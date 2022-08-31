Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Cristian Cherchez навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Андрей Шербан нанес удар, но промахнулся очень сильно.

88' Cristian Cherchez навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Тактическая замена. Попадюк Дору уходит с поля и его заменяет Cristian Cherchez

86' Хорошую попытку сделал Купер Годберг . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Хорошую попытку сделал Cosmin Atanase. Удар в створ, но вратарь начеку

84' Купер Годберг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

82' Г О О О О Л - Christian Irobiso забивает с левой ноги!

82' Marian Huja создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Отличный гол забил Cosmin Atanase

80' Г О О О О Л - Cosmin Atanase из команды Киндия Тырговиште правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

78' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Тамаш Габриэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

75' Г О О О О Л - Попа Даньел первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

74' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Тактическая замена. Adrian Ionita уходит с поля и его заменяет Cosmin Atanase

71' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

71' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Борца Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' УДАЛЕНИЕ! - Ивановски Мирко получает вторую желтую за споры

68' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Тактическая замена. Lucian Dumitriu уходит с поля и его заменяет Cosmin Tucaliuc

67' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

65' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Lucian Dumitriu нанес удар, но промахнулся очень сильно.

62' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Борца Флорин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

61' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Андрей Шербан пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

60' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Рефери не любит споров - именно за это Ивановски Мирко сейчас получил желтую

57' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште разыграл угловой с правого угла.

56' Lucian Dumitriu ошибается в защите.

56' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Болдор Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Андрей Шербан не смог попасть в створ ударом издали

53' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Андрей Шербан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Андрей Шербан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

50' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

46' Тактическая замена. Пассалья Хуан Пабло уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

46' Тактическая замена. Andreas Mihaiu уходит с поля и его заменяет Купер Годберг