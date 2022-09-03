Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

88' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Бенга Александру выиграл воздушное противоборство у Esteban Orozco.

87' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Г О О О О Л - Бенга Александру правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

85' Denis Dumitrascu ослабляет давление, выбив мяч.

84' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

82' Матч возобновлен

81' Adrian Ionita получил травму и заменен. Cosmin Atanase выходит на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Daniel Celea наказан за толчок Батха Идриз

76' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

74' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

73' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Оооо... вот это был удар! Albert Stahl должен был забить с этой позиции.

72' Ох, красивый был бы гол! Albert Stahl пробил с лета в перекладину!

71' Тактическая замена. Попадюк Дору уходит с поля и его заменяет Denis Dumitrascu

70' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Исак Дамьян не смог попасть в створ ударом издали

68' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

67' Матч возобновлен

66' Тактическая замена. Отеле Филип уходит с поля и его заменяет Albert Stahl

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

59' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Adrian Ionita ослабляет давление, выбив мяч.

58' Оооо... вот это был удар! Каскини Баутиста должен был забить с этой позиции.

58' Каскини Баутиста оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Кешерю Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

56' Постолаки Вирджилиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

53' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Esteban Orozco получил желтую карточку от судьи

49' Судья свистит. Esteban Orozco атаковал сзади соперника. Это Жобелло Уэсли заработал своей команде штрафной

48' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Ахматов Расамбек получил желтую карточку от судьи