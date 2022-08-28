0:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаСаравия Ренсо
0:1
58' ГолВидаль Артуро
64' Желтая карточкаЭдуардо Карлос
68' Желтая карточкаВидаль Артуро
76' Желтая карточкаПедро Гильерме
88' Желтая карточкаДанило Барбоза
90'+5
Ход матча
45'
56'
58'
0:1
64'
68'
76'
80'
88'
34
Adryelson
6
Че
Че
47
Жефферсон
30
Кастро
Пабло
10
Диего
Рибас
29
Viktor
Hugo
13
Лазаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
47 ЖефферсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
99 Энрике ЛуисПолузащитник
-
12 Lucas Perri
-
-
70 Vinicius5
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
-
13 ЛазароНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
-
31 Marinho II
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Ботафого Рибейрао
Фламенго
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.6%
50%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 16 побед
35 матчей
20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
31.4%
48.6%
20%
11 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.9%
31.4%
45.7%
8 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|7 (1)
|0.29
|Куэста Виктор
|2
|0.08
|Vinicius5
|2
|0.08
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.08
|Daniel Borges
|1
|0.04
|Жефферсон
|1
|0.04
|Угу Мигель
|1
|0.04
|Сантос Жуниор
|1
|0.04
|Виктор Жоао II
|1
|0.04
|Габриэл III
|1
|0.04
|Kayque
|1
|0.04
|Каррейро Патрик
|1
|0.04
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|7
|0.29
|Габриэл Барбоза
|6
|0.25
|Лазаро
|4
|0.17
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.08
|Рибейро Эвертон
|2
|0.08
|Marinho II
|2
|0.08
|Айртон Лукас
|2
|0.08
|Перейра Андреас
|2
|0.08
|Viktor Hugo
|2
|0.08
|Видаль Артуро
|2 (1)
|0.08
|Виллиан Арао
|2
|0.08
|Бруно Фабрисио
|2
|0.08
|Энрике Бруно
|1
|0.04
|Исла Маурисио
|1
|0.04
|Диего Рибас
|1
|0.04
|Энрике Густаво
|1
|0.04
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Эвертон Соарес
|0
|0
Карточки
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|9
|0
|Сампайо Филипе
|3
|2
|Куэста Виктор
|4
|0
|Угу Мигель
|2
|1
|Daniel Borges
|2
|1
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Пиазон Лукас
|1
|1
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Romildo
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Жефферсон
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Lucas Mezenga
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|7
|0
|Joao Gomes
|5
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Marinho II
|4
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Hugo Nogueira
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Педро Гильерме
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
5
33%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
3
30%
3
20%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
8%
2
14%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Забито
11
25
2 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
0
0%
4
16%
1-15
2
18%
6
24%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
3
27%
2
8%
46-60
3
27%
5
20%
61-75
3
27%
4
16%
76-90
Пропущено
18
5
12 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
4
22%
0
0%
1-15
4
22%
1
20%
16-30
4
22%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
2
40%
76-90
Забито
21
40
6 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
1
5%
6
15%
1-15
3
14%
8
20%
16-30
2
10%
6
15%
31-45
4
19%
7
18%
46-60
5
24%
6
15%
61-75
6
29%
7
18%
76-90
Пропущено
30
19
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
5
17%
2
11%
1-15
6
20%
4
21%
16-30
6
20%
3
16%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
6
20%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0
Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1
Фламенго
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0
Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|24
|14
|8
|2
|39 - 16
|50
|2.
|Фламенго
|24
|13
|4
|7
|39 - 20
|43
|3.
|Флуминенсе
|24
|12
|6
|6
|38 - 28
|42
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|6
|6
|26 - 22
|39
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|11
|6
|7
|29 - 28
|39
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|23
|10
|9
|4
|34 - 23
|39
|7.
|Атлетико Минейро
|24
|9
|9
|6
|31 - 28
|36
|8.
|Сантос
|24
|8
|10
|6
|27 - 20
|34
|9.
|Америка Минейро
|24
|9
|5
|10
|20 - 25
|32
|10.
|Гойяс
|24
|8
|8
|8
|26 - 30
|32
|11.
|Ред Булл Брагантино
|23
|8
|7
|8
|33 - 29
|31
|12.
|Форталеза
|24
|8
|6
|10
|22 - 23
|30
|13.
|Сан-Паулу
|24
|6
|11
|7
|31 - 29
|29
|14.
|Ботафого Рибейрао
|24
|7
|6
|11
|22 - 29
|27
|15.
|Сеара
|24
|5
|12
|7
|23 - 24
|27
|16.
|Коритиба Парана
|24
|7
|4
|13
|26 - 39
|25
|17.
|Куяба
|24
|6
|7
|11
|16 - 23
|25
|18.
|Аваи
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|24
|5
|7
|12
|23 - 36
|22
|20.
|Жувентуде
|23
|3
|8
|12
|18 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Флуминенсе
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|2.
|Фламенго
|11
|8
|1
|2
|25 - 5
|25
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Коринтианс
|11
|7
|3
|1
|14 - 4
|24
|5.
|Коритиба Парана
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|6
|4
|1
|23 - 11
|22
|7.
|Сантос
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|6
|4
|1
|17 - 9
|22
|9.
|Ред Булл Брагантино
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|10.
|Америка Минейро
|12
|6
|3
|3
|14 - 11
|21
|11.
|Гойяс
|12
|5
|5
|2
|16 - 13
|20
|12.
|Сан-Паулу
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|13.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|14.
|Аваи
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|16.
|Форталеза
|12
|3
|6
|3
|8 - 6
|15
|17.
|Куяба
|12
|3
|6
|3
|8 - 7
|15
|18.
|Ботафого Рибейрао
|12
|3
|3
|6
|10 - 12
|12
|19.
|Сеара
|12
|2
|6
|4
|11 - 13
|12
|20.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|5
|0
|16 - 6
|26
|2.
|Фламенго
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|3.
|Атлетико Минейро
|12
|4
|6
|2
|13 - 14
|18
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|2
|6
|12 - 19
|17
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|4
|5
|3
|11 - 12
|17
|6.
|Флуминенсе
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|7.
|Форталеза
|12
|5
|0
|7
|14 - 17
|15
|8.
|Ботафого Рибейрао
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|9.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|10.
|Сеара
|12
|3
|6
|3
|12 - 11
|15
|11.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|Сантос
|12
|2
|6
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Америка Минейро
|12
|3
|2
|7
|6 - 14
|11
|14.
|Куяба
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|15.
|Ред Булл Брагантино
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|16.
|Сан-Паулу
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|17.
|Жувентуде
|11
|1
|4
|6
|8 - 20
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|1
|4
|7
|10 - 24
|7
|19.
|Аваи
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
|20.
|Коритиба Парана
|11
|0
|2
|9
|10 - 27
|2
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