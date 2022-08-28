Стадион: Национальный стадион (Бухарест) Зрители: 10872
2:2
Конец матча
0'
0:1
21' ГолБутян Михай
1:1
34' ГолДава Джойским
42' Желтая карточкаBogdan Rusu
46' Желтая карточкаОпрут Рауль
1:2
65' ГолПаращив Даниэль
2:2
90' ГолЭджума Малком
90'+6
Ход матча
21'
0:1
34'
1:1
42'
46'
65'
90'
2:2
Владение мячом
16
Тамм
Йоонас
22
Раду
Бобок
20
Дулка
Марко
26
Оайдэ
Рэзван
24
Раца
Вадим
27
Олару
Дариус
90
Bogdan
Rusu
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
-
22 Раду БобокЗащитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
24 Раца ВадимПолузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
-
77 Шербан СоринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Vlad MutiuВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
ФКСБ
Германнштадт
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тамм Йоонас
|2
|0.5
|Кордя Андрей
|2
|0.5
|Эджума Малком
|1
|0.25
|Дава Джойским
|1
|0.25
|Микулеску Давид
|1
|0.25
|Bogdan Rusu
|0
|0
|Попеску Октавиан
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
|Пантя Александру
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|2
|0.5
|Альхассан Баба
|2
|0.5
|Бутян Михай
|1
|0.25
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Петреску Петришор
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|2
|0
|Bogdan Rusu
|1
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
4
57%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2
ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0
Германнштадт
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1
Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Конкордия Кьяжна 2:1 Германнштадт - Униря Слобозия 2:0 АСУ Политехнича - Германнштадт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|5
|4
|0
|1
|6 - 3
|12
|2.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|11
|3.
|Университатя Крайова
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|4.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|Германнштадт
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|13.
|Миовени
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|14.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|15.
|Университатя
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|УТА Арад
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Университатя Крайова
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|4.
|Арджеш
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Волунтари
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|6.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Петролул Плоешти
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|ЧФР Клуж
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сепси
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|2.
|Петролул Плоешти
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Сепси
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Вииторул Констанца
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Германнштадт
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|12.
|Миовени
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|УТА Арад
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|Университатя
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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