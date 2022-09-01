Стадион: Газ Метан
1:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаБутян Михай
21' Желтая карточкаСтойка Йонуц
24' Желтая карточкаПапп Пол
38' Желтая карточкаОпрут Рауль
45' Желтая карточкаХанка Серджу
1:0
50' ГолПаращив Даниэль
90'+5
Ход матча
3'
21'
24'
38'
45'
50'
1:0
Владение мячом
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
2
Папп
Пол
33
Ханка
Серджу
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
-
31 Vlad MutiuВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Saeed Issah
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
30 Вынэ ЙонуцНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
История личных встреч
Германнштадт
Университатя Крайова
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|4
|0.57
|Альхассан Баба
|4
|0.57
|Бутян Михай
|1
|0.14
|Ороиан Александру
|1
|0.14
|Петреску Петришор
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrea Compagno
|5 (2)
|0.36
|Иван Андрей
|2 (1)
|0.14
|Густаво Важенин
|2
|0.14
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.14
|Сидибе Секу
|2
|0.14
|Папп Пол
|1
|0.07
|Янку Габриэль
|1
|0.07
|Крецу Александру
|1
|0.07
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.07
|Бауса Хуан
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Митря Богдан
|0
|0
|Аким Влад
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|4
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Пападопулос Кирьякос
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Jeremy Huyghebaert
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Andrea Compagno
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Marius Croitoru
|1
|0
|Рэдой Мирел
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
50%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
1
10%
5
29%
29%
31-45
2
20%
5
29%
29%
46-60
3
30%
4
24%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
1
20%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Конкордия Кьяжна 2:1 Германнштадт - Униря Слобозия 2:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|6
|3
|5
|15 - 14
|21
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|0
|2
|9 - 4
|18
|3.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|3
|0
|13 - 5
|18
|4.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|2
|2
|7 - 6
|14
|5.
|Германнштадт
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|7.
|Ботошани
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|9.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|10.
|Сепси
|8
|2
|4
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Волунтари
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|12.
|ФКСБ
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Университатя
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Миовени
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
|15.
|Киндия Тырговиште
|7
|0
|2
|5
|8 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|8
|5
|1
|2
|9 - 7
|16
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Германнштадт
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Арджеш
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|УТА Арад
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|7.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|8.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Волунтари
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|11.
|Петролул Плоешти
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|13.
|Миовени
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|Университатя
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Университатя Крайова
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|3.
|Вииторул Констанца
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|6.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Арджеш
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|8.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Германнштадт
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|11.
|УТА Арад
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|12.
|Университатя
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|13.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|15.
|Миовени
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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