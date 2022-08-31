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Румыния: Суперлига


Стадион:
Киндия Тырговиште
2:3
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
0:1
8' Гол
Думитриу Лучан
0:2
22' Гол
Думитриу Лучан
45' Желтая карточка
Болдор Деян
57' Желтая карточка
Ивановски Мирко
63' Желтая карточка
Борца Флорин
69' Вторая желтая карточка
Ивановски Мирко
1:2
75' Гол
Попа Даньел
2:2
80' Гол
Атанасе Космин
2:3
82' Гол
Christian Irobiso I
90'+5
1
Молдован
Дину
21
Ороско
Эстебан
6
Daniel
Celea
25
Болдор
Деян
66
Ахматов
Расамбек
4
Пассалья
Хуан
Пабло
80
Думитрашку
Денис
88
Ионицэ
Адриан
23
Михаю
Андреас
19
Попа
Даньел
59
Попадюк
Дору
31
Вылчану
Октавиан
3
Bart
Meijers
30
Тамаш
Габриэль
2
Marian
Huja
99
Борца
Флорин
5
Valentin
Ticu
44
Думитриу
Лучан
37
Чеботару
Евгений
8
Жаир
22
Ивановски
Мирко
7
Грозав
Георге-Теодор
Киндия Тырговиште
Петролул Плоешти

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Петролул Плоешти

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ЛI
0:0
ЛI
2:0
ДА
1:1
ВД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 2 0.29
Попадюк Дору 2 0.29
Шербан Андрей 1 0.14
Михаю Андреас 1 0.14
Daniel Celea 1 0.14
Атанасе Космин 1 0.14
Воробьев Модест 0 0
Негуц Кристиан 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 2 0.25
Думитриу Лучан 2 0.25
Тамаш Габриэль 1 0.13
Жаир 1 0.13
Christian Irobiso I 1 0.13
Ивановски Мирко 0 0
Marian Huja 0 0
Борца Флорин 0 0
Valentin Ticu 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Негуц Кристиан 1 1
Болдор Деян 2 0
Воробьев Модест 2 0
Михаю Андреас 2 0
Кэпушэ Тибериу 0 1
Пассалья Хуан Пабло 1 0
Попадюк Дору 1 0
Дулка Марко 1 0
Купер Годберг 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивановски Мирко 3 1
Marian Huja 3 0
Valentin Ticu 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Жаир 2 0
Bart Meijers 2 0
Тамаш Габриэль 1 0
Борца Флорин 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Marius Cioiu 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
100%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
25%
1
14%
1-15
3
38%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
21%
1
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
14%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1
Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 6 3 4 15 - 13 21
2. Рапид Бухарест 8 6 0 2 9 - 4 18
3. Вииторул Констанца 7 4 3 0 10 - 4 15
4. Петролул Плоешти 8 4 2 2 7 - 6 14
5. ЧФР Клуж 2:0 7 4 0 3 11 - 9 12
6. Арджеш 7 4 0 3 9 - 10 12
7. Ботошани 6 3 2 1 7 - 5 11
8. УТА Арад 8 3 2 3 7 - 9 11
9. Германнштадт 6 2 4 0 9 - 5 10
10. Сепси 8 2 4 2 9 - 6 10
11. Волунтари 0:2 8 2 2 4 6 - 7 8
12. ФКСБ 6 1 4 1 8 - 9 7
13. Университатя 8 0 3 5 4 - 10 3
14. Миовени 8 0 3 5 4 - 13 3
15. Киндия Тырговиште 7 0 2 5 8 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 5 1 2 9 - 7 16
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Арджеш 4 3 0 1 7 - 4 9
4. УТА Арад 3 3 0 0 6 - 2 9
5. ЧФР Клуж 2:0 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Вииторул Констанца 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Германнштадт 3 2 1 0 6 - 2 7
8. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Волунтари 0:2 4 1 2 1 3 - 1 5
10. Петролул Плоешти 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Ботошани 2 1 1 0 4 - 3 4
12. Сепси 3 1 1 1 5 - 2 4
13. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
14. Университатя 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 0 1 5 - 4 9
2. Университатя Крайова 6 2 2 2 7 - 8 8
3. Вииторул Констанца 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ботошани 4 2 1 1 3 - 2 7
5. Рапид Бухарест 4 2 0 2 3 - 3 6
6. Сепси 5 1 3 1 4 - 4 6
7. ЧФР Клуж 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Арджеш 3 1 0 2 2 - 6 3
9. Германнштадт 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Волунтари 0:2 4 1 0 3 3 - 6 3
11. УТА Арад 5 0 2 3 1 - 7 2
12. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
13. ФКСБ 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 5 - 8 1
15. Миовени 4 0 1 3 2 - 8 1
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