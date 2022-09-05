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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Арджеш
0:1
Конец матча
Германнштадт
0'
59' Желтая карточка
Saeed Issah
0:1
89' Гол
Паращив Даниэль
90' Желтая карточка
Паращив Даниэль
90'+5
1
Стратон
Кэтэлин
70
Яколиш
Антонио
17
Добросавлевичи
Алин
23
Мариус
Марсел
Константин
16
Вианна
Фабио
6
Нжик
Тони
21
Альсё
Бриан
11
Alexandru
Isfan
10
Калкан
Андреас
27
Дониса
Жулио
14
Гарита
Пол
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
6
Marius
Antoche
4
Стойка
Йонуц
16
Saeed
Issah
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
96
Балауре
Сильвиу
10
Ionut
Nastasie
93
Попеску
Кэлин
30
Паращив
Даниэль
Арджеш
Германнштадт

История личных встреч

Арджеш
Германнштадт

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Л1ГБ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ЛI
1:0
ЛI
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Isfan 3 0.33
Гарита Пол 3 0.33
Бертран Дориан 2 0.22
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Нжик Тони 0 0
Тофан Костинел 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 5 0.63
Альхассан Баба 4 0.5
Бутян Михай 1 0.13
Ороиан Александру 1 0.13
Петреску Петришор 0 0
Sota Mino 0 0
Бейян Флориан 0 0
Балауре Сильвиу 0 0
Попеску Кэлин 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тофан Костинел 3 0
Меца Давид 2 0
Нжик Тони 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Яколиш Антонио 1 0
Латовлевич Ясмин 1 0
Гарита Пол 1 0
Калкан Андреас 1 0
Сербан Ионут II 1 0
Альсё Бриан 1 0
Вианна Фабио 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 4 0
Балауре Сильвиу 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Бейян Флориан 1 0
Бутян Михай 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Альхассан Баба 1 0
Saeed Issah 1 0
Sota Mino 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
5
63%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2
Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2
Германнштадт
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1
Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Конкордия Кьяжна 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 15 6 4 5 16 - 15 22
2. Рапид Бухарест 9 7 0 2 10 - 4 21
3. Вииторул Констанца 8 5 3 0 13 - 5 18
4. Петролул Плоешти 9 5 2 2 9 - 7 17
5. Германнштадт 8 4 4 0 11 - 5 16
6. Арджеш 9 4 1 4 9 - 11 13
7. Ботошани 8 3 3 2 8 - 7 12
8. ЧФР Клуж 7 4 0 3 13 - 9 12
9. УТА Арад 9 3 3 3 8 - 10 12
10. Сепси 9 2 4 3 9 - 7 10
11. Волунтари 9 2 2 5 6 - 10 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Миовени 9 1 3 5 5 - 13 6
14. Университатя 9 0 4 5 5 - 11 4
15. Киндия Тырговиште 8 0 3 5 9 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 5 1 2 9 - 7 16
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Вииторул Констанца 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Германнштадт 4 3 1 0 7 - 2 10
5. УТА Арад 4 3 1 0 7 - 3 10
6. ЧФР Клуж 5 3 0 2 10 - 6 9
7. Арджеш 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Петролул Плоешти 5 2 2 1 4 - 3 8
9. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Ботошани 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Волунтари 5 1 2 2 3 - 2 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 0 1 5 - 4 9
2. Рапид Бухарест 5 3 0 2 4 - 3 9
3. Университатя Крайова 8 2 3 3 8 - 10 9
4. Вииторул Констанца 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Ботошани 5 2 1 2 4 - 4 7
6. Германнштадт 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Сепси 5 1 3 1 4 - 4 6
8. Арджеш 4 1 1 2 2 - 6 4
9. Миовени 5 1 1 3 3 - 8 4
10. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
12. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
13. УТА Арад 5 0 2 3 1 - 7 2
14. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
15. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 95'
    Паращив Даниэль из команды Германнштадт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Германнштадт вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Арджеш: 45%, Германнштадт: 55%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Германнштадт
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Alexandru Isfan должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    О, нет. Из многообещающей позиции Alexandru Isfan из команды Арджеш наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
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    • 92'
      Шанс! Enzo Celestine из команды Арджеш пробил головой, но мимо
    • 92'
      Латовлевич Ясмин из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Бутян Михай из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Желтая карточка
      91'
      Паращив Даниэль из команды Германнштадт слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
    • 90'
      Стратон Кэтэлин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 89'
      Альхассан Баба сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      89'
      Г О О О О Л - Паращив Даниэль забивает с левой ноги!
    • 89'
      Германнштадт пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Арджеш 0:1 Германнштадт онлайн

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