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Румыния: Суперлига


Стадион:
УТА Арад
1:1
Конец матча
Киндия Тырговиште
0'
9' Желтая карточка
Daniel Celea
30' Желтая карточка
Болдор Деян
0:1
44' Гол в свои ворота
Балауру Драгош
46' Желтая карточка
Ахматов Расамбек
49' Желтая карточка
Ороско Эстебан
1:1
86' Гол
Бенга Александру
90' Желтая карточка
Абейд Али
90'+6
33
Балауру
Драгош
15
Вукчевич
Марко
6
Киндриш
Андрей
4
Бенга
Александру
22
Ходжалари
Эрион
19
Батха
Идриз
31
Исак
Дамьян
7
Отеле
Филип
5
Каскини
Баутиста
11
Жобелло
Уэсли
17
Постолаки
Вирджилиу
1
Молдован
Дину
21
Ороско
Эстебан
6
Daniel
Celea
25
Болдор
Деян
88
Ионицэ
Адриан
10
Негуц
Кристиан
5
Воробьев
Модест
66
Ахматов
Расамбек
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
9
Купер
Годберг
УТА Арад
Киндия Тырговиште

История личных встреч

УТА Арад
Киндия Тырговиште

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ЛI
2:2
ЛI
4:2
ЛI
2:1

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 2 0.22
Отеле Филип 2 0.22
Микулеску Давид 2 0.22
Каскини Баутиста 1 0.11
Бенга Александру 1 0.11
Жобелло Уэсли 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Уббинк Корнелис 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 2 0.25
Попадюк Дору 2 0.25
Шербан Андрей 1 0.13
Михаю Андреас 1 0.13
Daniel Celea 1 0.13
Атанасе Космин 1 0.13
Воробьев Модест 0 0
Негуц Кристиан 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 5 1
Каскини Баутиста 3 0
Ходжалари Эрион 3 0
Киндриш Андрей 3 0
Отеле Филип 3 0
Добреску Михай 1 1
Вукчевич Марко 2 0
Бенга Александру 1 0
Матей Флорентин 1 0
Абейд Али 1 0
Эрико 1 0
Исак Дамьян 1 0
Штяу Раул 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болдор Деян 3 0
Негуц Кристиан 1 1
Воробьев Модест 2 0
Михаю Андреас 2 0
Кэпушэ Тибериу 0 1
Пассалья Хуан Пабло 1 0
Попадюк Дору 1 0
Дулка Марко 1 0
Ороско Эстебан 1 0
Daniel Celea 1 0
Купер Годберг 1 0
Ахматов Расамбек 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
38%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
1
50%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 6
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
4
44%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
22%
3
19%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1
Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0 Ботошани - УТА Арад 1:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 15 6 4 5 16 - 15 22
2. Рапид Бухарест 9 7 0 2 10 - 4 21
3. Вииторул Констанца 8 5 3 0 13 - 5 18
4. Петролул Плоешти 8 4 2 2 7 - 6 14
5. Германнштадт 7 3 4 0 10 - 5 13
6. Арджеш 8 4 1 3 9 - 10 13
7. Ботошани 7 3 3 1 7 - 5 12
8. ЧФР Клуж 7 4 0 3 13 - 9 12
9. УТА Арад 9 3 3 3 8 - 10 12
10. Сепси 9 2 4 3 9 - 7 10
11. Волунтари 9 2 2 5 6 - 10 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Миовени 9 1 3 5 5 - 13 6
14. Университатя 9 0 4 5 5 - 11 4
15. Киндия Тырговиште 8 0 3 5 9 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 5 1 2 9 - 7 16
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Вииторул Констанца 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Германнштадт 4 3 1 0 7 - 2 10
5. УТА Арад 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Арджеш 4 3 0 1 7 - 4 9
7. ЧФР Клуж 5 3 0 2 10 - 6 9
8. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Ботошани 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Волунтари 5 1 2 2 3 - 2 5
11. Петролул Плоешти 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 0 1 5 - 4 9
2. Рапид Бухарест 5 3 0 2 4 - 3 9
3. Университатя Крайова 8 2 3 3 8 - 10 9
4. Вииторул Констанца 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Ботошани 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Сепси 5 1 3 1 4 - 4 6
7. Арджеш 4 1 1 2 2 - 6 4
8. Миовени 5 1 1 3 3 - 8 4
9. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Германнштадт 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
12. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
13. УТА Арад 5 0 2 3 1 - 7 2
14. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
15. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
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