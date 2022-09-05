Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
0:1
Конец матча
0'
59' Желтая карточкаSaeed Issah
0:1
89' ГолПаращив Даниэль
90' Желтая карточкаПаращив Даниэль
90'+5
Ход матча
59'
89'
90'
Владение мячом
16
Вианна
Фабио
21
Альсё
Бриан
27
Дониса
Жулио
14
Гарита
Пол
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
16
Saeed
Issah
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дониса ЖулиоПолузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Крету ДжаниПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Vlad MutiuВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Saeed IssahЗащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Арджеш
Германнштадт
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Isfan
|3
|0.33
|Гарита Пол
|3
|0.33
|Бертран Дориан
|2
|0.22
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Нжик Тони
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|5
|0.63
|Альхассан Баба
|4
|0.5
|Бутян Михай
|1
|0.13
|Ороиан Александру
|1
|0.13
|Петреску Петришор
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тофан Костинел
|3
|0
|Меца Давид
|2
|0
|Нжик Тони
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Гарита Пол
|1
|0
|Калкан Андреас
|1
|0
|Сербан Ионут II
|1
|0
|Альсё Бриан
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|4
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
5
63%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2
Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2
Германнштадт
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1
Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Конкордия Кьяжна 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|2.
|Рапид Бухарест
|9
|7
|0
|2
|10 - 4
|21
|3.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|3
|0
|13 - 5
|18
|4.
|Петролул Плоешти
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|5.
|Германнштадт
|8
|4
|4
|0
|11 - 5
|16
|6.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|7.
|Ботошани
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|9.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|9 - 7
|10
|11.
|Волунтари
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|ФКСБ
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Миовени
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|14.
|Университатя
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|15.
|Киндия Тырговиште
|8
|0
|3
|5
|9 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|8
|5
|1
|2
|9 - 7
|16
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Германнштадт
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|УТА Арад
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Петролул Плоешти
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|3 - 2
|5
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|13.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|3.
|Университатя Крайова
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|4.
|Вииторул Констанца
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Ботошани
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|6.
|Германнштадт
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Арджеш
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|9.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|10.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|12.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|13.
|УТА Арад
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|14.
|Университатя
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
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