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Румыния: Суперлига


Стадион:
Ботошани
0:0
Конец матча
Арджеш
0'
18' Желтая карточка
Вианна Фабио
29' Желтая карточка
Майлат Себастьян
45' Желтая карточка
Mateus Criciuma
51' Желтая карточка
Шерони Алин
72' Желтая карточка
Victor Dican
90'+12
1
Пап
Эдуард
2
Сно
Саквилл
6
Victor
Dican
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
22
Муссис
Франко
18
Перяну
Овидиу
4
Иванов
Антоний
9
Mateus
Criciuma
17
Камара
Секу
26
Майлат
Себастьян
1
Стратон
Кэтэлин
2
Тофан
Костинел
17
Добросавлевичи
Алин
23
Мариус
Марсел
Константин
16
Вианна
Фабио
4
Меца
Давид
6
Нжик
Тони
11
Alexandru
Isfan
27
Дониса
Жулио
3
Латовлевич
Ясмин
14
Гарита
Пол
Ботошани
Арджеш

История личных встреч

Ботошани
Арджеш

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 2 (1) 0.29
Флореску Эдуард 2 (1) 0.29
Камара Секу 1 0.14
Роман Михай V 1 0.14
Terrence Tisdell 1 0.14
Mateus Criciuma 0 0
Муссис Франко 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Victor Dican 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Isfan 3 0.38
Гарита Пол 3 0.38
Бертран Дориан 2 0.25
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Нжик Тони 0 0
Тофан Костинел 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Criciuma 2 1
Силла Якуба 3 0
Майлат Себастьян 2 0
Сно Саквилл 2 0
Victor Dican 2 0
Роман Михай 1 0
Муссис Франко 1 0
Шерони Алин 1 0
Пап Эдуард 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Andrei Dragu 1 0
Mihai Teja 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тофан Костинел 3 0
Меца Давид 2 0
Нжик Тони 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Яколиш Антонио 1 0
Латовлевич Ясмин 1 0
Гарита Пол 1 0
Калкан Андреас 1 0
Сербан Ионут II 1 0
Альсё Бриан 1 0
Вианна Фабио 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1
Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0
Арджеш
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1
Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 6 3 4 15 - 13 21
2. Рапид Бухарест 8 6 0 2 9 - 4 18
3. Вииторул Констанца 8 5 3 0 13 - 5 18
4. Петролул Плоешти 8 4 2 2 7 - 6 14
5. Арджеш 8 4 1 3 9 - 10 13
6. Ботошани 7 3 3 1 7 - 5 12
7. ЧФР Клуж 7 4 0 3 13 - 9 12
8. УТА Арад 8 3 2 3 7 - 9 11
9. Германнштадт 6 2 4 0 9 - 5 10
10. Сепси 8 2 4 2 9 - 6 10
11. Волунтари 8 2 2 4 6 - 9 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Университатя 8 0 3 5 4 - 10 3
14. Миовени 8 0 3 5 4 - 13 3
15. Киндия Тырговиште 7 0 2 5 8 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 5 1 2 9 - 7 16
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Вииторул Констанца 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Арджеш 4 3 0 1 7 - 4 9
5. УТА Арад 3 3 0 0 6 - 2 9
6. ЧФР Клуж 5 3 0 2 10 - 6 9
7. Германнштадт 3 2 1 0 6 - 2 7
8. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Ботошани 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Волунтари 4 1 2 1 3 - 1 5
11. Петролул Плоешти 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Сепси 3 1 1 1 5 - 2 4
13. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
14. Университатя 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 0 1 5 - 4 9
2. Университатя Крайова 6 2 2 2 7 - 8 8
3. Вииторул Констанца 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ботошани 4 2 1 1 3 - 2 7
5. Рапид Бухарест 4 2 0 2 3 - 3 6
6. Сепси 5 1 3 1 4 - 4 6
7. Арджеш 4 1 1 2 2 - 6 4
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Германнштадт 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
11. УТА Арад 5 0 2 3 1 - 7 2
12. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
13. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
14. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 5 - 8 1
15. Миовени 4 0 1 3 2 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 102'
    Команда Ботошани играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Ботошани: 60%, Арджеш: 40%.
  • 102'
    Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 102'
    Удар от ворот произведет Ботошани
  • Угловой
    102'
    Яколиш Антонио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 101'
    Роман Михай ослабляет давление, выбив мяч.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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