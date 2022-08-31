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Румыния: Суперлига


Стадион:
Вииторул Констанца
3:1
Конец матча
ФКСБ
0'
1:0
23' Пенальти
Алибек Денис
33' Желтая карточка
Andrea Compagno
35' Желтая карточка
Дава Джойским
35' Желтая карточка
Коман Флоринел
2:0
45' Гол
Kevin Grobry Doukoure
46' Желтая карточка
Балута Тудор
2:1
70' Гол
Andrea Compagno
3:1
77' Гол
Грамени Константин
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Радунович Ристо
90' Желтая карточка
Оайдэ Рэзван
90'+4
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
4
Kevin
Grobry
Doukoure
16
Неделку
Драгош
8
Касап
Карло
7
Алибек
Денис
9
Мунтяну
Луис
6
Балута
Тудор
32
Тарновану
Стефан
22
Раду
Бобок
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
20
Дулка
Марко
98
Кордя
Андрей
10
Попеску
Октавиан
7
Коман
Флоринел
96
Andrea
Compagno
Вииторул Констанца
ФКСБ

История личных встреч

Вииторул Констанца
ФКСБ

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 17 побед

31 матч

16.1%
12.9%
71%
5 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

Л1ГА
0:4
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1ГА
1:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
Л1ГА
3:0
Л1ГА
1:3
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 2 0.25
Грамени Константин 2 0.25
Алибек Денис 2 (1) 0.25
Петре Адриан 2 (2) 0.25
Питу Алекси 1 0.13
Артян Андрей 1 0.13
Kevin Grobry Doukoure 1 0.13
Ларие Йонуц 1 (1) 0.13
Морар Влад 1 (1) 0.13
Неделку Драгош 0 0
Касап Карло 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тамм Йоонас 2 0.29
Кордя Андрей 2 0.29
Эджума Малком 1 0.14
Дава Джойским 1 0.14
Микулеску Давид 1 0.14
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.14
Bogdan Rusu 0 0
Попеску Октавиан 0 0
Коман Флоринел 0 0
Олару Дариус 0 0
Пантя Александру 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торже Андрей-Габриэль 3 0
Алибек Денис 3 0
Неделку Драгош 2 0
Попеску Михай 2 0
Питу Алекси 2 0
Балута Тудор 2 0
Ларие Йонуц 1 0
Младен Себастьян 1 0
Кики Давид 1 0
Артян Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Айоани Михай 1 0
Георге Хаджи 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 3 0
Радунович Ристо 2 0
Оайдэ Рэзван 2 0
Bogdan Rusu 1 0
Крецу Валентин 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Коман Флоринел 1 0
Эджума Малком 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шербан Сорин 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
5
71%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
5
56%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
6
50%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2
ФКСБ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
CSC Dumbravita - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4
ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 6 3 4 15 - 13 21
2. Рапид Бухарест 8 6 0 2 9 - 4 18
3. Вииторул Констанца 8 5 3 0 13 - 5 18
4. Петролул Плоешти 8 4 2 2 7 - 6 14
5. ЧФР Клуж 7 4 0 3 13 - 9 12
6. Арджеш 7 4 0 3 9 - 10 12
7. Ботошани 6 3 2 1 7 - 5 11
8. УТА Арад 8 3 2 3 7 - 9 11
9. Германнштадт 6 2 4 0 9 - 5 10
10. Сепси 8 2 4 2 9 - 6 10
11. Волунтари 8 2 2 4 6 - 9 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Университатя 8 0 3 5 4 - 10 3
14. Миовени 8 0 3 5 4 - 13 3
15. Киндия Тырговиште 7 0 2 5 8 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 5 1 2 9 - 7 16
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Вииторул Констанца 5 3 2 0 7 - 3 11
4. ЧФР Клуж 5 3 0 2 10 - 6 9
5. Арджеш 4 3 0 1 7 - 4 9
6. УТА Арад 3 3 0 0 6 - 2 9
7. Германнштадт 3 2 1 0 6 - 2 7
8. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Волунтари 4 1 2 1 3 - 1 5
10. Петролул Плоешти 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Ботошани 2 1 1 0 4 - 3 4
12. Сепси 3 1 1 1 5 - 2 4
13. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
14. Университатя 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 0 1 5 - 4 9
2. Университатя Крайова 6 2 2 2 7 - 8 8
3. Вииторул Констанца 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ботошани 4 2 1 1 3 - 2 7
5. Рапид Бухарест 4 2 0 2 3 - 3 6
6. Сепси 5 1 3 1 4 - 4 6
7. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Арджеш 3 1 0 2 2 - 6 3
9. Германнштадт 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
11. УТА Арад 5 0 2 3 1 - 7 2
12. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
13. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
14. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 5 - 8 1
15. Миовени 4 0 1 3 2 - 8 1
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