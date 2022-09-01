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Румыния: Суперлига


Стадион:
Германнштадт
1:0
Конец матча
Университатя Крайова
0'
3' Желтая карточка
Бутян Михай
21' Желтая карточка
Стойка Йонуц
24' Желтая карточка
Папп Пол
38' Желтая карточка
Опрут Рауль
45' Желтая карточка
Ханка Серджу
1:0
50' Гол
Паращив Даниэль
90'+5
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
6
Marius
Antoche
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
29
Ciprian
Biceanu
14
Sota
Mino
7
Петреску
Петришор
8
Альхассан
Баба
93
Попеску
Кэлин
30
Паращив
Даниэль
1
Лазар
Давид
2
Папп
Пол
3
Митря
Богдан
6
Скречу
Владимир
33
Ханка
Серджу
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
11
Банку
Никусор
19
Кольич
Элвир
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
Германнштадт
Университатя Крайова

История личных встреч

Германнштадт
Университатя Крайова

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 4 0.57
Альхассан Баба 4 0.57
Бутян Михай 1 0.14
Ороиан Александру 1 0.14
Петреску Петришор 0 0
Sota Mino 0 0
Бейян Флориан 0 0
Балауре Сильвиу 0 0
Попеску Кэлин 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 5 (2) 0.36
Иван Андрей 2 (1) 0.14
Густаво Важенин 2 0.14
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.14
Сидибе Секу 2 0.14
Папп Пол 1 0.07
Янку Габриэль 1 0.07
Крецу Александру 1 0.07
Ханка Серджу 1 (1) 0.07
Бауса Хуан 0 0
Марке Франсуа 0 0
Рогульич Анте 0 0
Митря Богдан 0 0
Аким Влад 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 4 0
Балауре Сильвиу 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Бейян Флориан 1 0
Бутян Михай 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Альхассан Баба 1 0
Sota Mino 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 4 0
Сидибе Секу 2 1
Пападопулос Кирьякос 3 0
Асамоа Самуэль 3 0
Крецу Александру 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Jeremy Huyghebaert 2 0
Ханка Серджу 2 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Andrea Compagno 2 0
William Baeten 2 0
Andre Duarte 2 0
Marius Croitoru 1 0
Рэдой Мирел 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Лазар Давид 1 0
Аким Влад 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Иван Андрей 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Скречу Владимир 1 0
Ганя Джордже 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
50%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
1
10%
5
29%
29%
31-45
2
20%
5
29%
29%
46-60
3
30%
4
24%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
1
20%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Конкордия Кьяжна 2:1 Германнштадт - Униря Слобозия 2:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 14 6 3 5 15 - 14 21
2. Рапид Бухарест 8 6 0 2 9 - 4 18
3. Вииторул Констанца 8 5 3 0 13 - 5 18
4. Петролул Плоешти 8 4 2 2 7 - 6 14
5. Германнштадт 7 3 4 0 10 - 5 13
6. Арджеш 8 4 1 3 9 - 10 13
7. Ботошани 7 3 3 1 7 - 5 12
8. ЧФР Клуж 7 4 0 3 13 - 9 12
9. УТА Арад 8 3 2 3 7 - 9 11
10. Сепси 8 2 4 2 9 - 6 10
11. Волунтари 8 2 2 4 6 - 9 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Университатя 8 0 3 5 4 - 10 3
14. Миовени 8 0 3 5 4 - 13 3
15. Киндия Тырговиште 7 0 2 5 8 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 5 1 2 9 - 7 16
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Вииторул Констанца 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Германнштадт 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Арджеш 4 3 0 1 7 - 4 9
6. УТА Арад 3 3 0 0 6 - 2 9
7. ЧФР Клуж 5 3 0 2 10 - 6 9
8. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Ботошани 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Волунтари 4 1 2 1 3 - 1 5
11. Петролул Плоешти 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Сепси 3 1 1 1 5 - 2 4
13. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
14. Университатя 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 0 1 5 - 4 9
2. Университатя Крайова 7 2 2 3 7 - 9 8
3. Вииторул Констанца 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ботошани 4 2 1 1 3 - 2 7
5. Рапид Бухарест 4 2 0 2 3 - 3 6
6. Сепси 5 1 3 1 4 - 4 6
7. Арджеш 4 1 1 2 2 - 6 4
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Германнштадт 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
11. УТА Арад 5 0 2 3 1 - 7 2
12. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
13. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
14. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 5 - 8 1
15. Миовени 4 0 1 3 2 - 8 1
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