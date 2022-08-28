Стадион: Константин Рэдулеску
1:3
Конец матча
0'
7' Undefined phrase: football_event_Малеле Сефас
1:0
10' ПенальтиМалеле Сефас
24' Желтая карточкаБручич Карло
1:1
34' ГолПиту Алекси
45' Желтая карточкаАлибек Денис
1:2
63' ГолМунтяну Луис
75' Желтая карточкаКолингер Денис
1:3
87' ГолМунтяну Луис
90'+5
Ход матча
7'
10'
1:0
24'
34'
1:1
45'
63'
1:2
75'
87'
1:3
Владение мячом
24
Rares
Balan
73
Мухар
Карло
28
Хобан
Овидиу
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Rares BalanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
-
45 Камора МауруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
99 Буш СержиуНападающий
-
-
76 Tudor Lucaci
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Andrei Borza
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
ЧФР Клуж
Вииторул Констанца
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
29 матчей
48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.5
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.25
|Хобан Овидиу
|1
|0.25
|Мухар Карло
|1
|0.25
|Йебоа Эммануэль
|1
|0.25
|Малеле Сефас
|1 (1)
|0.25
|Бордеяну Михай
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|2
|0.4
|Питу Алекси
|1
|0.2
|Алибек Денис
|1
|0.2
|Ларие Йонуц
|1 (1)
|0.2
|Морар Влад
|1 (1)
|0.2
|Неделку Драгош
|0
|0
|Касап Карло
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Йебоа Эммануэль
|0
|1
|Дан Петреску
|0
|1
|Камора Мауру
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|Алибек Денис
|3
|0
|Попеску Михай
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Кики Давид
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Балута Тудор
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0
Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0
Вииторул Констанца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0
Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|5
|4
|0
|1
|6 - 3
|12
|2.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|11
|3.
|Университатя Крайова
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|4.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|9.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|13.
|Миовени
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|14.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|15.
|Университатя
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|УТА Арад
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Университатя Крайова
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|4.
|Арджеш
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Волунтари
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|7.
|Петролул Плоешти
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|ФКСБ
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|ЧФР Клуж
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сепси
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|2.
|Петролул Плоешти
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Сепси
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Вииторул Констанца
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|12.
|Миовени
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|УТА Арад
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|Университатя
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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