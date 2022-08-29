Стадион: Ион Облеменко
0:0
Второй тайм: 67'
0'
14' Желтая карточкаСилла Якуба
22' Желтая карточкаСкречу Владимир
33' Желтая карточкаПап Эдуард
Ход матча
14'
22'
33'
Владение мячом
2
Папп
Пол
16
Нистор
Дан
30
Вынэ
Йонуц
21
Боли
Кевин
77
Andrei
Dragu
16
Elad
Shahaf
25
Силла
Якуба
17
Камара
Секу
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Вынэ ЙонуцНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ханка СерджуПолузащитник
-
17 РивалдиньоНападающий
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Andrei DraguЗащитник
-
16 Elad ShahafПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Силла ЯкубаПолузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
История личных встреч
Университатя Крайова
Ботошани
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 4 победы
31 матч
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
45.2%
41.9%
12.9%
14 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrea Compagno
|5 (2)
|0.42
|Иван Андрей
|2 (1)
|0.17
|Густаво Важенин
|2
|0.17
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.17
|Папп Пол
|1
|0.08
|Янку Габриэль
|1
|0.08
|Сидибе Секу
|1
|0.08
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.08
|Бауса Хуан
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Аким Влад
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|2 (1)
|0.33
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.33
|Камара Секу
|1
|0.17
|Роман Михай V
|1
|0.17
|Terrence Tisdell
|1
|0.17
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пападопулос Кирьякос
|3
|0
|Папп Пол
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Jeremy Huyghebaert
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Andrea Compagno
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Матею Александру
|0
|1
|Marius Croitoru
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Якуба
|3
|0
|Mateus Criciuma
|1
|1
|Роман Михай
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Майлат Себастьян
|1
|0
|Сно Саквилл
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
|Victor Dican
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
50%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
27%
2
29%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
4
36%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
2
18%
2
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1
Ботошани
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1
Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|2.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|0
|2
|8 - 4
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|4.
|Ботошани
|0:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|Арджеш
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|6.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|7.
|Германнштадт
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|8.
|Сепси
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|9.
|УТА Арад
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|10.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|11.
|Волунтари
|7
|2
|2
|3
|6 - 5
|8
|12.
|ФКСБ
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|13.
|Университатя
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|15.
|Миовени
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|2.
|Рапид Бухарест
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Арджеш
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|УТА Арад
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Германнштадт
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|Волунтари
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|10.
|Петролул Плоешти
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Ботошани
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|13.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Университатя
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Миовени
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|2.
|Ботошани
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|Вииторул Констанца
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Петролул Плоешти
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Рапид Бухарест
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|6.
|Сепси
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Германнштадт
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|9.
|Волунтари
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|12.
|ФКСБ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|14.
|УТА Арад
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|15.
|Миовени
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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