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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион: Зрители: 10872
ФКСБ
2:2
Конец матча
Германнштадт
0'
0:1
21' Гол
Бутян Михай
1:1
34' Гол
Дава Джойским
42' Желтая карточка
Bogdan Rusu
46' Желтая карточка
Опрут Рауль
1:2
65' Гол
Паращив Даниэль
2:2
90' Гол
Эджума Малком
90'+6
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
22
Раду
Бобок
20
Дулка
Марко
26
Оайдэ
Рэзван
24
Раца
Вадим
27
Олару
Дариус
30
Alexandru
Marian
Musi
90
Bogdan
Rusu
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
6
Marius
Antoche
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
29
Ciprian
Biceanu
14
Sota
Mino
7
Петреску
Петришор
8
Альхассан
Баба
51
Ороиан
Александру
30
Паращив
Даниэль
ФКСБ
Германнштадт

История личных встреч

ФКСБ
Германнштадт

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛIГЛ
0:0
ЛIГЛ
1:4
ЛI
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
4:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тамм Йоонас 2 0.5
Кордя Андрей 2 0.5
Эджума Малком 1 0.25
Дава Джойским 1 0.25
Микулеску Давид 1 0.25
Bogdan Rusu 0 0
Попеску Октавиан 0 0
Олару Дариус 0 0
Пантя Александру 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 2 0.5
Альхассан Баба 2 0.5
Бутян Михай 1 0.25
Балауре Сильвиу 0 0
Петреску Петришор 0 0
Sota Mino 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 2 0
Bogdan Rusu 1 0
Радунович Ристо 1 0
Эджума Малком 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Бейян Флориан 1 0
Балауре Сильвиу 1 0
Альхассан Баба 1 0
Sota Mino 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
4
57%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2
ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0
Германнштадт
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1
Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Конкордия Кьяжна 2:1 Германнштадт - Униря Слобозия 2:0 АСУ Политехнича - Германнштадт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 5 4 0 1 6 - 3 12
2. Петролул Плоешти 5 3 2 0 4 - 1 11
3. Университатя Крайова 7 3 1 3 6 - 7 10
4. Арджеш 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Вииторул Констанца 5 2 3 0 6 - 3 9
6. УТА Арад 5 2 1 2 4 - 6 7
7. ЧФР Клуж 4 2 0 2 7 - 6 6
8. Германнштадт 4 1 3 0 5 - 4 6
9. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Сепси 5 1 3 1 3 - 3 6
11. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
12. Волунтари 5 1 2 2 5 - 4 5
13. Миовени 5 0 2 3 3 - 7 2
14. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 3 - 7 1
15. Университатя 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
2. УТА Арад 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Университатя Крайова 4 2 0 2 2 - 4 6
4. Арджеш 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Волунтари 3 1 2 0 3 - 0 5
6. ФКСБ 3 1 2 0 6 - 5 5
7. Вииторул Констанца 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Петролул Плоешти 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
10. ЧФР Клуж 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сепси 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Миовени 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Университатя 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 2 1 1 5 - 5 7
2. Петролул Плоешти 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Рапид Бухарест 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Сепси 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Вииторул Констанца 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
7. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Арджеш 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Германнштадт 2 0 2 0 2 - 2 2
10. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 3 - 5 1
12. Миовени 3 0 1 2 2 - 5 1
13. УТА Арад 3 0 1 2 0 - 4 1
14. Университатя 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Волунтари 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда ФКСБ играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: ФКСБ: 66%, Германнштадт: 34%.
  • 95'
    Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 95'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: ФКСБ: 66%, Германнштадт: 34%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: ФКСБ: 65%, Германнштадт: 35%.
    • 46'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      46'
      Bogdan Rusu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: ФКСБ: 65%, Германнштадт: 35%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Безумный фол. Опрут Рауль грубо играет против соперника. Пострадал Bogdan Rusu
    • 44'
      Удар от ворот произведет Германнштадт
    • 44'
      Alexandru Marian Musi решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Sota Mino из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
    • 43'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 43'
      Дулка Марко из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Германнштадт пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      42'
      Bogdan Rusu из команды ФКСБ предупрежден после нескольких фолов.
    • Фол, нарушение
      41'
      Безумный фол. Bogdan Rusu грубо играет против соперника. Пострадал Ionut Stoica
    • 41'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 41'
      Petrisor Petrescu не смог попасть в створ ударом издали
    • 40'
      Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом
    • 40'
      Marius Antoche из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: ФКСБ: 64%, Германнштадт: 36%.
    • 40'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 39'
      Bogdan Rusu выиграл воздушное противоборство у Ionut Stoica.
    • 38'
      Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Раца Вадим из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Опрут Рауль
    • 37'
      Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 36'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 36'
      Оооо... вот это был удар! Альхассан Баба должен был забить с этой позиции.
    • 36'
      Альхассан Баба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Пантя Александру из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Паращив Даниэль выиграл воздушное противоборство у Олару Дариус.
    • 35'
      Контроль мяча: ФКСБ: 61%, Германнштадт: 39%.
    • 35'
      Отличный гол забил Дава Джойским
