Стадион: Центральный (Овидиу)
3:1
Конец матча
0'
1:0
23' ПенальтиАлибек Денис
33' Желтая карточкаAndrea Compagno
35' Желтая карточкаДава Джойским
35' Желтая карточкаКоман Флоринел
2:0
45' ГолKevin Grobry Doukoure
46' Желтая карточкаБалута Тудор
2:1
70' ГолAndrea Compagno
3:1
77' ГолГрамени Константин
79' Undefined phrase: football_event_Радунович Ристо
90' Желтая карточкаОайдэ Рэзван
90'+4
Ход матча
23'
1:0
33'
35'
35'
45'
46'
70'
77'
79'
90'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
22
Раду
Бобок
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
20
Дулка
Марко
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Морар ВладНападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
-
27 Andrei Borza
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Раду БобокЗащитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
-
98 Кордя АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вииторул Констанца
ФКСБ
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 17 побед
31 матч
16.1%
12.9%
71%
5 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|2
|0.25
|Грамени Константин
|2
|0.25
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.25
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.25
|Питу Алекси
|1
|0.13
|Артян Андрей
|1
|0.13
|Kevin Grobry Doukoure
|1
|0.13
|Ларие Йонуц
|1 (1)
|0.13
|Морар Влад
|1 (1)
|0.13
|Неделку Драгош
|0
|0
|Касап Карло
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тамм Йоонас
|2
|0.29
|Кордя Андрей
|2
|0.29
|Эджума Малком
|1
|0.14
|Дава Джойским
|1
|0.14
|Микулеску Давид
|1
|0.14
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.14
|Bogdan Rusu
|0
|0
|Попеску Октавиан
|0
|0
|Коман Флоринел
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
|Пантя Александру
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|Алибек Денис
|3
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Попеску Михай
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Кики Давид
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|3
|0
|Радунович Ристо
|2
|0
|Оайдэ Рэзван
|2
|0
|Bogdan Rusu
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Коман Флоринел
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
5
71%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
5
56%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
6
50%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2
ФКСБ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
CSC Dumbravita - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4
ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|0
|2
|9 - 4
|18
|3.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|3
|0
|13 - 5
|18
|4.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|2
|2
|7 - 6
|14
|5.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Арджеш
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|7.
|Ботошани
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|9.
|Германнштадт
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|10.
|Сепси
|8
|2
|4
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Волунтари
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|12.
|ФКСБ
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Университатя
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Миовени
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
|15.
|Киндия Тырговиште
|7
|0
|2
|5
|8 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|8
|5
|1
|2
|9 - 7
|16
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|5.
|Арджеш
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|УТА Арад
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|7.
|Германнштадт
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|Волунтари
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|10.
|Петролул Плоешти
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|13.
|Миовени
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|Университатя
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Университатя Крайова
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|3.
|Вииторул Констанца
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|6.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|7.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|9.
|Германнштадт
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|11.
|УТА Арад
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|12.
|Университатя
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|13.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|15.
|Миовени
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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