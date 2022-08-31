Хорошую попытку сделал Andreas Mihaiu. Удар в створ, но вратарь начеку

Lucian Dumitriu нанес удар, но тот был заблокирован.

13' Жаир нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Lucian Dumitriu не смог попасть в створ ударом издали

8' Г О О О О Л - Lucian Dumitriu забивает с левой ноги!

8' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Попадюк Дору не смог попасть в створ ударом издали

6' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Lucian Dumitriu выиграл воздушное противоборство у Adrian Ionita.

4' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Ахматов Расамбек пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Борца Флорин выиграл воздушное противоборство у Denis Dumitrascu.

1' Попа Даньел не смог попасть в створ ударом издали

1' Пассалья Хуан Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола