


Стадион:
ЧФР Клуж
1:0
Первый тайм: 7'
Вииторул Констанца
0'
1:0
7' Гол
Малеле Сефас

Ход матча

7'
Малеле Сефас
1:0

Владение мячом

1
Скуффет
Симоне
47
Браун
Кристофер
33
Колингер
Денис
24
Rares
Balan
2
Бручич
Карло
37
Бордеяну
Михай
73
Мухар
Карло
28
Хобан
Овидиу
8
Роджер
VII
9
Малеле
Сефас
7
Паун-Александру
Константин
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
99
Молдовяну
Роберт
7
Алибек
Денис
80
Питу
Алекси
ЧФР Клуж
Вииторул Констанца

История личных встреч

ЧФР Клуж
Вииторул Констанца

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

29 матчей

48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 2 0.67
Дяк Чиприан 1 (1) 0.33
Хобан Овидиу 1 0.33
Мухар Карло 1 0.33
Йебоа Эммануэль 1 0.33
Бордеяну Михай 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 1 0.25
Ларие Йонуц 1 (1) 0.25
Морар Влад 1 (1) 0.25
Артян Андрей 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебелюх Габриэл 0 1
Йебоа Эммануэль 0 1
Дан Петреску 0 1
Камора Мауру 1 0
Браун Кристофер 1 0
Бурка Андрей 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торже Андрей-Габриэль 3 0
Алибек Денис 2 0
Попеску Михай 2 0
Питу Алекси 2 0
Ларие Йонуц 1 0
Младен Себастьян 1 0
Кики Давид 1 0
Неделку Драгош 1 0
Артян Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Балута Тудор 1 0
Айоани Михай 1 0
Георге Хаджи 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0
Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0
Вииторул Констанца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0
Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 5 4 0 1 6 - 3 12
2. Петролул Плоешти 5 3 2 0 4 - 1 11
3. Университатя Крайова 7 3 1 3 6 - 7 10
4. Арджеш 5 3 0 2 7 - 6 9
5. ЧФР Клуж 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Вииторул Констанца 0:0 5 1 4 0 3 - 2 7
7. УТА Арад 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Сепси 5 1 3 1 3 - 3 6
9. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 5
12. Волунтари 5 1 2 2 5 - 4 5
13. Миовени 5 0 2 3 3 - 7 2
14. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 3 - 7 1
15. Университатя 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
2. УТА Арад 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Университатя Крайова 4 2 0 2 2 - 4 6
4. Арджеш 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Вииторул Констанца 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Волунтари 3 1 2 0 3 - 0 5
7. Петролул Плоешти 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
9. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 3 4
10. ЧФР Клуж 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сепси 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Миовени 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Университатя 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 2 1 1 5 - 5 7
2. Петролул Плоешти 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Рапид Бухарест 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Сепси 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
6. ЧФР Клуж 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Арджеш 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Вииторул Констанца 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Германнштадт 1 0 1 0 0 - 0 1
10. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 3 - 5 1
12. Миовени 3 0 1 2 2 - 5 1
13. УТА Арад 3 0 1 2 0 - 4 1
14. Университатя 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Волунтари 2 0 0 2 2 - 4 0
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