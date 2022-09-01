Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

94' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

93' Удар от ворот произведет Арджеш

92' Роман Михай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ботошани пробьет пенальти!

90' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

89' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Роман Михай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Tony Njike наказан за толчок Силла Якуба

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Петковски Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Арджеш

81' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Хорошую попытку сделал Калкан Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Alexandru Isfan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Хорошую попытку сделал Alexandru Isfan . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Ботошани

76' Удар от ворот произведет Арджеш

75' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Victor Dican совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

70' Мариус Марсел Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Хорошую попытку сделал Mateus Criciuma . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Арджеш

64' Хорошую попытку сделал Майлат Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Tony Njike ошибается в защите.

64' Удар от ворот произведет Ботошани

63' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Арджеш

62' Оооо... вот это был удар! Муссис Франко должен был забить с этой позиции.

61' Муссис Франко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Майлат Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Арджеш

61' Mateus Criciuma из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

60' Матч возобновится спорным мячом

60' Ох, нехорошо это выглядит. Сно Саквилл получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Сно Саквилл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удар от ворот произведет Ботошани

57' Хорошую попытку сделал Камара Секу . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Муссис Франко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Перяну Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Вианна Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Mateus Criciuma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Арджеш

53' Муссис Франко из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

52' Латовлевич Ясмин пробил со штрафного прямо в стенку

51' Шерони Алин получил желтую карточку от судьи

51' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Ботошани

49' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Майлат Себастьян пробует нанести удар издали, но Catalin Straton держит все под контролем