Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Г О О О О Л - Луи Мунтяну забивает с левой ноги!

Г О О О О Л - Луи Мунтяну правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Луи Мунтяну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Роджер VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Бордеяну Михай бьет со штрафного в створ, но Mihai Aioani держит все под контролем

48' Алибек Денис получил желтую карточку от судьи

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Хорошую попытку сделал Малеле Сефас . Удар в створ, но вратарь начеку

44' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Паун-Александру Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Питу Алекси пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

41' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Mihai Aioani ослабляет давление, выбив мяч.

39' Роджер VII навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Г О О О О Л - Питу Алекси забивает с правой ноги!

34' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Вииторул Констанца

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

34' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Питу Алекси рано отмечает, но гол будет отменен!

34' Неделку Драгош создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Бручич Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

33' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Сырбу Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

31' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Оооо... вот это был удар! Rares Balan должен был забить с этой позиции.

28' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Хорошую попытку сделал Роджер VII . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Роджер VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

24' Молдовяну Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Бручич Карло получил желтую карточку от судьи

23' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

21' Малеле Сефас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Роджер VII нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

20' Паун-Александру Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Хобан Овидиу пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

15' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О О Л - Малеле Сефас из команды ЧФР Клуж забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Mihai Aioani прыгнул вправо!

10' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда ЧФР Клуж , будет отменен из-за фола.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

6' Колингер Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Роджер VII пробил со штрафного прямо в стенку

4' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Питу Алекси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола