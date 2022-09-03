Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Cristian Costin нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

42' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Salvatore Marrone из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Удар от ворот произведет Волунтари

39' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Волунтари

38' Salvatore Marrone создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Salvatore Marrone из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Волунтари

36' Албу Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Волунтари

35' Antonio Sefer создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

31' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

30' Ионицэ Александру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Дроппа Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Домашкан Виталий из команды Волунтари наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

25' Костаче Ионуц наказан за толчок Mihai Popa

25' Костаче Ионуц навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Волунтари

21' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Cristian Costin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Немец Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Домашкан Виталий из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' [team] вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Волунтари

17' Оня Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

17' Ионицэ Александру II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Волунтари

14' Албу Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

13' Antonio Sefer пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

13' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

8' Хорошую попытку сделал Antonio Sefer . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Волунтари

7' Дуганджич Марко не смог попасть в створ ударом издали

6' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Волунтари

2' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.