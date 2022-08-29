Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Рефери не любит споров - именно за это Мирел Рэдой сейчас получил желтую

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Ботошани

46' Баярам Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Баярам Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Камара Секу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Вынэ Йонуц навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Вынэ Йонуц нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

42' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Ботошани

41' Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали

41' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Ботошани

38' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Иванов Антоний навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Удар от ворот произведет Ботошани

33' Рефери не любит споров - именно за это Пап Эдуард сейчас получил желтую

33' Удар от ворот произведет Ботошани

31' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

28' Майлат Себастьян из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Andrei Dragu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Иванов Антоний из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

25' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Майлат Себастьян пробил со штрафного прямо в стенку

22' Скречу Владимир получает желтую карточку за толчок соперника.

21' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Elad Shahaf выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Боли Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Кэпэцынэ Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Цигэнашу Александр из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Хорошую попытку сделал Маркович Йован . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Вынэ Йонуц получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Вынэ Йонуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Маркович Йован пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

13' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Баярам Штефан и попал в перекладину!

8' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Ботошани

5' Удар от ворот произведет Ботошани

5' Вынэ Йонуц решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

3' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Ботошани

1' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре