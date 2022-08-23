Стадион: Нижний Новгород
История личных встреч
Пари НН
Оренбург
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|5
|0.56
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.44
|Милсон
|2
|0.22
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.22
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.11
|Кротов Вячеслав
|1
|0.11
|Гоцук Кирилл
|1
|0.11
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сычевой Владимир
|5
|0.56
|Марин Джимми
|2
|0.22
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2 (1)
|0.22
|Аюпов Тимур
|1
|0.11
|Башич Иван
|1
|0.11
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Эктов Александр
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Вера Лукас
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|3
|1
|Майга Мамаду
|4
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Агапов Илья
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|Александров Виктор
|2
|0
|Милсон
|2
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Кротов Вячеслав
|1
|0
|Масоэро Лукас
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|4
|0
|Мансилья Брайан
|2
|1
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Аюпов Тимур
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Хотулёв Данила
|2
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Гойкович Ренато
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
|Сычевой Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
5
50%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
9
20
7 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
3
33%
5
25%
1-15
3
33%
5
25%
16-30
1
11%
3
15%
31-45
1
11%
3
15%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
16
12
2 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
8
50%
3
25%
61-75
5
31%
2
17%
76-90
Пропущено
16
26
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
3
19%
5
19%
1-15
3
19%
6
23%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
2
13%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0
Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1
Оренбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1
Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|27 - 3
|23
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 11
|19
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|21 - 11
|16
|7.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Пари НН
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 26
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 21
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|8 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|12 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|6 (4)
|Ростов
|Комличенко Николай
|7 (1)
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 3
|Урал
|Егорычев Андрей
|1 3
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Пари НН - Оренбург
Исход игры
Пари НН
64.4% (29)
Ничья
22.2% (10)
Оренбург
13.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
52.5% (21)
Меньше
47.5% (19)
Обе команды забьют
Да
67.5% (27)
Нет
32.5% (13)
Популярный счёт
2:1 Пари НН
24.4% (11)
1:0 Пари НН
15.6% (7)
1:1 Ничья
13.3% (6)
2:0 Пари НН
11.1% (5)
2:2 Ничья
6.7% (3)
1:2 Оренбург
6.7% (3)
3:1 Пари НН
4.4% (2)
3:2 Пари НН
4.4% (2)
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