Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Луи Мунтяну. Удар в створ, но вратарь начеку

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

49' Команда Вииторул Констанца играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Луи Мунтяну сделал результативную передачу.

47' Луи Мунтяну из команды Вииторул Констанца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Радунович Ристо из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Andrea Compagno нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

45' Радунович Ристо из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Неделку Драгош получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Неделку Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Неделку Драгош получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Неделку Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Луи Мунтяну из команды Вииторул Констанца подал угловой слева.

35' Рефери не любит споров - именно за это Коман Флоринел сейчас получил желтую

35' Дава Джойским тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

35' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Кордя Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Andrea Compagno получил желтую карточку от судьи

33' Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

32' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Octavian Popescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Удар от ворот произведет ФКСБ

28' Балута Тудор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Касап Карло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет ФКСБ

27' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Хорошую попытку сделал Балута Тудор . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Команда Вииторул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' 'Г О О О О О Л - Алибек Денис из команды Вииторул Констанца забивает с пенальти! Он пробил левой. Stefan Tarnovanu был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

22' ПЕНАЛЬТИ! - Дава Джойским дергает за футболку соперника (это был Луи Мунтяну) и рефери назначает пенальти!

21' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Кордя Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Octavian Popescu из команды ФКСБ подал угловой справа.

17' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Оооо... вот это был удар! Кордя Андрей должен был забить с этой позиции.

13' Кордя Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Оооо... вот это был удар! Kevin Grobry Doukoure должен был забить с этой позиции.

12' Хорошую попытку сделал Kevin Grobry Doukoure . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет ФКСБ

9' Дулка Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет ФКСБ

8' Неделку Драгош не смог попасть в створ ударом издали

8' Луи Мунтяну пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

7' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хорошую попытку сделал Раду Бобок . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Тамм Йоонас выиграл воздушное противоборство у Луи Мунтяну.

5' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Octavian Popescu ослабляет давление, выбив мяч.

5' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Кордя Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ФКСБ начинает с центра поля