    • 34'
      Bogdan Rusu сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Дава Джойским правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 34'
      Bogdan Rusu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Petrisor Petrescu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Marius Antoche из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      33'
      Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Тамм Йоонас нанес удар головой, но Vlad Mutiu спокойно отбил мяч.
    • 33'
      Раца Вадим из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Sota Mino из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
    • 32'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 32'
      Германнштадт контролирует мяч.
    • 32'
      Marius Antoche ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: ФКСБ: 58%, Германнштадт: 42%.
    • 30'
      Дулка Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Petrisor Petrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Германнштадт контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      29'
      Дава Джойским из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Паращив Даниэль.
    • 28'
      Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 28'
      Бутян Михай из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 27'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      26'
      Bogdan Rusu наказан за толчок Ionut Stoica
    • 26'
      Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Дава Джойским успешно блокирует удар.
    • 26'
      Паращив Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      26'
      Alexandru Marian Musi из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Petrisor Petrescu.
    • 25'
      Petrisor Petrescu выиграл воздушное противоборство у Alexandru Marian Musi.
    • 25'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: ФКСБ: 56%, Германнштадт: 44%.
    • 25'
      Раду Бобок из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Дулка Марко выиграл воздушное противоборство у Паращив Даниэль.
    • 24'
      Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Тамм Йоонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Германнштадт начинает контратаку
    • 23'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Marius Antoche из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Petrisor Petrescu из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Раду Бобок
    • 22'
      Команда Германнштадт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 21'
      Petrisor Petrescu сделал ключевой пас для гола!
    • 21'
      Паращив Даниэль сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Бутян Михай забивает с правой ноги!
    • 21'
      Паращив Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Petrisor Petrescu из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Германнштадт начинает контратаку
    • 21'
      Дава Джойским выиграл воздушное противоборство у Ороиан Александру.
    • Офсайд
      20'
      Bogdan Rusu из команды ФКСБ в офсайде
    • 20'
      Контроль мяча: ФКСБ: 57%, Германнштадт: 43%.
    • 20'
      Раду Бобок успешно блокирует удар.
    • 19'
      Sota Mino нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Marius Antoche. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Раду Бобок из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      19'
      Petrisor Petrescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Тамм Йоонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Германнштадт контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья свистит. Дава Джойским атаковал сзади соперника. Это Паращив Даниэль заработал своей команде штрафной
    • 17'
      Ciprian Biceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 16'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 16'
      Германнштадт пытается что-то создать.
    • 15'
      Опрут Рауль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: ФКСБ: 66%, Германнштадт: 34%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 15'
      Германнштадт начинает контратаку
    • 14'
      Удар от ворот произведет Германнштадт
    • Фол, нарушение
      14'
      Бутян Михай наказан за толчок Alexandru Marian Musi
    • 13'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Германнштадт контролирует мяч.
    • 13'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      12'
      Пантя Александру задерживает мяч рукой
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Bogdan Rusu из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Sota Mino
    • 11'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • Фол, нарушение
      10'
      Безумный фол. Bogdan Rusu грубо играет против соперника. Пострадал Опрут Рауль
    • 10'
      Marius Antoche ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: ФКСБ: 75%, Германнштадт: 25%.
    • 9'
      Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Ionut Stoica выиграл воздушное противоборство у Bogdan Rusu.
    • 8'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 8'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Тамм Йоонас нанес удар головой, но Vlad Mutiu спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      8'
      Раца Вадим из команды ФКСБ подал угловой справа.
    • 7'
      Vlad Mutiu из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      7'
      Раца Вадим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Sota Mino ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Германнштадт
    • 5'
      Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Германнштадт контролирует мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Германнштадт
    • 5'
      Контроль мяча: ФКСБ: 85%, Германнштадт: 15%.
    • Фол, нарушение
      4'
      Sota Mino наказан за толчок Дулка Марко
    • 4'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 3'
      Раду Бобок из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Германнштадт начинает контратаку
    • 3'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 3'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Дулка Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ФКСБ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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