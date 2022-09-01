Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Petrisor Petrescu пробует нанести удар издали, но Давид Лазар держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ханка Серджу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Ханка Серджу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Ciprian Biceanu не смог попасть в створ ударом издали

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Ох, нехорошо это выглядит. Баярам Штефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Баярам Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Petrisor Petrescu не смог попасть в створ ударом издали

32' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Calin Popescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Petrisor Petrescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Альхассан Баба пробует нанести удар издали, но Давид Лазар ловит мяч

25' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Папп Пол - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

21' Ionut Stoica из команды Германнштадт получает желтую после опасной игры.

21' Опрут Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Папп Пол выиграл воздушное противоборство у Petrisor Petrescu.

18' Удар от ворот произведет Германнштадт

18' Банку Никусор не смог попасть в створ ударом издали

16' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Calin Popescu не смог попасть в створ ударом издали

13' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Petrisor Petrescu задерживает мяч рукой

8' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Матею Александру пробует нанести удар издали, но Vlad Mutiu держит все под контролем

6' Альхассан Баба не смог попасть в створ ударом издали

5' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

4' Удар от ворот произведет Германнштадт

4' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру