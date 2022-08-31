Стадион: Илие Оана
0:1
Первый тайм: 21'
Ход матча
8'
0:1
Владение мячом
25
Болдор
Деян
19
Попа
Даньел
59
Попадюк
Дору
99
Борца
Флорин
8
Жаир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
59 Попадюк ДоруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
98 Mario Bratu
-
-
-
Главный тренер: Nicolae Constantin
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Петролул Плоешти
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попадюк Дору
|2
|0.29
|Попа Даньел
|1
|0.14
|Шербан Андрей
|1
|0.14
|Михаю Андреас
|1
|0.14
|Daniel Celea
|1
|0.14
|Негуц Кристиан
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0.25
|Тамаш Габриэль
|1
|0.13
|Жаир
|1
|0.13
|Думитриу Лучан
|1
|0.13
|Valentin Ticu
|0
|0
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Marian Huja
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Негуц Кристиан
|1
|1
|Воробьев Модест
|2
|0
|Михаю Андреас
|2
|0
|Кэпушэ Тибериу
|0
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|1
|0
|Болдор Деян
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marian Huja
|3
|0
|Valentin Ticu
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Ивановски Мирко
|2
|0
|Bart Meijers
|2
|0
|Тамаш Габриэль
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
100%
76-90
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
3
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
9%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1
Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|0
|2
|9 - 4
|18
|3.
|Вииторул Констанца
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|4.
|Петролул Плоешти
|1:0
|8
|4
|2
|2
|5 - 4
|14
|5.
|Арджеш
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|6.
|Ботошани
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|8.
|Германнштадт
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|9.
|Сепси
|8
|2
|4
|2
|9 - 6
|10
|10.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|11.
|Волунтари
|7
|2
|2
|3
|6 - 5
|8
|12.
|ФКСБ
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|13.
|Университатя
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Миовени
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
|15.
|Киндия Тырговиште
|0:1
|7
|0
|2
|5
|6 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|8
|5
|1
|2
|9 - 7
|16
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Арджеш
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|УТА Арад
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Германнштадт
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|Волунтари
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|10.
|Петролул Плоешти
|1:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|12.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|13.
|Миовени
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|Университатя
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Киндия Тырговиште
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|1:0
|4
|3
|0
|1
|3 - 2
|9
|2.
|Университатя Крайова
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|3.
|Вииторул Констанца
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|6.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|7.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|9.
|Германнштадт
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Волунтари
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|УТА Арад
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|12.
|Университатя
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|13.
|ФКСБ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|0:1
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|15.
|Миовени
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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