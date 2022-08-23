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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Пари НН
 
Позже
Оренбург

История личных встреч

Пари НН
Оренбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 5 0.56
Калинский Николай 4 (4) 0.44
Милсон 2 0.22
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.22
Стоцкий Дмитрий 1 0.11
Кротов Вячеслав 1 0.11
Гоцук Кирилл 1 0.11
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 5 0.56
Марин Джимми 2 0.22
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.22
Аюпов Тимур 1 0.11
Башич Иван 1 0.11
Гурциев Батраз 0 0
Эктов Александр 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Вера Лукас 0 0
Оганесян Степан 0 0
Флорентин Сесар Габриэль 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 3 1
Майга Мамаду 4 0
Шарипов Альберт 3 0
Агапов Илья 3 0
Калинский Николай 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Александров Виктор 2 0
Милсон 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Кротов Вячеслав 1 0
Масоэро Лукас 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кобесов Давид 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 4 0
Мансилья Брайан 2 1
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Аюпов Тимур 2 0
Павловец Александр 2 0
Хотулёв Данила 2 0
Малых Андрей 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Башич Иван 1 0
Сычевой Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
5
50%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

9
20
7 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
3
33%
5
25%
1-15
3
33%
5
25%
16-30
1
11%
3
15%
31-45
1
11%
3
15%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

16
12
2 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
8
50%
3
25%
61-75
5
31%
2
17%
76-90

Пропущено

16
26
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
3
19%
5
19%
1-15
3
19%
6
23%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
2
13%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0
Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1
Оренбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1
Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 27 - 3 23
2. ЦСКА Москва Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 4 0 17 - 11 19
4. Краснодар Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
5. Динамо Москва Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
6. Спартак Москва Заявка 9 5 1 3 21 - 11 16
7. Сочи Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
8. Пари НН Заявка 9 3 3 3 16 - 16 12
9. Ахмат Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
10. Крылья Советов Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
11. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
12. Оренбург Заявка 9 3 0 6 12 - 26 9
13. Химки Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Факел Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
15. Урал Заявка 9 1 1 7 4 - 17 4
16. Торпедо Москва Заявка 9 0 1 8 4 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Сочи Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4. Ростов Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
15. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Крылья Советов Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Локомотив Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Оренбург Заявка 5 0 0 5 3 - 21 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 12 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 3
Урал Егорычев Андрей 1 3
Пари НН Сулейманов Тимур 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2022, осталось 2 дня 6 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Пари НН 64.4% (29)
    X 22.2% (10)
    Оренбург 13.3% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Оренбург
    2.10
    3.72
    4.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Пари НН - Оренбург

    Исход игры
    Пари НН
    64.4% (29)
    Ничья
    22.2% (10)
    Оренбург
    13.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (21)
    Меньше
    47.5% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (27)
    Нет
    32.5% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Пари НН
    24.4% (11)
    1:0 Пари НН
    15.6% (7)
    1:1 Ничья
    13.3% (6)
    2:0 Пари НН
    11.1% (5)
    2:2 Ничья
    6.7% (3)
    1:2 Оренбург
    6.7% (3)
    3:1 Пари НН
    4.4% (2)
    3:2 Пари НН
    4.4% (2)
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    Пари НН
    Оренбург
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