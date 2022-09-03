Стадион: Arena Francisc Neuman
1:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаDaniel Celea
30' Желтая карточкаБолдор Деян
0:1
44' Гол в свои воротаБалауру Драгош
46' Желтая карточкаАхматов Расамбек
49' Желтая карточкаОроско Эстебан
1:1
86' ГолБенга Александру
90' Желтая карточкаАбейд Али
90'+6
Ход матча
9'
30'
44'
0:1
46'
49'
86'
90'
Владение мячом
19
Батха
Идриз
31
Исак
Дамьян
25
Болдор
Деян
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
31 Исак ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Якоб ФлоринВратарь
-
55 Поп РарешВратарь
-
18 Абейд АлиПолузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
УТА Арад
Киндия Тырговиште
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постолаки Вирджилиу
|2
|0.22
|Отеле Филип
|2
|0.22
|Микулеску Давид
|2
|0.22
|Каскини Баутиста
|1
|0.11
|Бенга Александру
|1
|0.11
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Уббинк Корнелис
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|2
|0.25
|Попадюк Дору
|2
|0.25
|Шербан Андрей
|1
|0.13
|Михаю Андреас
|1
|0.13
|Daniel Celea
|1
|0.13
|Атанасе Космин
|1
|0.13
|Воробьев Модест
|0
|0
|Негуц Кристиан
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|5
|1
|Каскини Баутиста
|3
|0
|Ходжалари Эрион
|3
|0
|Киндриш Андрей
|3
|0
|Отеле Филип
|3
|0
|Добреску Михай
|1
|1
|Вукчевич Марко
|2
|0
|Бенга Александру
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Абейд Али
|1
|0
|Эрико
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Штяу Раул
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болдор Деян
|3
|0
|Негуц Кристиан
|1
|1
|Воробьев Модест
|2
|0
|Михаю Андреас
|2
|0
|Кэпушэ Тибериу
|0
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Ороско Эстебан
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
|Ахматов Расамбек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
38%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
1
50%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 6
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
4
44%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
22%
3
19%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1
Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0 Ботошани - УТА Арад 1:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|2.
|Рапид Бухарест
|9
|7
|0
|2
|10 - 4
|21
|3.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|3
|0
|13 - 5
|18
|4.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|2
|2
|7 - 6
|14
|5.
|Германнштадт
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|7.
|Ботошани
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|9.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|9 - 7
|10
|11.
|Волунтари
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|ФКСБ
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Миовени
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|14.
|Университатя
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|15.
|Киндия Тырговиште
|8
|0
|3
|5
|9 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|8
|5
|1
|2
|9 - 7
|16
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Германнштадт
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|УТА Арад
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Арджеш
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|8.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|3 - 2
|5
|11.
|Петролул Плоешти
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|13.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|3.
|Университатя Крайова
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|4.
|Вииторул Констанца
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Арджеш
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|8.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|9.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Германнштадт
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|12.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|13.
|УТА Арад
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|14.
|Университатя
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
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