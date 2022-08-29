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Румыния: Суперлига


Стадион:
Университатя Крайова
1:0
Конец матча
Ботошани
0'
14' Желтая карточка
Силла Якуба
22' Желтая карточка
Скречу Владимир
33' Желтая карточка
Пап Эдуард
68' Желтая карточка
Матею Александру
85' Желтая карточка
Сно Саквилл
89' Желтая карточка
Рэдой Мирел
1:0
90' Гол
Крецу Александру
90'+8
1
Лазар
Давид
2
Папп
Пол
25
Гэман
Валеричэ
3
Митря
Богдан
23
Кэпэцынэ
Михай
6
Скречу
Владимир
16
Нистор
Дан
11
Банку
Никусор
30
Вынэ
Йонуц
20
Маркович
Йован
10
Баярам
Штефан
1
Пап
Эдуард
21
Боли
Кевин
6
Victor
Dican
30
Цигэнашу
Александр
2
Сно
Саквилл
77
Andrei
Dragu
16
Elad
Shahaf
4
Иванов
Антоний
25
Силла
Якуба
17
Камара
Секу
26
Майлат
Себастьян
Университатя Крайова
Ботошани

История личных встреч

Университатя Крайова
Ботошани

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 4 победы

31 матч

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.2%
41.9%
12.9%
14 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
LIE
2:0
Л1ГБ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Л1ГА
2:3
Л1ГА
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
2:1
К
5:1
Л1
1:0
Л1
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 5 (2) 0.42
Иван Андрей 2 (1) 0.17
Густаво Важенин 2 0.17
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.17
Папп Пол 1 0.08
Янку Габриэль 1 0.08
Крецу Александру 1 0.08
Сидибе Секу 1 0.08
Ханка Серджу 1 (1) 0.08
Бауса Хуан 0 0
Марке Франсуа 0 0
Рогульич Анте 0 0
Митря Богдан 0 0
Аким Влад 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 2 (1) 0.33
Флореску Эдуард 2 (1) 0.33
Камара Секу 1 0.17
Роман Михай V 1 0.17
Terrence Tisdell 1 0.17
Mateus Criciuma 0 0
Муссис Франко 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Victor Dican 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пападопулос Кирьякос 3 0
Папп Пол 3 0
Асамоа Самуэль 3 0
Крецу Александру 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Jeremy Huyghebaert 2 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Andrea Compagno 2 0
William Baeten 2 0
Andre Duarte 2 0
Marius Croitoru 1 0
Рэдой Мирел 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Лазар Давид 1 0
Аким Влад 1 0
Ханка Серджу 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Иван Андрей 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Скречу Владимир 1 0
Сидибе Секу 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Якуба 3 0
Mateus Criciuma 1 1
Сно Саквилл 2 0
Роман Михай 1 0
Муссис Франко 1 0
Пап Эдуард 1 0
Майлат Себастьян 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Andrei Dragu 1 0
Victor Dican 1 0
Mihai Teja 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
50%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
6%
2
29%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
4
25%
1
14%
61-75
1
6%
1
14%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
36%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1
Ботошани
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1
Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 12 5 3 4 14 - 13 18
2. Рапид Бухарест 7 5 0 2 8 - 4 15
3. Вииторул Констанца 7 4 3 0 10 - 4 15
4. Арджеш 7 4 0 3 9 - 10 12
5. Ботошани 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Петролул Плоешти 7 3 2 2 4 - 4 11
7. Германнштадт 6 2 4 0 9 - 5 10
8. Сепси 7 2 4 1 9 - 5 10
9. УТА Арад 7 3 1 3 6 - 8 10
10. ЧФР Клуж 6 3 0 3 9 - 9 9
11. Волунтари 7 2 2 3 6 - 5 8
12. ФКСБ 6 1 4 1 8 - 9 7
13. Университатя 7 0 3 4 4 - 9 3
14. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 11 2
15. Миовени 7 0 2 5 3 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 7 4 1 2 8 - 7 13
2. Рапид Бухарест 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Арджеш 4 3 0 1 7 - 4 9
4. УТА Арад 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Вииторул Констанца 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Германнштадт 3 2 1 0 6 - 2 7
7. ЧФР Клуж 4 2 0 2 6 - 6 6
8. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Волунтари 4 1 2 1 3 - 1 5
10. Петролул Плоешти 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Ботошани 2 1 1 0 4 - 3 4
12. Сепси 3 1 1 1 5 - 2 4
13. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Университатя 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Миовени 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 6 2 2 2 7 - 8 8
2. Вииторул Констанца 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Ботошани 4 2 1 1 3 - 2 7
4. Петролул Плоешти 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Рапид Бухарест 4 2 0 2 3 - 3 6
6. Сепси 4 1 3 0 4 - 3 6
7. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Германнштадт 3 0 3 0 3 - 3 3
9. Волунтари 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Арджеш 3 1 0 2 2 - 6 3
11. Университатя 4 0 2 2 3 - 6 2
12. ФКСБ 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 5 - 8 1
14. УТА Арад 4 0 1 3 0 - 6 1
15. Миовени 4 0 1 3 2 - 8 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Баярам Штефан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      93'
      Иван Андрей из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
    • 92'
      Victor Dican успешно блокирует удар.
    • 92'
      Кольич Элвир нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
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