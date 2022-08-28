Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Раду Бобок выиграл воздушное противоборство у Calin Popescu.

89' Удар от ворот произведет Германнштадт

88' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Германнштадт

88' Радаславеску Эдуард из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

87' Удар от ворот произведет ФКСБ

87' Бухэчяну Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Octavian Popescu из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Матч возобновлен

86' Ороиан Александру получил травму и заменен. Calin Popescu выходит на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Кордя Андрей из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Ciprian Biceanu наказан за толчок Octavian Popescu

83' Удар от ворот произведет Германнштадт

83' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

82' Удар от ворот произведет ФКСБ

82' Бухэчяну Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Ionut Stoica наказан за толчок Пантя Александру

79' Тамм Йоонас нанес удар головой, но Vlad Mutiu спокойно отбил мяч.

78' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

77' Удар от ворот произведет Германнштадт

77' Пантя Александру не смог попасть в створ ударом издали

77' Раду Бобок из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Германнштадт

75' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Хорошую попытку сделал Бухэчяну Валентин . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Германнштадт

74' Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

73' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

70' Тамм Йоонас из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Тактическая замена. Petrisor Petrescu уходит с поля и его заменяет Балауре Сильвиу

67' Petrisor Petrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Petrisor Petrescu сделал результативную передачу.

65' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт подал угловой слева.

63' Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

62' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

61' Удар от ворот произведет ФКСБ

61' Petrisor Petrescu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

61' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Кордя Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Пантя Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет ФКСБ

53' Petrisor Petrescu нанес удар, но промахнулся очень сильно.

53' Marius Antoche пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

52' Petrisor Petrescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет ФКСБ

50' Опрут Рауль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

48' Сегодняшная посещаемость составляет 10872 болельщиков

47' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

47' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт разыграл угловой с левого угла.

46' Тактическая замена. Дулка Марко уходит с поля и его заменяет Octavian Popescu

46' Опрут Рауль получил желтую карточку от судьи