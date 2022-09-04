Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

91' Майлат Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Чеботару Евгений выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Elad Shahaf наказан за толчок Bart Meijers

87' Bart Meijers - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Marian Huja нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

85' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Elad Shahaf из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Тактическая замена. Lucian Dumitriu уходит с поля и его заменяет Чеботару Евгений

81' Lucian Dumitriu наказан за толчок Силла Якуба

81' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

81' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Simon Mazarache пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

80' Bart Meijers выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

79' Bart Meijers выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Петковски Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

78' Lucian Dumitriu возвращается на поле.

77' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Lucian Dumitriu получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Силла Якуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Ботошани

75' Тактическая замена. Муссис Франко уходит с поля и его заменяет Elad Shahaf

74' Игрок из команды Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

73' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Тирковеану Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

69' Борца Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Роман Михай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Перяну Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Christian Irobiso создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Сно Саквилл получает желтую карточку за толчок соперника.

63' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Роман Михай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Роман Михай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Роман Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Матч возобновится спорным мячом

60' Marian Huja на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Майлат Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

54' Lucian Dumitriu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Ботошани

53' Тамаш Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Сно Саквилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Mateus Criciuma из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Ботошани

49' Перяну Овидиу не смог попасть в створ ударом издали

48' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.