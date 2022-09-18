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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Пари НН
0:1
Перерыв
Оренбург
0'
23' Желтая карточка
Хотулёв Данила
0:1
30' Гол
Аюпов Тимур
36' Желтая карточка
Сиваков Михаил
0:1. Гол Тимура Аюпова (видео). ...

Ход матча

21'
Милсон
Калинский Николай
 
23'
 
Хотулёв Данила
30'
0:1
Аюпов Тимур
(Вера Лукас)
36'
 
Сиваков Михаил
Прогнозы 147
Пари НН 78.2% (115)
X 14.3% (21)
Оренбург 7.5% (11)
-1
выиграет Пари НН, со счетом 3:1
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Оренбург
2.30
3.54
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гойло
Никита
5
Масоэро
Лукас
24
Гоцук
Кирилл
86
Агапов
Илья
89
Стоцкий
Дмитрий
78
Калинский
Николай
22
Каккоев
Никита
6
Юлдошев
Иброгимхалил
94
Рыбчинский
Дмитрий
37
Шарипов
Альберт
93
Сулейманов
Тимур
90
Кеняйкин
Алексей
15
Гойкович
Ренато
3
Сиваков
Михаил
4
Хотулёв
Данила
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
11
Стаматов
Матео
5
Аюпов
Тимур
23
Вера
Лукас
19
Эктов
Александр
77
Сычевой
Владимир
80
Марин
Джимми
Пари НН
3-4-2-1
Оренбург
3-4-2-1

История личных встреч

Пари НН
Оренбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 5 0.5
Калинский Николай 4 (4) 0.4
Милсон 2 0.2
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.2
Стоцкий Дмитрий 1 0.1
Кротов Вячеслав 1 0.1
Гоцук Кирилл 1 0.1
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 5 0.5
Марин Джимми 2 0.2
Аюпов Тимур 2 0.2
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.2
Башич Иван 1 0.1
Гурциев Батраз 0 0
Вера Лукас 0 0
Эктов Александр 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
Флорентин Сесар Габриэль 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 3 1
Майга Мамаду 4 0
Шарипов Альберт 3 0
Агапов Илья 3 0
Калинский Николай 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Александров Виктор 2 0
Милсон 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Кротов Вячеслав 1 0
Масоэро Лукас 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кобесов Давид 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 5 0
Мансилья Брайан 2 1
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас 3 0
Хотулёв Данила 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Аюпов Тимур 2 0
Павловец Александр 2 0
Малых Андрей 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Башич Иван 1 0
Сычевой Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
5
50%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

9
20
7 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
3
33%
5
25%
1-15
3
33%
5
25%
16-30
1
11%
3
15%
31-45
1
11%
3
15%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

16
12
2 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
8
50%
3
25%
61-75
5
31%
2
17%
76-90

