Марин с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гойкович в борьбе с Гоцуком головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел с отскоком от газона, но в итоге он пролетел над перекладиной.

Три минуты добавил Алексей Сухой к основному времени первого тайма.

Милсон совершил рывок вперёд по левому флангу, далее от угла штрафной площади Милсон пробил на исполнение в ближний угол ворот, Кеняйкин поймал мяч без особого труда.

Стоцкий со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Сулейманов под давлением соперника заработал угловой для своей команды.

Стоцкий с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сычевой хорошо сыграл в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Оренбург" на выезде с минимальным счётом переигрывает "Нижний Новгород". Пока что единственный мяч в этом матче забил Тимур Аюпов. В целом, "Оренбург" играет пока что намного активнее, а поэтому счёт мог быть даже более неприятным для команды Михаила Галактионова.

Капитан "Оренбурга" Михаил Сиваков получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у своей штрафной площади против Милсона.

Стоцкий со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, после упорной борьбы игроки "Оренбурга" всё же выбили мяч на левый фланг.

Агапов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Масоэро головой сбросил мяч к правому углу вратарской на Сулейманова, но Тимур оказался в офсайде.

Юлдошев в центре поля нарушил правила против Эктова. Игроки "Оренбурга" довольно быстро разыграли стандарт.

Стаматов с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Эктов под давлением соперника сделал пас назад в радиус штрафной, а уже оттуда Вера плотно пробил под левый угол ворот, Гойло в прыжке грамотно отбил мяч в сторону от своих владений.

Милсон вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем последовала передача в центр штрафной, Шарипов в касание пробил по воротам, мяч задел защитника "Оренбурга" и улетел на правый фланг.

Вера теперь уже по центру совершил рывок к радиусу штрафной площади, а затем Лукас плотно пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Стаматов с левого фланга выполнил заброс на ближний угол вратарской, Сычевой под давлением соперника в касание пробил в ближний угол ворот, Гойло не стал рисковать и в прыжке перевёл непростой мяч на угловой.

Юлдошев с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Сулейманов под давлением соперника головой сбросил мяч на ближний угол вратарской, где был только Кеняйкин.

Эктов на своей половине поля теперь уже нарушил правила против Милсона. "Нижний Новгород" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

Стоит добавить, что сегодня полузащитник "Оренбурга" Тимур Аюпов проводит сотый матч за команду.

Флорентин перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, на этот раз по ногам получил Масоэро.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Аюпов!!! Вера при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Марином, а затем Лукас выполнил отличную подачу к линии вратарской, Сычевой не смог головой пробить по воротам, но тут же на мяч набежал Аюпов, Тимур отлично развернул стопу и в касание отправил мяч под правый угол ворот.

Удалось всё же "Оренбургу" немного раскачать эту игру, теперь уже и "Нижний Новгород" должен добавлять в атаке.

Рыбчинский получил по ногам в центре поля. На этот раз команда Михаила Галактионова довольно быстро разыграла стандарт.

Стоцкий с правого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде вновь не смог побороться за мяч.

Милсон перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Эктова.

Рыбчинский на правом фланге перехватил мяч у Стаматова, далее Дмитрий убежал вперёд по броске и выполнил прострел в центр штрафной площади, Шарипов в касание пробил в правый угол ворот, Сиваков грамотно блокировал попытку.

28' Стоцкий со стандарта выполнил неудачную подачу на левый угол штрафной площади, игроки "Оренбурга" спокойно выбили мяч на левый фланг.

27' Гойкович на своей половине поля нарушил правила против Сулейманова. Игроки "Нижнего Новгорода" заработали довольно неплохой стандарт.

26' Стоцкий по правому флангу выполнил заброс на ход Рыбчинскому, Стаматов прочитал момент и спокойно выбил мяч в аут.

25' Защитник "Оренбурга" Данила Хотулёв получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Рыбчинского.

24' В составе "Нижнего Новгорода" произошла замена. Вместо Николая Калинского на поле вышел Милсон.

23' Калинский получил мышечное повреждение буквально на ровном месте. Вышли на поле врачи "Нижнего Новгорода", сам же Николай показал, что нужна замена.

22' Рыбчинский стянул на себя Хотулёва на правом фланге, а затем Дмитрий выполнил отличную передачу на правый угол штрафной площади, Стоцкий оказался не особо готов к рывку, в итоге мяч достался Кеяйкину.

21' Гойкович в центре поля нарушил правила против Сулейманова. Игроки "Нижнего Новгорода" довольно долго разыгрывали стандарт.

20' Сиваков из глубины поля выполнил заброс на ход Сычевому по правому флангу, Гоцук выиграл борьбу за мяч у форварда "Оренбурга".

19' Игроки "Оренбурга" решили разыграть корнер между собой, но затем на левом фланге они ничего интересного придумать не смогли.

18' Марин теперь уже сам продвинулся вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на ближний угол вратарской, Гоцук не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

17' Вера прошёл вперёд по правой половине поля и затем выполнил заброс в центр штрафной площади на Марина, Масоэро выиграл борьбу за верховой мяч и разрядил обстановку у своих ворот.

16' В крайне среднем темпе работают сегодня обе команды, пока что ни одна из команд не собирается форсировать события и больше делает ставку на оборону.

15' Сычевой с правой половины поля с дальней дистанции пробил в дальний угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

14' Гойло при выносе мяча от правого угла вратарской попал под давление Сычевого, совсем немного не хватило форварду "Оренбурга", чтобы перехватить мяч.

13' Флорентин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Нижнего Новгорода" сыграли внимательно и перехватили мяч.

12' Рыбчинский разогнал атаку по левой половине поля, а затем Дмитрий выполнил передачу на левый фланг, Юлдошев выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

11' Поднялся Гоцук после паузы, всё нормально с Кириллом, показал капитан "Нижнего Новгорода", что он готов играть дальше.

10' Кирилл Гоцук чуть ранее получил повреждение в борьбе за мяч на половине поля соперника, вышли на поле врачи "Нижнего Новгорода", пауза в игре.

9' Отличную контратаку провели игроки "Оренбурга". Сычевой убежал вперёд по правому флангу после отличной передачи от Эктова из глубины поля, а затем Владимир выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Марин подработал мяч, немного продвинулся вперёд и пробил под правый угол ворот, Гойло здорово сократил дистанцию и в итоге спас свою команду.

8' Стоит отметить, что на выезде "Оренбург" пока что исключительно проигрывает, пора бы команде Марцела Лички прервать эту тенденцию.

7' Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади "Оренбурга" на ход Сулейманову, Гойкович оказался первым на мяче и головой выбил его в аут.

6' Игроки "Нижнего Новгорода" в очередной раз попытались провести атаку по правому флангу, но на этот раз при передаче к углу штрафной площади Рыбчинский забрался в небольшой офсайд.

5' Стоцкий теперь уже всё же выполнил подачу в центр штрафной площади, Кеняйкин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.м

4' Шарипов выполнил передачу на ход Стоцкому по правому флангу, Дмитрий не смог раскачать Стаматова, далее последовала подача в штрафную площадь, Матео грамотно поставил ногу, мяч улетел в аут.

3' Из центра поля теперь уже последовал заброс к левому углу штрафной площади на ход Сулейманову, Тимур под давлением Гойковича упустил мяч в аут.

2' Юлдошев перехватил мяч в центре поля при попытке развить атаку "Оренбурга" за счёт заброса на правый фланг из глубины поля, но далее уже у "Нижнего Новгорода" не получилось провести контратаку.