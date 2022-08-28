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Бразилия: Серия A

2022
Ботафого Рибейрао
0:1
Конец матча
Фламенго
0'
45' Желтая карточка
Саравия Ренсо
0:1
58' Гол
Видаль Артуро
64' Желтая карточка
Эдуардо Карлос
68' Желтая карточка
Видаль Артуро
76' Желтая карточка
Педро Гильерме
88' Желтая карточка
Данило Барбоза
90'+5
1
Фернандес
Роберто
III
2
Саравия
Ренсо
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
33
Эдуардо
Карлос
II
6
Че
Че
29
Виктор
Жоао
II
18
Фернандес
Лукас
IV
47
Жефферсон
37
Сантос
Жуниор
20
Дос
Сантос
Адербар
34
Котулио
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
10
Диего
Рибас
29
Viktor
Hugo
32
Видаль
Артуро
13
Лазаро
9
Габриэл
Барбоза
19
Эвертон
Соарес
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Фламенго

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.6%
50%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 16 побед

35 матчей

20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

31.4%
48.6%
20%
11 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.9%
31.4%
45.7%
8 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

СA
0:1
ККГ
1:3
ККГ
0:2
СA
0:1
СA
1:1
КК
3:0
СA
0:1
СA
3:2
ККГ
1:2
К
4:2
КБ
2:2
ЧК
1:0
БСА
2:1
БСА
1:0
КБ
4:0
БСА
2:1
КБ
1:1
БСА
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
CC
2:2
CC
2:2
CC
1:0
CC
1:1
СA
0:1
СA
0:0
CC
1:3
CC
3:0
CC
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 7 (1) 0.29
Куэста Виктор 2 0.08
Vinicius5 2 0.08
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.08
Daniel Borges 1 0.04
Жефферсон 1 0.04
Угу Мигель 1 0.04
Сантос Жуниор 1 0.04
Виктор Жоао II 1 0.04
Габриэл III 1 0.04
Kayque 1 0.04
Каррейро Патрик 1 0.04
Фернандес Лукас IV 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 7 0.29
Габриэл Барбоза 6 0.25
Лазаро 4 0.17
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.08
Рибейро Эвертон 2 0.08
Marinho II 2 0.08
Айртон Лукас 2 0.08
Перейра Андреас 2 0.08
Viktor Hugo 2 0.08
Видаль Артуро 2 (1) 0.08
Виллиан Арао 2 0.08
Бруно Фабрисио 2 0.08
Энрике Бруно 1 0.04
Исла Маурисио 1 0.04
Диего Рибас 1 0.04
Энрике Густаво 1 0.04
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Эвертон Соарес 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 9 0
Сампайо Филипе 3 2
Куэста Виктор 4 0
Угу Мигель 2 1
Daniel Borges 2 1
Кану Рубенилсон 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Пиазон Лукас 1 1
Гонсалвеш Диего 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Romildo 2 0
Erison 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Марсал Фернандо 1 0
Жефферсон 1 0
Adryelson 1 0
Данило Барбоза 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 0
Joao Gomes 5 0
Кастро Пабло 4 0
Тьяго Маия 4 0
Marinho II 4 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Видаль Артуро 2 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Педро Гильерме 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Диего Рибас 1 0
Виллиан Арао 1 0
Айртон Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
5
33%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
3
30%
3
20%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
8%
2
14%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Забито

11
25
2 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
0
0%
4
16%
1-15
2
18%
6
24%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
3
27%
2
8%
46-60
3
27%
5
20%
61-75
3
27%
4
16%
76-90

Пропущено

18
5
12 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
4
22%
0
0%
1-15
4
22%
1
20%
16-30
4
22%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
2
40%
76-90

Забито

21
40
6 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
1
5%
6
15%
1-15
3
14%
8
20%
16-30
2
10%
6
15%
31-45
4
19%
7
18%
46-60
5
24%
6
15%
61-75
6
29%
7
18%
76-90

