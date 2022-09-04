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Румыния: Суперлига


Стадион:
Петролул Плоешти
2:1
Конец матча
Ботошани
0'
1:0
22' Гол
Christian Irobiso I
27' Желтая карточка
Сэто Такаюки
41' Желтая карточка
Майлат Себастьян
50' Желтая карточка
Christian Irobiso I
63' Желтая карточка
Сно Саквилл
2:0
64' Гол
Грозав Георге-Теодор
87' Желтая карточка
Bart Meijers
2:1
90' Гол
Сно Саквилл
90'+7
31
Вылчану
Октавиан
3
Bart
Meijers
30
Тамаш
Габриэль
2
Marian
Huja
99
Борца
Флорин
5
Valentin
Ticu
44
Думитриу
Лучан
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
9
Christian
Irobiso
I
7
Грозав
Георге-Теодор
1
Пап
Эдуард
2
Сно
Саквилл
6
Victor
Dican
21
Боли
Кевин
77
Andrei
Dragu
22
Муссис
Франко
18
Перяну
Овидиу
4
Иванов
Антоний
9
Mateus
Criciuma
17
Камара
Секу
26
Майлат
Себастьян
Петролул Плоешти
Ботошани

История личных встреч

Петролул Плоешти
Ботошани

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

17 матчей

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Л1ГБ
0:4
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ДА
1:1
ВД
4:2
ВД
2:1
ВД
2:2
ВД
1:0
ВД
4:2
ВД
0:2
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 3 0.33
Christian Irobiso I 2 0.22
Думитриу Лучан 2 0.22
Тамаш Габриэль 1 0.11
Жаир 1 0.11
Ивановски Мирко 0 0
Marian Huja 0 0
Борца Флорин 0 0
Valentin Ticu 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 2 (1) 0.25
Флореску Эдуард 2 (1) 0.25
Камара Секу 1 0.13
Роман Михай V 1 0.13
Сно Саквилл 1 0.13
Terrence Tisdell 1 0.13
Mateus Criciuma 0 0
Муссис Франко 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Victor Dican 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивановски Мирко 3 1
Bart Meijers 3 0
Marian Huja 3 0
Valentin Ticu 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Жаир 2 0
Тамаш Габриэль 1 0
Сэто Такаюки 1 0
Christian Irobiso I 1 0
Борца Флорин 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Marius Cioiu 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Criciuma 2 1
Силла Якуба 3 0
Майлат Себастьян 3 0
Сно Саквилл 3 0
Victor Dican 2 0
Роман Михай 1 0
Муссис Франко 1 0
Шерони Алин 1 0
Пап Эдуард 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Andrei Dragu 1 0
Mihai Teja 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
100%
1
25%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
2
50%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
11%
2
25%
1-15
4
44%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
4
57%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0
Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1
Ботошани
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1
Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 15 6 4 5 16 - 15 22
2. Рапид Бухарест 9 7 0 2 10 - 4 21
3. Вииторул Констанца 8 5 3 0 13 - 5 18
4. Петролул Плоешти 9 5 2 2 9 - 7 17
5. Германнштадт 7 3 4 0 10 - 5 13
6. Арджеш 8 4 1 3 9 - 10 13
7. Ботошани 8 3 3 2 8 - 7 12
8. ЧФР Клуж 7 4 0 3 13 - 9 12
9. УТА Арад 9 3 3 3 8 - 10 12
10. Сепси 9 2 4 3 9 - 7 10
11. Волунтари 9 2 2 5 6 - 10 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Миовени 9 1 3 5 5 - 13 6
14. Университатя 9 0 4 5 5 - 11 4
15. Киндия Тырговиште 8 0 3 5 9 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 5 1 2 9 - 7 16
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Вииторул Констанца 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Германнштадт 4 3 1 0 7 - 2 10
5. УТА Арад 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Арджеш 4 3 0 1 7 - 4 9
7. ЧФР Клуж 5 3 0 2 10 - 6 9
8. Петролул Плоешти 5 2 2 1 4 - 3 8
9. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Ботошани 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Волунтари 5 1 2 2 3 - 2 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 0 1 5 - 4 9
2. Рапид Бухарест 5 3 0 2 4 - 3 9
3. Университатя Крайова 8 2 3 3 8 - 10 9
4. Вииторул Констанца 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Ботошани 5 2 1 2 4 - 4 7
6. Сепси 5 1 3 1 4 - 4 6
7. Арджеш 4 1 1 2 2 - 6 4
8. Миовени 5 1 1 3 3 - 8 4
9. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Германнштадт 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
12. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
13. УТА Арад 5 0 2 3 1 - 7 2
14. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
15. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 94'
      Marian Huja из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Тамаш Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Роман Михай из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 93'
      Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 93'
      Ботошани пытается что-то создать.
    • 93'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      92'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      91'
      Г О О О О Л - Сно Саквилл первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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