Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Ботошани

46' Баярам Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Баярам Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Камара Секу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Вынэ Йонуц навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Вынэ Йонуц нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

42' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Ботошани

41' Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали

41' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Ботошани

38' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Иванов Антоний навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Удар от ворот произведет Ботошани

33' Рефери не любит споров - именно за это Пап Эдуард сейчас получил желтую

33' Удар от ворот произведет Ботошани

31' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

28' Майлат Себастьян из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Andrei Dragu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Иванов Антоний из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

25' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Майлат Себастьян пробил со штрафного прямо в стенку

22' Скречу Владимир получает желтую карточку за толчок соперника.

21' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Elad Shahaf выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Боли Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Кэпэцынэ Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Цигэнашу Александр из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Хорошую попытку сделал Маркович Йован . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Вынэ Йонуц получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Вынэ Йонуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Маркович Йован пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

13' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Баярам Штефан и попал в перекладину!

8' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Ботошани

5' Удар от ворот произведет Ботошани

5' Вынэ Йонуц решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

3' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Ботошани

1' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре