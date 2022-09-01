Стадион: Муниципальный, Ботошани
0'
18' Желтая карточкаВианна Фабио
29' Желтая карточкаМайлат Себастьян
45' Желтая карточкаMateus Criciuma
51' Желтая карточкаШерони Алин
72' Желтая карточкаVictor Dican
90'+12
Ход матча
18'
29'
45'
51'
72'
Владение мячом
32
Шерони
Алин
17
Камара
Секу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
-
25 Силла ЯкубаПолузащитник
-
11 Роман МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Andrei Dragu
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дониса ЖулиоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ботошани
Арджеш
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|2 (1)
|0.29
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.29
|Камара Секу
|1
|0.14
|Роман Михай V
|1
|0.14
|Terrence Tisdell
|1
|0.14
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Isfan
|3
|0.38
|Гарита Пол
|3
|0.38
|Бертран Дориан
|2
|0.25
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Нжик Тони
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Criciuma
|2
|1
|Силла Якуба
|3
|0
|Майлат Себастьян
|2
|0
|Сно Саквилл
|2
|0
|Victor Dican
|2
|0
|Роман Михай
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Шерони Алин
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тофан Костинел
|3
|0
|Меца Давид
|2
|0
|Нжик Тони
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Гарита Пол
|1
|0
|Калкан Андреас
|1
|0
|Сербан Ионут II
|1
|0
|Альсё Бриан
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1
Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0
Арджеш
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1
Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|0
|2
|9 - 4
|18
|3.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|3
|0
|13 - 5
|18
|4.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|2
|2
|7 - 6
|14
|5.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|6.
|Ботошани
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|8.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|9.
|Германнштадт
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|10.
|Сепси
|8
|2
|4
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Волунтари
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|12.
|ФКСБ
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Университатя
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Миовени
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
|15.
|Киндия Тырговиште
|7
|0
|2
|5
|8 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|8
|5
|1
|2
|9 - 7
|16
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Арджеш
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|УТА Арад
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|6.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|Германнштадт
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Волунтари
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|11.
|Петролул Плоешти
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|13.
|Миовени
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|Университатя
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Университатя Крайова
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|3.
|Вииторул Констанца
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|6.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Арджеш
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|8.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Германнштадт
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|11.
|УТА Арад
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|12.
|Университатя
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|13.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|15.
|Миовени
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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