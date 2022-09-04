Стадион: Илие Оана
0:0
Первый тайм: 15'
0'
Владение мячом
99
Борца
Флорин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
21
Боли
Кевин
77
Andrei
Dragu
17
Камара
Секу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
98 Mario Bratu
-
24 Marius Cioiu
-
Главный тренер: Nicolae Constantin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
77 Andrei DraguЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
11 Роман МихайПолузащитник
-
25 Силла ЯкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Elad Shahaf
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Петролул Плоешти
Ботошани
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
17 матчей
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0.22
|Думитриу Лучан
|2
|0.22
|Тамаш Габриэль
|1
|0.11
|Жаир
|1
|0.11
|Christian Irobiso I
|1
|0.11
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Marian Huja
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
|Valentin Ticu
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|2 (1)
|0.25
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.25
|Камара Секу
|1
|0.13
|Роман Михай V
|1
|0.13
|Terrence Tisdell
|1
|0.13
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Marian Huja
|3
|0
|Valentin Ticu
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Bart Meijers
|2
|0
|Тамаш Габриэль
|1
|0
|Борца Флорин
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Criciuma
|2
|1
|Силла Якуба
|3
|0
|Майлат Себастьян
|2
|0
|Сно Саквилл
|2
|0
|Victor Dican
|2
|0
|Роман Михай
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Шерони Алин
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
2
50%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
14%
2
29%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0
Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1
Ботошани
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1
Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|2.
|Рапид Бухарест
|9
|7
|0
|2
|10 - 4
|21
|3.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|3
|0
|13 - 5
|18
|4.
|Петролул Плоешти
|0:0
|9
|4
|3
|2
|7 - 6
|15
|5.
|Ботошани
|0:0
|8
|3
|4
|1
|7 - 5
|13
|6.
|Германнштадт
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|8.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|9.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|9 - 7
|10
|11.
|Волунтари
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|ФКСБ
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Миовени
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|14.
|Университатя
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|15.
|Киндия Тырговиште
|8
|0
|3
|5
|9 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|8
|5
|1
|2
|9 - 7
|16
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Германнштадт
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|УТА Арад
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Арджеш
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|8.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|Петролул Плоешти
|0:0
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|10.
|Ботошани
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|3 - 2
|5
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|13.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|0:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|3.
|Университатя Крайова
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|4.
|Ботошани
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|5.
|Вииторул Констанца
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Арджеш
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|8.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|9.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Германнштадт
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|12.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|13.
|УТА Арад
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|14.
|Университатя
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
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