Пропущено

16
26
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
3
19%
5
19%
1-15
3
19%
6
23%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
2
13%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0
Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1
Оренбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1
Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 2 0 29 - 3 26
2. Ростов Заявка 10 6 4 0 19 - 12 22
3. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 21 - 9 20
4. Краснодар Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
5. Динамо Москва Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
6. Спартак Москва Заявка 9 5 1 3 21 - 11 16
7. Сочи Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
8. Ахмат Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
9. Оренбург 1:0 Заявка 10 4 0 6 13 - 26 12
10. Пари НН 0:1 Заявка 10 3 3 4 16 - 17 12
11. Крылья Советов Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
12. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
13. Химки Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Факел Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
15. Урал Заявка 10 1 1 8 5 - 19 4
16. Торпедо Москва Заявка 10 1 1 8 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Сочи Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
5. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Оренбург 1:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН 0:1 Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
2. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Пари НН 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Локомотив Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
12. Оренбург 1:0 Заявка 6 1 0 5 4 - 21 3
13. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
14. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 12 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Оренбург" на выезде с минимальным счётом переигрывает "Нижний Новгород". Пока что единственный мяч в этом матче забил Тимур Аюпов. В целом, "Оренбург" играет пока что намного активнее, а поэтому счёт мог быть даже более неприятным для команды Михаила Галактионова. 
  • Угловой
    45'
    Стоцкий с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сычевой хорошо сыграл в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 45'
    Стоцкий со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Сулейманов под давлением соперника заработал угловой для своей команды. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Марин на правой половине поля нарушил правила против Милсона. "Нижний Новгород" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • 45'
    Милсон совершил рывок вперёд по левому флангу, далее от угла штрафной площади Милсон пробил на исполнение в ближний угол ворот, Кеняйкин поймал мяч без особого труда. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Алексей Сухой к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Марин с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гойкович в борьбе с Гоцуком головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел с отскоком от газона, но в итоге он пролетел над перекладиной. 
  • Опасный момент
    45'
    Стаматов с левого фланга выполнил заброс на ближний угол вратарской, Сычевой под давлением соперника в касание пробил в ближний угол ворот, Гойло не стал рисковать и в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. 
  • Опасный момент
    45'
    Вера теперь уже по центру совершил рывок к радиусу штрафной площади, а затем Лукас плотно пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 44'
    Милсон вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем последовала передача в центр штрафной, Шарипов в касание пробил по воротам, мяч задел защитника "Оренбурга" и улетел на правый фланг. 
  • Опасный момент
    43'
    Стаматов с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Эктов под давлением соперника сделал пас назад в радиус штрафной, а уже оттуда Вера плотно пробил под левый угол ворот, Гойло в прыжке грамотно отбил мяч в сторону от своих владений. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Юлдошев в центре поля нарушил правила против Эктова. Игроки "Оренбурга" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • Офсайд
    41'
    Агапов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Масоэро головой сбросил мяч к правому углу вратарской на Сулейманова, но Тимур оказался в офсайде. 
  • 40'
    Стоцкий со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, после упорной борьбы игроки "Оренбурга" всё же выбили мяч на левый фланг. 
  • Желтая карточка
    39'
    Капитан "Оренбурга" Михаил Сиваков получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у своей штрафной площади против Милсона. 
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    • 38'
      Рыбчинский на правом фланге перехватил мяч у Стаматова, далее Дмитрий убежал вперёд по броске и выполнил прострел в центр штрафной площади, Шарипов в касание пробил в правый угол ворот, Сиваков грамотно блокировал попытку. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Милсон перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Эктова. 
    • 36'
      Стоцкий с правого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде вновь не смог побороться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Рыбчинский получил по ногам в центре поля. На этот раз команда Михаила Галактионова довольно быстро разыграла стандарт. 
    • 34'
      Удалось всё же "Оренбургу" немного раскачать эту игру, теперь уже и "Нижний Новгород" должен добавлять в атаке. 
    • Описание гола
      33'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Аюпов!!! Вера при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Марином, а затем Лукас выполнил отличную подачу к линии вратарской, Сычевой не смог головой пробить по воротам, но тут же на мяч набежал Аюпов, Тимур отлично развернул стопу и в касание отправил мяч под правый угол ворот. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Флорентин перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, на этот раз по ногам получил Масоэро. 
    • 31'
      Стоит добавить, что сегодня полузащитник "Оренбурга" Тимур Аюпов проводит сотый матч за команду. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Эктов на своей половине поля теперь уже нарушил правила против Милсона. "Нижний Новгород" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 29'
