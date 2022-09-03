  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Волунтари
0:1
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
55' Желтая карточка
Ионицэ Александру II
0:1
60' Гол
Дуганджич Марко
62' Желтая карточка
Раца Вадим
88' Желтая карточка
Мерлой Джордже
90'+5
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
2
Аким
Космин
5
Армаш
Игорь
19
Salvatore
Marrone
8
Рэдуц
Михай
6
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
98
Костин
Кристиан
9
Домашкан
Виталий
77
Немец
Адам
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
7
Antonio
Sefer
10
Ионицэ
Александру
II
9
Костаче
Ионуц
45
Дуганджич
Марко
Волунтари
Рапид Бухарест

История личных встреч

Волунтари
Рапид Бухарест

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флоря Даниэль 2 (1) 0.22
Немец Адам 2 0.22
Лопеш Марселу 1 0.11
Матрикарди Патрисио 1 0.11
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 3 (1) 0.33
Antonio Sefer 3 0.33
Ионицэ Александру II 2 0.22
Сэпунару Кристиан 1 0.11
Мораис Жуниор II 1 0.11
Костаче Ионуц 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 4 0
Рикардинью XI 4 0
Мелеке Ульрих 3 0
Армаш Игорь 2 0
Алийи Насер 0 1
Флоря Даниэль 1 0
Немец Адам 1 0
Дроппа Лукаш 1 0
Раца Вадим 1 0
Тавареш Элдер 1 0
Костин Кристиан 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 3 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Црепуля Любян 2 0
Ионицэ Александру II 2 0
Кяйт Маттиас 2 0
Оня Рэзван 2 0
Папо Джейсон 2 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0
Молдован Хорациу 1 0
Antonio Sefer 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
3
50%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0
Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0
Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 15 6 4 5 16 - 15 22
2. Рапид Бухарест 9 7 0 2 10 - 4 21
3. Вииторул Констанца 8 5 3 0 13 - 5 18
4. Петролул Плоешти 8 4 2 2 7 - 6 14
5. Германнштадт 7 3 4 0 10 - 5 13
6. Арджеш 8 4 1 3 9 - 10 13
7. Ботошани 7 3 3 1 7 - 5 12
8. ЧФР Клуж 7 4 0 3 13 - 9 12
9. УТА Арад 9 3 3 3 8 - 10 12
10. Сепси 9 2 4 3 9 - 7 10
11. Волунтари 9 2 2 5 6 - 10 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Миовени 9 1 3 5 5 - 13 6
14. Университатя 9 0 4 5 5 - 11 4
15. Киндия Тырговиште 8 0 3 5 9 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 5 1 2 9 - 7 16
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Вииторул Констанца 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Германнштадт 4 3 1 0 7 - 2 10
5. УТА Арад 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Арджеш 4 3 0 1 7 - 4 9
7. ЧФР Клуж 5 3 0 2 10 - 6 9
8. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Ботошани 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Волунтари 5 1 2 2 3 - 2 5
11. Петролул Плоешти 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 0 1 5 - 4 9
2. Рапид Бухарест 5 3 0 2 4 - 3 9
3. Университатя Крайова 8 2 3 3 8 - 10 9
4. Вииторул Констанца 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Ботошани 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Сепси 5 1 3 1 4 - 4 6
7. Арджеш 4 1 1 2 2 - 6 4
8. Миовени 5 1 1 3 3 - 8 4
9. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Германнштадт 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
12. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
13. УТА Арад 5 0 2 3 1 - 7 2
14. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
15. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Волунтари 0:1 Рапид Бухарест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     