Пропущено

30
19
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
5
17%
2
11%
1-15
6
20%
4
21%
16-30
6
20%
3
16%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
6
20%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0
Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1
Фламенго
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0
Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 24 14 8 2 39 - 16 50
2. Фламенго 24 13 4 7 39 - 20 43
3. Флуминенсе 24 12 6 6 38 - 28 42
4. Коринтианс 23 11 6 6 26 - 22 39
5. Атлетико Паранаэнсе 24 11 6 7 29 - 28 39
6. Интернасьонал Порту Алегре 23 10 9 4 34 - 23 39
7. Атлетико Минейро 24 9 9 6 31 - 28 36
8. Сантос 24 8 10 6 27 - 20 34
9. Америка Минейро 24 9 5 10 20 - 25 32
10. Гойяс 24 8 8 8 26 - 30 32
11. Ред Булл Брагантино 23 8 7 8 33 - 29 31
12. Форталеза 24 8 6 10 22 - 23 30
13. Сан-Паулу 24 6 11 7 31 - 29 29
14. Ботафого Рибейрао 24 7 6 11 22 - 29 27
15. Сеара 24 5 12 7 23 - 24 27
16. Коритиба Парана 24 7 4 13 26 - 39 25
17. Куяба 24 6 7 11 16 - 23 25
18. Аваи 24 6 5 13 23 - 37 23
19. Атлетико Гойяненсе 24 5 7 12 23 - 36 22
20. Жувентуде 23 3 8 12 18 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 13 8 2 3 25 - 14 26
2. Фламенго 11 8 1 2 25 - 5 25
3. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
4. Коринтианс 11 7 3 1 14 - 4 24
5. Коритиба Парана 13 7 2 4 16 - 12 23
6. Интернасьонал Порту Алегре 11 6 4 1 23 - 11 22
7. Сантос 12 6 4 2 19 - 10 22
8. Атлетико Паранаэнсе 11 6 4 1 17 - 9 22
9. Ред Булл Брагантино 12 6 3 3 19 - 10 21
10. Америка Минейро 12 6 3 3 14 - 11 21
11. Гойяс 12 5 5 2 16 - 13 20
12. Сан-Паулу 12 5 4 3 20 - 14 19
13. Атлетико Минейро 12 5 3 4 18 - 14 18
14. Аваи 12 5 3 4 17 - 16 18
15. Атлетико Гойяненсе 12 4 3 5 13 - 12 15
16. Форталеза 12 3 6 3 8 - 6 15
17. Куяба 12 3 6 3 8 - 7 15
18. Ботафого Рибейрао 12 3 3 6 10 - 12 12
19. Сеара 12 2 6 4 11 - 13 12
20. Жувентуде 12 2 4 6 10 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 5 0 16 - 6 26
2. Фламенго 13 5 3 5 14 - 15 18
3. Атлетико Минейро 12 4 6 2 13 - 14 18
4. Атлетико Паранаэнсе 13 5 2 6 12 - 19 17
5. Интернасьонал Порту Алегре 12 4 5 3 11 - 12 17
6. Флуминенсе 11 4 4 3 13 - 14 16
7. Форталеза 12 5 0 7 14 - 17 15
8. Ботафого Рибейрао 12 4 3 5 12 - 17 15
9. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
10. Сеара 12 3 6 3 12 - 11 15
11. Гойяс 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Сантос 12 2 6 4 8 - 10 12
13. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
14. Куяба 12 3 1 8 8 - 16 10
15. Ред Булл Брагантино 11 2 4 5 14 - 19 10
16. Сан-Паулу 12 1 7 4 11 - 15 10
17. Жувентуде 11 1 4 6 8 - 20 7
18. Атлетико Гойяненсе 12 1 4 7 10 - 24 7
19. Аваи 12 1 2 9 6 - 21 5
20. Коритиба Парана 11 0 2 9 10 - 27 2
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      46'
      Саравия Ренсо получил желтую карточку от судьи
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