      Юлдошев с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Сулейманов под давлением соперника головой сбросил мяч на ближний угол вратарской, где был только Кеняйкин. 
    • 28'
      Стоцкий со стандарта выполнил неудачную подачу на левый угол штрафной площади, игроки "Оренбурга" спокойно выбили мяч на левый фланг. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Гойкович на своей половине поля нарушил правила против Сулейманова. Игроки "Нижнего Новгорода" заработали довольно неплохой стандарт. 
    • 26'
      Стоцкий по правому флангу выполнил заброс на ход Рыбчинскому, Стаматов прочитал момент и спокойно выбил мяч в аут. 
    • Желтая карточка
      25'
      Защитник "Оренбурга" Данила Хотулёв получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Рыбчинского. 
    • Замена
      24'
      В составе "Нижнего Новгорода" произошла замена. Вместо Николая Калинского на поле вышел Милсон. 
    • Травма, повреждение
      23'
      Калинский получил мышечное повреждение буквально на ровном месте. Вышли на поле врачи "Нижнего Новгорода", сам же Николай показал, что нужна замена. 
    • 22'
      Рыбчинский стянул на себя Хотулёва на правом фланге, а затем Дмитрий выполнил отличную передачу на правый угол штрафной площади, Стоцкий оказался не особо готов к рывку, в итоге мяч достался Кеяйкину. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Гойкович в центре поля нарушил правила против Сулейманова. Игроки "Нижнего Новгорода" довольно долго разыгрывали стандарт. 
    • 20'
      Сиваков из глубины поля выполнил заброс на ход Сычевому по правому флангу, Гоцук выиграл борьбу за мяч у форварда "Оренбурга". 
    • Угловой
      19'
      Игроки "Оренбурга" решили разыграть корнер между собой, но затем на левом фланге они ничего интересного придумать не смогли. 
    • 18'
      Марин теперь уже сам продвинулся вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на ближний угол вратарской, Гоцук не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • 17'
      Вера прошёл вперёд по правой половине поля и затем выполнил заброс в центр штрафной площади на Марина, Масоэро выиграл борьбу за верховой мяч и разрядил обстановку у своих ворот. 
    • 16'
      В крайне среднем темпе работают сегодня обе команды, пока что ни одна из команд не собирается форсировать события и больше делает ставку на оборону. 
    • 15'
      Сычевой с правой половины поля с дальней дистанции пробил в дальний угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 14'
      Гойло при выносе мяча от правого угла вратарской попал под давление Сычевого, совсем немного не хватило форварду "Оренбурга", чтобы перехватить мяч. 
    • 13'
      Флорентин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Нижнего Новгорода" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 12'
      Рыбчинский разогнал атаку по левой половине поля, а затем Дмитрий выполнил передачу на левый фланг, Юлдошев выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 11'
      Поднялся Гоцук после паузы, всё нормально с Кириллом, показал капитан "Нижнего Новгорода", что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      10'
      Кирилл Гоцук чуть ранее получил повреждение в борьбе за мяч на половине поля соперника, вышли на поле врачи "Нижнего Новгорода", пауза в игре. 
    • Опасный момент
      9'
      Отличную контратаку провели игроки "Оренбурга". Сычевой убежал вперёд по правому флангу после отличной передачи от Эктова из глубины поля, а затем Владимир выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Марин подработал мяч, немного продвинулся вперёд и пробил под правый угол ворот, Гойло здорово сократил дистанцию и в итоге спас свою команду. 
    • 8'
      Стоит отметить, что на выезде "Оренбург" пока что исключительно проигрывает, пора бы команде Марцела Лички прервать эту тенденцию. 
    • 7'
      Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади "Оренбурга" на ход Сулейманову, Гойкович оказался первым на мяче и головой выбил его в аут. 
    • Офсайд
      6'
      Игроки "Нижнего Новгорода" в очередной раз попытались провести атаку по правому флангу, но на этот раз при передаче к углу штрафной площади Рыбчинский забрался в небольшой офсайд. 
    • 5'
      Стоцкий теперь уже всё же выполнил подачу в центр штрафной площади, Кеняйкин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.м
    • 4'
      Шарипов выполнил передачу на ход Стоцкому по правому флангу, Дмитрий не смог раскачать Стаматова, далее последовала подача в штрафную площадь, Матео грамотно поставил ногу, мяч улетел в аут. 
    • 3'
      Из центра поля теперь уже последовал заброс к левому углу штрафной площади на ход Сулейманову, Тимур под давлением Гойковича упустил мяч в аут. 
    • 2'
      Юлдошев перехватил мяч в центре поля при попытке развить атаку "Оренбурга" за счёт заброса на правый фланг из глубины поля, но далее уже у "Нижнего Новгорода" не получилось провести контратаку. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. Команде Марцела Лички важно реабилитироваться после мощнейшего удара от "Зенита", но и "Нижний Новгород" набрал хороший ход, а поэтому просто так команда Михаила Галактионова не отдаст. 
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Сиваков Михаил получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Тимур Аюпов бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Данила Хотулев получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Калинский Николай уходит с поля. Милсон выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Пари НН 0:1 Оренбург

    Исход игры
    Пари НН
    78.7% (118)
    Ничья
    14% (21)
    Оренбург
    7.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.93% (66)
    Меньше
    44.07% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    66.1% (78)
    Нет
    33.9% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Пари НН
    32% (48)
    1:0 Пари НН
    12% (18)
    2:0 Пари НН
    12% (18)
    1:1 Ничья
    8.7% (13)
    3:1 Пари НН
    4.7% (7)
    1:2 Оренбург
    2.7% (4)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    3:2 Пари НН
    2% (3)
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    Оренбург
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