Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
0:1
Конец матча
0'
55' Желтая карточкаИоницэ Александру II
0:1
60' ГолДуганджич Марко
62' Желтая карточкаРаца Вадим
88' Желтая карточкаМерлой Джордже
90'+5
Ход матча
60'
62'
88'
Владение мячом
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Ionut Andres
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Папо ДжейсонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
Волунтари
Рапид Бухарест
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флоря Даниэль
|2 (1)
|0.22
|Немец Адам
|2
|0.22
|Лопеш Марселу
|1
|0.11
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.11
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|3 (1)
|0.33
|Antonio Sefer
|3
|0.33
|Ионицэ Александру II
|2
|0.22
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.11
|Мораис Жуниор II
|1
|0.11
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Мелеке Ульрих
|3
|0
|Армаш Игорь
|2
|0
|Алийи Насер
|0
|1
|Флоря Даниэль
|1
|0
|Немец Адам
|1
|0
|Дроппа Лукаш
|1
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Тавареш Элдер
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|3
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Ионицэ Александру II
|2
|0
|Кяйт Маттиас
|2
|0
|Оня Рэзван
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Молдован Хорациу
|1
|0
|Antonio Sefer
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
3
50%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Пропущено
10
3
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0
Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0
Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|2.
|Рапид Бухарест
|9
|7
|0
|2
|10 - 4
|21
|3.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|3
|0
|13 - 5
|18
|4.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|2
|2
|7 - 6
|14
|5.
|Германнштадт
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|7.
|Ботошани
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|9.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|9 - 7
|10
|11.
|Волунтари
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|ФКСБ
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Миовени
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|14.
|Университатя
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|15.
|Киндия Тырговиште
|8
|0
|3
|5
|9 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|8
|5
|1
|2
|9 - 7
|16
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Германнштадт
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|УТА Арад
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Арджеш
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|8.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|3 - 2
|5
|11.
|Петролул Плоешти
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|13.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|3.
|Университатя Крайова
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|4.
|Вииторул Констанца
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Арджеш
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|8.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|9.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Германнштадт
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|12.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|13.
|УТА Арад
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|14.
|Университатя
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
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