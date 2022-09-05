Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Оооо... вот это был удар! Enzo Celestine должен был забить с этой позиции.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Шанс! Enzo Celestine из команды Арджеш пробил головой, но мимо

89' Меца Давид из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Petrisor Petrescu пробует нанести удар издали, но Catalin Straton держит все под контролем

87' Гарита Пол пробует нанести удар издали, но Vlad Mutiu держит все под контролем

87' Dragos Petru Iancu пробует нанести удар издали, но Catalin Straton держит все под контролем

86' Enzo Celestine нанес удар головой, но Vlad Mutiu спокойно отбил мяч.

86' Тофан Костинел из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Германнштадт

85' Меца Давид не смог попасть в створ ударом издали

85' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

84' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Сербан Ионут II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

82' Удар от ворот произведет Арджеш

81' Тактическая замена. Альсё Бриан уходит с поля и его заменяет Enzo Celestine

80' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

79' Калкан Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Хорошую попытку сделал Калкан Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Германнштадт

77' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

76' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Германнштадт

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Alexandru Isfan получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Saeed Issah получил травму и заменен. Petrisor Petrescu выходит на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Тофан Костинел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Германнштадт

68' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Тактическая замена. Ionut Stoica уходит с поля и его заменяет Бейян Флориан

68' Калкан Андреас не смог попасть в створ ударом издали

67' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Оооо... вот это был удар! Гарита Пол должен был забить с этой позиции.

67' Хорошую попытку сделал Гарита Пол . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Тофан Костинел из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Матч возобновится спорным мячом

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Saeed Issah получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Saeed Issah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Удар от ворот произведет Германнштадт

62' Тофан Костинел из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Tony Njike выиграл воздушное противоборство у Альхассан Баба

61' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Германнштадт

59' Saeed Issah - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

59' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Альхассан Баба пробует нанести удар издали, но Catalin Straton держит все под контролем

58' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Удар от ворот произведет Германнштадт

56' Alexandru Isfan оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

52' Паращив Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Паращив Даниэль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

51' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Арджеш пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Германнштадт

46' Тактическая замена. Calin Popescu уходит с поля и его заменяет Dragos Petru Iancu